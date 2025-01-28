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روسيا: الرد الأميركي على مقترحاتنا الأمنية تجاهل القضية الرئيسية

أشار إلى أن تحليله سيستغرق بعض الوقت

أفاد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، اليوم (الخميس)، بأن الولايات المتحدة لم تجب في ردها على مقترحات الضمانات الأمنية الروسية بشأن الأزمة الأوكرانية، عن مسألة عدم توسع حلف شمال الأطلسي "الناتو" في اتجاه الشرق.

ونفى "لافروف" للصحافيين، وجود رد إيجابي على القضية الرئيسية في الوثيقة، المتعلقة بموقف روسيا الواضح بشأن عدم جواز توسيع "الناتو" في اتجاه الشرق ونشر أسلحة هجومية يمكن أن تهدد الأراضي الروسية، وفقاً لـ"فرانس 24".

وأشار وزير الخارجية الروسي إلى أن تحليل الرد الأميركي على مقترحات الضمانات الأمنية سيستغرق بعض الوقت، ولا يجب التسرع في أي استنتاجات.

الرئيسية/ أخبار العالم

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روسيا: الرد الأميركي على مقترحاتنا الأمنية تجاهل القضية الرئيسية
سبق

أفاد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، اليوم (الخميس)، بأن الولايات المتحدة لم تجب في ردها على مقترحات الضمانات الأمنية الروسية بشأن الأزمة الأوكرانية، عن مسألة عدم توسع حلف شمال الأطلسي "الناتو" في اتجاه الشرق.

ونفى "لافروف" للصحافيين، وجود رد إيجابي على القضية الرئيسية في الوثيقة، المتعلقة بموقف روسيا الواضح بشأن عدم جواز توسيع "الناتو" في اتجاه الشرق ونشر أسلحة هجومية يمكن أن تهدد الأراضي الروسية، وفقاً لـ"فرانس 24".

وأشار وزير الخارجية الروسي إلى أن تحليل الرد الأميركي على مقترحات الضمانات الأمنية سيستغرق بعض الوقت، ولا يجب التسرع في أي استنتاجات.

27 يناير 2022 - 24 جمادى الآخر 1443
03:03 PM

روسيا: الرد الأميركي على مقترحاتنا الأمنية تجاهل القضية الرئيسية

أشار إلى أن تحليله سيستغرق بعض الوقت

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أفاد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، اليوم (الخميس)، بأن الولايات المتحدة لم تجب في ردها على مقترحات الضمانات الأمنية الروسية بشأن الأزمة الأوكرانية، عن مسألة عدم توسع حلف شمال الأطلسي "الناتو" في اتجاه الشرق.

ونفى "لافروف" للصحافيين، وجود رد إيجابي على القضية الرئيسية في الوثيقة، المتعلقة بموقف روسيا الواضح بشأن عدم جواز توسيع "الناتو" في اتجاه الشرق ونشر أسلحة هجومية يمكن أن تهدد الأراضي الروسية، وفقاً لـ"فرانس 24".

وأشار وزير الخارجية الروسي إلى أن تحليل الرد الأميركي على مقترحات الضمانات الأمنية سيستغرق بعض الوقت، ولا يجب التسرع في أي استنتاجات.

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