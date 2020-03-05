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"الطيران المدني": ارتفاع رضا المسافرين خلال فبراير بـ77%

الهيئة: في مطارات الرياض وجدة والدمام والمدينة المنورة

أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني ارتفاع نسبة رضا المسافرين عن جودة الخدمات المُقدمة خلال شهر فبراير الماضي في كل من "مطار الملك خالد الدولي بالرياض، ومطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، ومطار الملك فهد الدولي بالدمام، ومطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة”.

وبحسب إحصائية الهيئة لشهر فبراير وشارك فيها أكثر من 700 ألف مسافر، وصلت نسبة رضا المسافرين إلى 77%، مقارنة بشهر يناير الماضي التي بلغت 73%.

وسجل مطار الملك خالد الدولي بالرياض، ارتفاعاً في نسبة رضا المسافرين عن الخدمات المقدمة بــ81% مقارنة بشهر يناير الماضي التي كانت 77%، كما ارتفعت نسبة الرضا في مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة لتصل إلى 80% مقارنة بالشهر الماضي، التي كانت 79%، فيما ارتفعت نسبة الرضا المُسجلة في مطار الملك فهد الدولي بالدمام إلى 79% مقارنة بشهر يناير الماضي التي كانت 75%، بينما جاءت نسبة رضا المسافرين في مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة بجميع صالاته منها الصالة الجديدة "1"، مرتفعة عن شهر يناير الماضي، حيث وصلت في شهر فبراير إلى 72%.

يذكر أن الهيئة العامة للطيران المدني ممثلة بالإدارة العامة للجودة وحماية العملاء، تقوم بجولات ميدانية بشكل دوري في المطارات، وإعداد تقارير عن مستوى رضا العملاء وملاحظاتهم على الخدمات المقدمة؛ بهدف تقييم المستوى الحالي للخدمات، وتحليل المعلومات التي ترد عبر استطلاعات الرأي التي تقوم بها الإدارة وأدوات التقييم عالية الموثوقية بهدف العمل على تحسين وتطوير تلك الخدمات المقدمة للمسافرين ومرتادي مطارات المملكة.

وتُصدر هيئة الطيران المدني تقارير شهرية لمستوى رضا المسافرين للخدمات المقدمة في المطارات؛ بهدف تقييم المستوى الحالي للخدمات في المطارات والعمل على تطويرها وتحسينها بشكل أفضل وذلك بتطبيق أعلى المعايير العالمية في مجال جودة خدمات المسافرين وتحسين جودة تلك الخدمات المقدمة، وهو ما يتماشى مع أهداف رؤية المملكة 2030م لتحقيق أعلى الدرجات في جودة الخدمات.

الهيئة العامة للطيران المدني رضا المسافرين

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الطيران المدني": ارتفاع رضا المسافرين خلال فبراير بـ77%
سبق

أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني ارتفاع نسبة رضا المسافرين عن جودة الخدمات المُقدمة خلال شهر فبراير الماضي في كل من "مطار الملك خالد الدولي بالرياض، ومطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، ومطار الملك فهد الدولي بالدمام، ومطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة”.

وبحسب إحصائية الهيئة لشهر فبراير وشارك فيها أكثر من 700 ألف مسافر، وصلت نسبة رضا المسافرين إلى 77%، مقارنة بشهر يناير الماضي التي بلغت 73%.

وسجل مطار الملك خالد الدولي بالرياض، ارتفاعاً في نسبة رضا المسافرين عن الخدمات المقدمة بــ81% مقارنة بشهر يناير الماضي التي كانت 77%، كما ارتفعت نسبة الرضا في مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة لتصل إلى 80% مقارنة بالشهر الماضي، التي كانت 79%، فيما ارتفعت نسبة الرضا المُسجلة في مطار الملك فهد الدولي بالدمام إلى 79% مقارنة بشهر يناير الماضي التي كانت 75%، بينما جاءت نسبة رضا المسافرين في مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة بجميع صالاته منها الصالة الجديدة "1"، مرتفعة عن شهر يناير الماضي، حيث وصلت في شهر فبراير إلى 72%.

يذكر أن الهيئة العامة للطيران المدني ممثلة بالإدارة العامة للجودة وحماية العملاء، تقوم بجولات ميدانية بشكل دوري في المطارات، وإعداد تقارير عن مستوى رضا العملاء وملاحظاتهم على الخدمات المقدمة؛ بهدف تقييم المستوى الحالي للخدمات، وتحليل المعلومات التي ترد عبر استطلاعات الرأي التي تقوم بها الإدارة وأدوات التقييم عالية الموثوقية بهدف العمل على تحسين وتطوير تلك الخدمات المقدمة للمسافرين ومرتادي مطارات المملكة.

وتُصدر هيئة الطيران المدني تقارير شهرية لمستوى رضا المسافرين للخدمات المقدمة في المطارات؛ بهدف تقييم المستوى الحالي للخدمات في المطارات والعمل على تطويرها وتحسينها بشكل أفضل وذلك بتطبيق أعلى المعايير العالمية في مجال جودة خدمات المسافرين وتحسين جودة تلك الخدمات المقدمة، وهو ما يتماشى مع أهداف رؤية المملكة 2030م لتحقيق أعلى الدرجات في جودة الخدمات.

05 مارس 2020 - 10 رجب 1441
01:17 PM

"الطيران المدني": ارتفاع رضا المسافرين خلال فبراير بـ77%

الهيئة: في مطارات الرياض وجدة والدمام والمدينة المنورة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني ارتفاع نسبة رضا المسافرين عن جودة الخدمات المُقدمة خلال شهر فبراير الماضي في كل من "مطار الملك خالد الدولي بالرياض، ومطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، ومطار الملك فهد الدولي بالدمام، ومطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة”.

وبحسب إحصائية الهيئة لشهر فبراير وشارك فيها أكثر من 700 ألف مسافر، وصلت نسبة رضا المسافرين إلى 77%، مقارنة بشهر يناير الماضي التي بلغت 73%.

وسجل مطار الملك خالد الدولي بالرياض، ارتفاعاً في نسبة رضا المسافرين عن الخدمات المقدمة بــ81% مقارنة بشهر يناير الماضي التي كانت 77%، كما ارتفعت نسبة الرضا في مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة لتصل إلى 80% مقارنة بالشهر الماضي، التي كانت 79%، فيما ارتفعت نسبة الرضا المُسجلة في مطار الملك فهد الدولي بالدمام إلى 79% مقارنة بشهر يناير الماضي التي كانت 75%، بينما جاءت نسبة رضا المسافرين في مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة بجميع صالاته منها الصالة الجديدة "1"، مرتفعة عن شهر يناير الماضي، حيث وصلت في شهر فبراير إلى 72%.

يذكر أن الهيئة العامة للطيران المدني ممثلة بالإدارة العامة للجودة وحماية العملاء، تقوم بجولات ميدانية بشكل دوري في المطارات، وإعداد تقارير عن مستوى رضا العملاء وملاحظاتهم على الخدمات المقدمة؛ بهدف تقييم المستوى الحالي للخدمات، وتحليل المعلومات التي ترد عبر استطلاعات الرأي التي تقوم بها الإدارة وأدوات التقييم عالية الموثوقية بهدف العمل على تحسين وتطوير تلك الخدمات المقدمة للمسافرين ومرتادي مطارات المملكة.

وتُصدر هيئة الطيران المدني تقارير شهرية لمستوى رضا المسافرين للخدمات المقدمة في المطارات؛ بهدف تقييم المستوى الحالي للخدمات في المطارات والعمل على تطويرها وتحسينها بشكل أفضل وذلك بتطبيق أعلى المعايير العالمية في مجال جودة خدمات المسافرين وتحسين جودة تلك الخدمات المقدمة، وهو ما يتماشى مع أهداف رؤية المملكة 2030م لتحقيق أعلى الدرجات في جودة الخدمات.

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