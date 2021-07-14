النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 1226 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 1128 خلال الـ24 ساعة الماضية

"عون": الجهود قائمة لتشكيل الحكومة.. ولقائي بـ"الحريري" قد يحمل مؤشرات إيجابية

أكد عدم وجود غطاء سياسي للمتورطين في انفجار بيروت

ذكر الرئيس اللبناني ميشال عون، خلال لقائه الموفد الرئاسي الفرنسي باتريك دوريل، اليوم الأربعاء، أن الجهود لا تزال قائمة لتشكيل حكومة جديدة.

وعبّر "عون" عن أمله في أن يحمل لقاؤه المرتقب مع الرئيس المكلف سعد الحريري مؤشرات إيجابية.

وجدد الرئيس اللبناني تأييده للمبادرة الفرنسية لمساعدة لبنان، وفقاً لـ"فرانس 24".

وبيّن أن التحقيقات لا تزال مستمرة في جريمة تفجير مرفأ بيروت، ولا يوجد غطاء سياسي لأي شخص يثبت تورطه فيها.


من ناحيته، أشار الموفد الرئاسي الفرنسي إلى أن مؤتمر المخصص لتقديم الدعم والمساعدات للبنان، الذي سيعقد بداية الشهر المقبل، يدخل في إطار حرص فرنسا على الاستمرار في مساعدة لبنان.

ودعا "دوريل" للإسراع في تشكيل حكومة جديدة ومباشرة الإصلاحات، التي تنادي بها فرنسا والمجتمع الدولي.

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
"عون": الجهود قائمة لتشكيل الحكومة.. ولقائي بـ"الحريري" قد يحمل مؤشرات إيجابية
سبق

ذكر الرئيس اللبناني ميشال عون، خلال لقائه الموفد الرئاسي الفرنسي باتريك دوريل، اليوم الأربعاء، أن الجهود لا تزال قائمة لتشكيل حكومة جديدة.

وعبّر "عون" عن أمله في أن يحمل لقاؤه المرتقب مع الرئيس المكلف سعد الحريري مؤشرات إيجابية.

وجدد الرئيس اللبناني تأييده للمبادرة الفرنسية لمساعدة لبنان، وفقاً لـ"فرانس 24".

وبيّن أن التحقيقات لا تزال مستمرة في جريمة تفجير مرفأ بيروت، ولا يوجد غطاء سياسي لأي شخص يثبت تورطه فيها.


من ناحيته، أشار الموفد الرئاسي الفرنسي إلى أن مؤتمر المخصص لتقديم الدعم والمساعدات للبنان، الذي سيعقد بداية الشهر المقبل، يدخل في إطار حرص فرنسا على الاستمرار في مساعدة لبنان.

ودعا "دوريل" للإسراع في تشكيل حكومة جديدة ومباشرة الإصلاحات، التي تنادي بها فرنسا والمجتمع الدولي.

14 يوليو 2021 - 4 ذو الحجة 1442
03:12 PM
اخر تعديل
14 يوليو 2021 - 4 ذو الحجة 1442
06:11 PM

"عون": الجهود قائمة لتشكيل الحكومة.. ولقائي بـ"الحريري" قد يحمل مؤشرات إيجابية

أكد عدم وجود غطاء سياسي للمتورطين في انفجار بيروت

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
5
1,617

ذكر الرئيس اللبناني ميشال عون، خلال لقائه الموفد الرئاسي الفرنسي باتريك دوريل، اليوم الأربعاء، أن الجهود لا تزال قائمة لتشكيل حكومة جديدة.

وعبّر "عون" عن أمله في أن يحمل لقاؤه المرتقب مع الرئيس المكلف سعد الحريري مؤشرات إيجابية.

وجدد الرئيس اللبناني تأييده للمبادرة الفرنسية لمساعدة لبنان، وفقاً لـ"فرانس 24".

وبيّن أن التحقيقات لا تزال مستمرة في جريمة تفجير مرفأ بيروت، ولا يوجد غطاء سياسي لأي شخص يثبت تورطه فيها.


من ناحيته، أشار الموفد الرئاسي الفرنسي إلى أن مؤتمر المخصص لتقديم الدعم والمساعدات للبنان، الذي سيعقد بداية الشهر المقبل، يدخل في إطار حرص فرنسا على الاستمرار في مساعدة لبنان.

ودعا "دوريل" للإسراع في تشكيل حكومة جديدة ومباشرة الإصلاحات، التي تنادي بها فرنسا والمجتمع الدولي.

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
8,886
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,048
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,401
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
32,826

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة