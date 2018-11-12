النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"جامعة الجوف" تعلن نتائج الترشيح لوظائف المحاضرين ومدرسي اللغات

دعت المرشحين إلى مراجعة الكليات لإجراء المقابلة الشخصية .. الاستعلام إلكتروني

أعلنت جامعة الجوف أسماء المرشحات والمرشحين مبدئياً لدخول المقابلة الشخصية لوظيفة (محاضر) ووظيفة (مدرس لغة)، وهو الإعلان الذي نُشر مطلع العام الجاري.

وذكرت الجامعة أنه يمكن للمتقدمين والمتقدمات الاستعلام عن ترشيحهم من خلال الرابط: http://vrgs.ju.edu.sa/jobs/، وهو الرابط ذاته الذي يمكن للمستبعَدين من خلاله معرفة سبب الاستبعاد.

وأكّدت أنه على المرشحين والمرشحات مراجعة الكليات لإجراء المقابلة الشخصية يوم الإثنين الموافق (18/ 3 / 1440هـ) مع إحضار أصول الأوراق المرفقة للمطابقة، وفي حال كان المرشح (لوظيفة محاضر) على رأس الدراسة خارج المملكة فيمكن التواصل مع الوكالة على الإيميل (VRGS@ju.edu.sa).

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"جامعة الجوف" تعلن نتائج الترشيح لوظائف المحاضرين ومدرسي اللغات
سبق

أعلنت جامعة الجوف أسماء المرشحات والمرشحين مبدئياً لدخول المقابلة الشخصية لوظيفة (محاضر) ووظيفة (مدرس لغة)، وهو الإعلان الذي نُشر مطلع العام الجاري.

وذكرت الجامعة أنه يمكن للمتقدمين والمتقدمات الاستعلام عن ترشيحهم من خلال الرابط: http://vrgs.ju.edu.sa/jobs/، وهو الرابط ذاته الذي يمكن للمستبعَدين من خلاله معرفة سبب الاستبعاد.

وأكّدت أنه على المرشحين والمرشحات مراجعة الكليات لإجراء المقابلة الشخصية يوم الإثنين الموافق (18/ 3 / 1440هـ) مع إحضار أصول الأوراق المرفقة للمطابقة، وفي حال كان المرشح (لوظيفة محاضر) على رأس الدراسة خارج المملكة فيمكن التواصل مع الوكالة على الإيميل (VRGS@ju.edu.sa).

12 نوفمبر 2018 - 4 ربيع الأول 1440
01:41 PM

"جامعة الجوف" تعلن نتائج الترشيح لوظائف المحاضرين ومدرسي اللغات

دعت المرشحين إلى مراجعة الكليات لإجراء المقابلة الشخصية .. الاستعلام إلكتروني

A A A
عبدالرحمن العازمي - الجوف
0
640

أعلنت جامعة الجوف أسماء المرشحات والمرشحين مبدئياً لدخول المقابلة الشخصية لوظيفة (محاضر) ووظيفة (مدرس لغة)، وهو الإعلان الذي نُشر مطلع العام الجاري.

وذكرت الجامعة أنه يمكن للمتقدمين والمتقدمات الاستعلام عن ترشيحهم من خلال الرابط: http://vrgs.ju.edu.sa/jobs/، وهو الرابط ذاته الذي يمكن للمستبعَدين من خلاله معرفة سبب الاستبعاد.

وأكّدت أنه على المرشحين والمرشحات مراجعة الكليات لإجراء المقابلة الشخصية يوم الإثنين الموافق (18/ 3 / 1440هـ) مع إحضار أصول الأوراق المرفقة للمطابقة، وفي حال كان المرشح (لوظيفة محاضر) على رأس الدراسة خارج المملكة فيمكن التواصل مع الوكالة على الإيميل (VRGS@ju.edu.sa).

اعلان

بالأرقام

29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
13,448
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
24,723
88.3 مليار ..

88.3 مليار ..

03 فبراير
52,209
75 مليار ..

75 مليار ..

05 يناير
48,323

كاريكاتير

قطراتير

المقالات

بين ريموند وابن كرمان

بين ريموند وابن كرمان

جمعان الكرت
"سـهرة مع سـحابة بعيـدة"..

"سـهرة مع سـحابة بعيـدة"..

منيف الحربي
الوحدة والتوحيد

الوحدة والتوحيد

يحيى رفاعي
الاتحاد لن يهبــط.. بشـــرط..!!

الاتحاد لن يهبــط.. بشـــرط..!!

محمد الصيـعري
هل تتحول مطاراتنا إلى مولات؟

هل تتحول مطاراتنا إلى مولات؟

عبدالرحمن المرشد
اقتصاد السعودية.. وطفرة الرؤية

اقتصاد السعودية.. وطفرة الرؤية

ماجد البريكان
مرضى (جازان) وفرص العطاء الصحي

مرضى (جازان) وفرص العطاء الصحي

عبدالغني الشيخ
"شرورة" تحتاج إلى المزيد..!

"شرورة" تحتاج إلى المزيد..!

محمد الصيـعري
فرحة المنجز وشفافية المسؤول

فرحة المنجز وشفافية المسؤول

سلطان رديف
الوطنية في زمن صراع الحضارات

الوطنية في زمن صراع الحضارات

خالد الحقباني

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

تتويج "العيسى" بجائزة "الاعتدال".. قصة طموح حاز إعجاب العالم
تتويج "العيسى" بجائزة "الاعتدال".. قصة طموح حاز إعجاب العالم

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2018

تصميم و برمجة     استضافة