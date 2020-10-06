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البرازيل: 11946 إصابة جديدة و323 وفاة بفيروس كورونا

ما يرفع مجمل الإصابات إلى أربعة ملايين و927235

ذكرت وزارة الصحة البرازيلية، في بيان، اليوم، أنها سجّلت 11946 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ما يرفع مجمل إصاباتها إلى أربعة ملايين و927235.. وارتفعت الوفيات بواقع 323 إلى 146675.

البرازيل فيروس كورونا الجديد

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البرازيل: 11946 إصابة جديدة و323 وفاة بفيروس كورونا
سبق

ذكرت وزارة الصحة البرازيلية، في بيان، اليوم، أنها سجّلت 11946 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ما يرفع مجمل إصاباتها إلى أربعة ملايين و927235.. وارتفعت الوفيات بواقع 323 إلى 146675.

06 أكتوبر 2020 - 19 صفر 1442
08:11 AM

البرازيل: 11946 إصابة جديدة و323 وفاة بفيروس كورونا

ما يرفع مجمل الإصابات إلى أربعة ملايين و927235

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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ذكرت وزارة الصحة البرازيلية، في بيان، اليوم، أنها سجّلت 11946 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ما يرفع مجمل إصاباتها إلى أربعة ملايين و927235.. وارتفعت الوفيات بواقع 323 إلى 146675.

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