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ولي العهد يتلقى رسالة من رئيس أساقفة أثينا وسائر اليونان

نقلها الممثل الشخصي خلال استقبال "العساف" له اليوم

استقبل وزير الخارجية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف، بمكتبه في فرع الوزارة بمحافظة جدة اليوم، الممثل الشخصي لرئيس أساقفة أثينا وسائر اليونان المطران جبريل، الذي نقل له رسالة شفهية موجهة إلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.

وشهد الاستقبال استعراض جهود المملكة في تعزيز الحوار والتسامح بين أتباع الأديان، والتأكيد على أهمية نبذ العنف والتطرف والإرهاب؛ وتحقيق الأمن والسلام لشعوب المنطقة والعالم.

وحضر اللقاء وكيل وزارة الخارجية لشؤون المراسم السفير عزام بن عبدالكريم القين.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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ولي العهد يتلقى رسالة من رئيس أساقفة أثينا وسائر اليونان
سبق

استقبل وزير الخارجية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف، بمكتبه في فرع الوزارة بمحافظة جدة اليوم، الممثل الشخصي لرئيس أساقفة أثينا وسائر اليونان المطران جبريل، الذي نقل له رسالة شفهية موجهة إلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.

وشهد الاستقبال استعراض جهود المملكة في تعزيز الحوار والتسامح بين أتباع الأديان، والتأكيد على أهمية نبذ العنف والتطرف والإرهاب؛ وتحقيق الأمن والسلام لشعوب المنطقة والعالم.

وحضر اللقاء وكيل وزارة الخارجية لشؤون المراسم السفير عزام بن عبدالكريم القين.

04 سبتمبر 2019 - 5 محرّم 1441
05:00 PM

ولي العهد يتلقى رسالة من رئيس أساقفة أثينا وسائر اليونان

نقلها الممثل الشخصي خلال استقبال "العساف" له اليوم

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - جدة
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استقبل وزير الخارجية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف، بمكتبه في فرع الوزارة بمحافظة جدة اليوم، الممثل الشخصي لرئيس أساقفة أثينا وسائر اليونان المطران جبريل، الذي نقل له رسالة شفهية موجهة إلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.

وشهد الاستقبال استعراض جهود المملكة في تعزيز الحوار والتسامح بين أتباع الأديان، والتأكيد على أهمية نبذ العنف والتطرف والإرهاب؛ وتحقيق الأمن والسلام لشعوب المنطقة والعالم.

وحضر اللقاء وكيل وزارة الخارجية لشؤون المراسم السفير عزام بن عبدالكريم القين.

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