البرازيل: 11946 إصابة جديدة و323 وفاة بفيروس كورونا

ما يرفع مجمل الإصابات إلى أربعة ملايين و927235

ذكرت وزارة الصحة البرازيلية، في بيان، اليوم، أنها سجّلت 11946 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ما يرفع مجمل إصاباتها إلى أربعة ملايين و927235.. وارتفعت الوفيات بواقع 323 إلى 146675.