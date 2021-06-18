النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

الموت يفجع إمام الحرم في والده "عبدالعزيز آل الشيخ".. والمغردون ينعون

يصلى عليه عصراً في جامع البابطين شمال الرياض ويُدْفن بمقبرة الشمال

نعى رواد مواقع التواصل الاجتماعي في منصة "تويتر"، الشيخ عبدالعزيز بن حسن آل الشيخ، الذي وافته المنية صباح اليوم الجمعة، ويصلى عليه في جامع البابطين شمال الرياض، عصر اليوم، وسيتم دفنه في مقبرة الشمال.

وقد فُجِع نجل الراحل أمام الحرم النبوي الشيخ حسين آل الشيخ في وفاة والده؛ حيث يتم استقبال العزاء بالمقبرة أو بالاتصال على جوال أبنائه: محمد (0504486139)، الشيخ عبدالله (0555454538)، الشيخ حسين (0551020500)، الشيخ سامي (0550505020)، د. عبدالملك (0530477777)، عادل (0505467711)، عمر (0509999889)، وعبر وسم #عبدالعزيز_بن_حسن_آل_الشيخ في موقع التواصل "تويتر"، شارك مواطنون ورواد موقع "تويتر" في نعي الشيخ الراحل، والدعاء له.

وتتقدم إدارة صحيفة "سبق" بصادق العزاء والمواساة لأسرة الفقيد ومحبيه، كما تسأل الله أن يتغمد الشيخ عبدالعزيز بواسع مغفرته وكريم رحمته، وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
الموت يفجع إمام الحرم في والده "عبدالعزيز آل الشيخ".. والمغردون ينعون
سبق

نعى رواد مواقع التواصل الاجتماعي في منصة "تويتر"، الشيخ عبدالعزيز بن حسن آل الشيخ، الذي وافته المنية صباح اليوم الجمعة، ويصلى عليه في جامع البابطين شمال الرياض، عصر اليوم، وسيتم دفنه في مقبرة الشمال.

وقد فُجِع نجل الراحل أمام الحرم النبوي الشيخ حسين آل الشيخ في وفاة والده؛ حيث يتم استقبال العزاء بالمقبرة أو بالاتصال على جوال أبنائه: محمد (0504486139)، الشيخ عبدالله (0555454538)، الشيخ حسين (0551020500)، الشيخ سامي (0550505020)، د. عبدالملك (0530477777)، عادل (0505467711)، عمر (0509999889)، وعبر وسم #عبدالعزيز_بن_حسن_آل_الشيخ في موقع التواصل "تويتر"، شارك مواطنون ورواد موقع "تويتر" في نعي الشيخ الراحل، والدعاء له.

وتتقدم إدارة صحيفة "سبق" بصادق العزاء والمواساة لأسرة الفقيد ومحبيه، كما تسأل الله أن يتغمد الشيخ عبدالعزيز بواسع مغفرته وكريم رحمته، وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.

18 يونيو 2021 - 8 ذو القعدة 1442
03:01 PM

الموت يفجع إمام الحرم في والده "عبدالعزيز آل الشيخ".. والمغردون ينعون

يصلى عليه عصراً في جامع البابطين شمال الرياض ويُدْفن بمقبرة الشمال

A A A
عبدالله العنزي - الرياض
6
10,737

نعى رواد مواقع التواصل الاجتماعي في منصة "تويتر"، الشيخ عبدالعزيز بن حسن آل الشيخ، الذي وافته المنية صباح اليوم الجمعة، ويصلى عليه في جامع البابطين شمال الرياض، عصر اليوم، وسيتم دفنه في مقبرة الشمال.

وقد فُجِع نجل الراحل أمام الحرم النبوي الشيخ حسين آل الشيخ في وفاة والده؛ حيث يتم استقبال العزاء بالمقبرة أو بالاتصال على جوال أبنائه: محمد (0504486139)، الشيخ عبدالله (0555454538)، الشيخ حسين (0551020500)، الشيخ سامي (0550505020)، د. عبدالملك (0530477777)، عادل (0505467711)، عمر (0509999889)، وعبر وسم #عبدالعزيز_بن_حسن_آل_الشيخ في موقع التواصل "تويتر"، شارك مواطنون ورواد موقع "تويتر" في نعي الشيخ الراحل، والدعاء له.

وتتقدم إدارة صحيفة "سبق" بصادق العزاء والمواساة لأسرة الفقيد ومحبيه، كما تسأل الله أن يتغمد الشيخ عبدالعزيز بواسع مغفرته وكريم رحمته، وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
12,653
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,142
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
32,261
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
32,886

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

شيوخ القبائل وعُمد الأحياء.. الواقع والمأمول!!

شيوخ القبائل وعُمد الأحياء.. الواقع والمأمول!!

عبدالمحسن الحارثي
تعليمنا والتفكير الناقد!!

تعليمنا والتفكير الناقد!!

غسان محمد عسيلان
الفوترة الإلكترونية.. هل استعد المكلفون؟

الفوترة الإلكترونية.. هل استعد المكلفون؟

حواء القرني
الانتماء الأداة

الانتماء الأداة

مها الجبر
الغيـاب في زمن الخصخصـة ..!!

الغيـاب في زمن الخصخصـة ..!!

محمد الصيعري
متى نُسمع العالم صوتنا؟

متى نُسمع العالم صوتنا؟

بندر مغرم الشهري
أموال المشاريع المتعثرة مهدرة!!

أموال المشاريع المتعثرة مهدرة!!

عبدالمحسن الحارثي
أي قلوب يحملها هؤلاء؟

أي قلوب يحملها هؤلاء؟

علي آل شرمة
كيف نصبر على النعيم؟!

كيف نصبر على النعيم؟!

حامد الإقبالي
قطاع المقاولات بين الأمس واليوم.. آمال وتطلعات

قطاع المقاولات بين الأمس واليوم.. آمال وتطلعات

محمد بن عبدالعزيز العجلان

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة