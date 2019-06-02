السفارة بالفلبين تقف على مجريات التحقيق باختفاء "الشريف" وتؤكد: نفذنا خطة عمل

طالبت بتحرّي الدقة ومتابعات البيانات الرسمية.. سنستمر ببذل كافة الجهود

قام وفد رفيع المستوى من السفارة السعودية بالوقوف على جزيرة ميندورو ومعرفة مجريات البحث والإنقاذ التي تقوم بها السلطات الفلبينية والمشاركة مع فريق البحث والإنقاذ المكون من قوات الجيش الوطني وخفر السواحل والطيران المدني والقوات البحرية وشرطة مدينة سان خوسيه، وعدد من المسؤولين بالمطار.

وقالت السفارة في بيان لها: "استمرارًا للجهود التي تبذلها السفارة حيال عمليات البحث عن المواطن عبدالله خالد الشريف الذي فُقد الاتصال به أثناء رحلة تدريبية في جنوب الفلبين بجزيرة ميندورو، وانطلاقًا من التوجيهات السامية الكريمة من مقام الملك وولي العهد برعاية شؤون المواطنين والحرص على سلامتهم، وبمتابعة من وزير الخارجية وكافة المسؤولين بالوزارة".

وأشاروا: "واطلع الوفد على جميع إجراءات البحث التي تمت منذ فقدان الطائرة حتى تاريخه، كما شارك وفد السفارة في وضع الخطة التالية للبحث والتحري".

وأوضح: "والتي تتمثل بالبحث عن الممرات الماية و١١ منطقة برية، على أن تشمل بعض المناطق التي تسيطر عليها بعض الجماعات المسلحة".

وأكدوا: "ونظرًا للوضع الأمني الغير مستقر بتلك الجزيرة قامت السفارة بإقناع أقارب المواطن الشريف ونقلهم لمانيلا، وعليه تؤكد السفارة أنها سوف تستمر بمشيئة الله ببذل كافة الجهود للبحث عن المواطن والتنسيق مع السلطات الفلبينية".

واختتم البيان: "كما تأمل من وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي تحري الدقة ومصدر المعلومة عند النشر، ومتابعة بيانات السفارة كي لا تؤثر على مجريات التحقيق، وترجو من الله العلي القدير أن تسفر النتائج عن العثور عليه سالمًا".