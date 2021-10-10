"البقمي" يدشن الحملة الوطنية للتوعية بسرطان الثدي بمركز صحي الحشرج

لتثقيف المجتمع عن الأضرار وطرق الوقاية وكيفية الفحص والعلاج

دشّن مشرف القطاع الصحي بمحافظة تربة محمد بن حمود البقمي، الحملة الوطنية التوعوية لأهمية الاكتشاف المبكر لسرطان الثدي تحت شعار (كيف_كنت_وين_صرت).

وجاءت الحملة التوعوية لتثقيف المجتمع عن الأضرار وطرق الوقاية وكيفية الفحص ومن ثم العلاج في حال الإصابة لا قدر الله؛ حيث يجهل البعض هذه الأمراض التي لا يمكن معرفتها إلا من خلال إجراء الفحص المبكر.

وأوضح مدير مركز صحي الحشرج نواف عائض البقمي، أن وزارة الصحة ممثلة في صحة الطائف تحرص على سلامة المجتمع من هذه الأمراض وغيرها، وتولي جانب التوعية دورًا مهمًّا وبارزًا للوصول لكل مواطن ومقيم لتثقيفهم وتقديم سبل العلاج والرعاية لهم بكل راحة ويسر؛ وفق ما يقتضيه الواجب الديني والإنساني الذي تؤكده القيادة الرشيدة للحفاظ على صحة وسلامة الجميع.