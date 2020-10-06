ذكرت وزارة الصحة البرازيلية، في بيان، اليوم، أنها سجّلت 11946 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ما يرفع مجمل إصاباتها إلى أربعة ملايين و927235.. وارتفعت الوفيات بواقع 323 إلى 146675.
البرازيل: 11946 إصابة جديدة و323 وفاة بفيروس كورونا
ما يرفع مجمل الإصابات إلى أربعة ملايين و927235
ذكرت وزارة الصحة البرازيلية، في بيان، اليوم، أنها سجّلت 11946 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ما يرفع مجمل إصاباتها إلى أربعة ملايين و927235.. وارتفعت الوفيات بواقع 323 إلى 146675.البرازيل فيروس كورونا الجديد
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البرازيل: 11946 إصابة جديدة و323 وفاة بفيروس كوروناوكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2020-10-06
06 أكتوبر 2020 - 19 صفر 1442
08:11 AM
البرازيل: 11946 إصابة جديدة و323 وفاة بفيروس كورونا
ما يرفع مجمل الإصابات إلى أربعة ملايين و927235
ذكرت وزارة الصحة البرازيلية، في بيان، اليوم، أنها سجّلت 11946 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ما يرفع مجمل إصاباتها إلى أربعة ملايين و927235.. وارتفعت الوفيات بواقع 323 إلى 146675.
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