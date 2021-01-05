أمير القصيم يدشِّن مشروع تصريف السيول من بحيرات النقع لوادي الرمة ببريدة

بمنظومة شبكية لخدمة وسط المدينة وشرقها.. وبتكلفة 542.3 مليون ريال

يدشن الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز، أمير منطقة القصيم، اليوم الثلاثاء أعمال مشروع تصريف السيول بالثقب الأفقي من بحيرات النقع لوادي الرمة بمدينة بريدة، بتكلفة 542.3 مليون ريال.

وفي التفاصيل، أوضح أمين منطقة القصيم، المهندس محمد المجلي، أن منظومة تصريف السيول بالثقب الأفقي تمتد من بحيرات النقع بمدينة بريدة حتى وادي الرمة؛ بهدف استقبال مياه السيول المتدفقة بمنظومة شبكية لخدمة وسط مدينة بريدة وشرقها.

وأشار إلى أن مشروع الثقب الأفقي جُهّز بقطر 3500ملم، وبطول9600م، ويشمل محطة الوادي بطاقة استيعابية قدرها 27.180 لترًا/ ثانية، ومحطة المشتل بطاقة استيعابية قدرها 5200 لتر/ ثانية، ومحطة النقع بطاقة استيعابية قدرها 3900 لتر/ ثانية، وتشمل بحيرات النقع بسعة تخزينية 768.400 م3، وبحيرة المشتل بسعة تخزينية قدرها 461.000م3، وبحيرة الفاخرية بسعة تخزينية قدرها 143.300م3.

وقدّم المجلي شكره وتقديره لأمير منطقة القصيم على دعمه الدائم، ولوزير الشؤون البلدية والقروية المكلف على ما تجده أمانة المنطقة وبلدياتها من دعم متواصل.