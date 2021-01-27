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الهيئة الملكية للجبيل وينبع تستقبل مستثمرين صينيين

تستعرض الفرص الاستثمارية بمدنها الصناعية

عقدت الهيئة الملكية للجبيل وينبع، اليوم الأحد، في مقرها الرئيس بالرياض، لقاءً مع عدد من مسؤولي ومستثمري جمهورية الصين الشعبية؛ للتعريف بالفرص الاستثمارية بمدينة جازان للصناعات التأسيسية والتحويلية.

بدأ اللقاء بعرض فيلم يحكي قصة الهيئة الملكية عبر تاريخها الممتد لأكثر من أربعين عاماً، والإنجازات التي تحققت خلال هذه المسيرة.

بعد ذلك ألقى رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع، المهندس عبدالله بن إبراهيم السعدان، كلمة افتتاحية رحب فيها بالمسؤولين والمستثمرين الصينيين، وعلى رأسهم السفير الصيني لدى المملكة، لي هوا شين، والنائب الأعلى لمحافظ مدينة ين شوان، لي هونقرو.

قال إن مدن الهيئة الملكية، حلم تحقق ـ بفضل الله ـ ثم بالدعم اللامحدود من لدن القيادة الرشيدة، وبسواعد المخلصين من منسوبيها.

ونوه بشركاء الهيئة الملكية وعلى وجه الخصوص المستثمرين الصينيين، مشيراً إلى أن الشراكة الاستراتيجية للمملكة والصين تقوم على المواءمة بين رؤية المملكة 2030 ومبادرة الحزام والطريق الصينية.

وأضاف المهندس "السعدان" أن مدن الهيئة الملكية المحرك الرئيسي لعجلة التنمية الصناعية والاقتصادية في المملكة، حيث تجاوز حجم الاستثمارات بهذه المدن تريليون ريال.

وبلغ عدد الصناعات بالمدن الصناعية 657 صناعة تنتج 281 مليون طن سنوياً، مشيرًا إلى أن حجم صادرات موانئ مدن الهيئة الملكية بلغ 153 مليون طن سنوياً.

وبين أنه بفضل الشراكات الاستراتيجية وجهود الهيئة الملكية، أصبحت الصناعة البتروكيماوية بمدن الهيئة الملكية، تشكل 10% من الإنتاج العالمي لصناعة البتروكيماويات.

وحول مساهمة الهيئة المليكة في رؤية المملكة 2030، أفاد أن الهيئة تساهم بخمسين مبادرة لتحقيق أهداف الرؤية، من بينها عشر مبادرات سيتم إطلاقها يوم غد في إطار برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية، أحد أهم البرامج لتحقيق الرؤية، بميزانية تتجاوز قيمتها 16 مليار ريال.

وألقى السفير الصيني، كلمة عبر فيها عن شكره على اللقاء، والحفاوة التي حظي بها المسؤولين والمستثمرين الصينيين، منوهاً بالإجراءات التطويرية التي تشهدها المملكة منذ انطلاق رؤية المملكة 2030، إذ يتمتع المستثمرون بإجراءات ميسرة منذ أن يصلوا إلى المطار، ويحظون بتعاون كبير من قبل العديد من الهيئات، كالهيئة العامة للاستثمار، والهيئة الملكية للجبيل وينبع، مشيداً بالفرص الاستثمارية المتاحة في المدن الصناعية التابعة للهيئة الملكية، وحرص الصين على الاستفادة منها.

بعد ذلك ألقى النائب الأعلى لمحافظ مدينة ين شوان، كلمة أكد فيها الأهمية التي تحظى بها الهيئة الملكية للجبيل وينبع، كعامل مهم في تعزيز الشراكة الاستراتيجية السعودية الصينية.

وشاهد الحضور عرضاً عن شركة طريق الحرير السعودية، وآخر عن المدينة الذكية بجازان، وعروضاً مقدمة من الهيئة العامة للاستثمار وصندوق التنمية الصناعية السعودي.

ويؤكد اللقاء حرص الهيئة الملكية على إطلاع المستثمرين المحليين والعالميين على الفرص الاستثمارية في المدن الصناعية التابعة لها كجزء من استراتيجيتها لجذب الاستثمار، وتعزيز الاقتصاد الوطني، والمساهمة بفعالية في تحريك عجلة التنمية نحو الأمام.

الرئيسية/ المملكة / إقتصاد

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الهيئة الملكية للجبيل وينبع تستقبل مستثمرين صينيين
سبق

عقدت الهيئة الملكية للجبيل وينبع، اليوم الأحد، في مقرها الرئيس بالرياض، لقاءً مع عدد من مسؤولي ومستثمري جمهورية الصين الشعبية؛ للتعريف بالفرص الاستثمارية بمدينة جازان للصناعات التأسيسية والتحويلية.

بدأ اللقاء بعرض فيلم يحكي قصة الهيئة الملكية عبر تاريخها الممتد لأكثر من أربعين عاماً، والإنجازات التي تحققت خلال هذه المسيرة.

بعد ذلك ألقى رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع، المهندس عبدالله بن إبراهيم السعدان، كلمة افتتاحية رحب فيها بالمسؤولين والمستثمرين الصينيين، وعلى رأسهم السفير الصيني لدى المملكة، لي هوا شين، والنائب الأعلى لمحافظ مدينة ين شوان، لي هونقرو.

قال إن مدن الهيئة الملكية، حلم تحقق ـ بفضل الله ـ ثم بالدعم اللامحدود من لدن القيادة الرشيدة، وبسواعد المخلصين من منسوبيها.

ونوه بشركاء الهيئة الملكية وعلى وجه الخصوص المستثمرين الصينيين، مشيراً إلى أن الشراكة الاستراتيجية للمملكة والصين تقوم على المواءمة بين رؤية المملكة 2030 ومبادرة الحزام والطريق الصينية.

وأضاف المهندس "السعدان" أن مدن الهيئة الملكية المحرك الرئيسي لعجلة التنمية الصناعية والاقتصادية في المملكة، حيث تجاوز حجم الاستثمارات بهذه المدن تريليون ريال.

وبلغ عدد الصناعات بالمدن الصناعية 657 صناعة تنتج 281 مليون طن سنوياً، مشيرًا إلى أن حجم صادرات موانئ مدن الهيئة الملكية بلغ 153 مليون طن سنوياً.

وبين أنه بفضل الشراكات الاستراتيجية وجهود الهيئة الملكية، أصبحت الصناعة البتروكيماوية بمدن الهيئة الملكية، تشكل 10% من الإنتاج العالمي لصناعة البتروكيماويات.

وحول مساهمة الهيئة المليكة في رؤية المملكة 2030، أفاد أن الهيئة تساهم بخمسين مبادرة لتحقيق أهداف الرؤية، من بينها عشر مبادرات سيتم إطلاقها يوم غد في إطار برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية، أحد أهم البرامج لتحقيق الرؤية، بميزانية تتجاوز قيمتها 16 مليار ريال.

وألقى السفير الصيني، كلمة عبر فيها عن شكره على اللقاء، والحفاوة التي حظي بها المسؤولين والمستثمرين الصينيين، منوهاً بالإجراءات التطويرية التي تشهدها المملكة منذ انطلاق رؤية المملكة 2030، إذ يتمتع المستثمرون بإجراءات ميسرة منذ أن يصلوا إلى المطار، ويحظون بتعاون كبير من قبل العديد من الهيئات، كالهيئة العامة للاستثمار، والهيئة الملكية للجبيل وينبع، مشيداً بالفرص الاستثمارية المتاحة في المدن الصناعية التابعة للهيئة الملكية، وحرص الصين على الاستفادة منها.

بعد ذلك ألقى النائب الأعلى لمحافظ مدينة ين شوان، كلمة أكد فيها الأهمية التي تحظى بها الهيئة الملكية للجبيل وينبع، كعامل مهم في تعزيز الشراكة الاستراتيجية السعودية الصينية.

وشاهد الحضور عرضاً عن شركة طريق الحرير السعودية، وآخر عن المدينة الذكية بجازان، وعروضاً مقدمة من الهيئة العامة للاستثمار وصندوق التنمية الصناعية السعودي.

ويؤكد اللقاء حرص الهيئة الملكية على إطلاع المستثمرين المحليين والعالميين على الفرص الاستثمارية في المدن الصناعية التابعة لها كجزء من استراتيجيتها لجذب الاستثمار، وتعزيز الاقتصاد الوطني، والمساهمة بفعالية في تحريك عجلة التنمية نحو الأمام.

27 يناير 2019 - 21 جمادى الأول 1440
04:26 PM

الهيئة الملكية للجبيل وينبع تستقبل مستثمرين صينيين

تستعرض الفرص الاستثمارية بمدنها الصناعية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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عقدت الهيئة الملكية للجبيل وينبع، اليوم الأحد، في مقرها الرئيس بالرياض، لقاءً مع عدد من مسؤولي ومستثمري جمهورية الصين الشعبية؛ للتعريف بالفرص الاستثمارية بمدينة جازان للصناعات التأسيسية والتحويلية.

بدأ اللقاء بعرض فيلم يحكي قصة الهيئة الملكية عبر تاريخها الممتد لأكثر من أربعين عاماً، والإنجازات التي تحققت خلال هذه المسيرة.

بعد ذلك ألقى رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع، المهندس عبدالله بن إبراهيم السعدان، كلمة افتتاحية رحب فيها بالمسؤولين والمستثمرين الصينيين، وعلى رأسهم السفير الصيني لدى المملكة، لي هوا شين، والنائب الأعلى لمحافظ مدينة ين شوان، لي هونقرو.

قال إن مدن الهيئة الملكية، حلم تحقق ـ بفضل الله ـ ثم بالدعم اللامحدود من لدن القيادة الرشيدة، وبسواعد المخلصين من منسوبيها.

ونوه بشركاء الهيئة الملكية وعلى وجه الخصوص المستثمرين الصينيين، مشيراً إلى أن الشراكة الاستراتيجية للمملكة والصين تقوم على المواءمة بين رؤية المملكة 2030 ومبادرة الحزام والطريق الصينية.

وأضاف المهندس "السعدان" أن مدن الهيئة الملكية المحرك الرئيسي لعجلة التنمية الصناعية والاقتصادية في المملكة، حيث تجاوز حجم الاستثمارات بهذه المدن تريليون ريال.

وبلغ عدد الصناعات بالمدن الصناعية 657 صناعة تنتج 281 مليون طن سنوياً، مشيرًا إلى أن حجم صادرات موانئ مدن الهيئة الملكية بلغ 153 مليون طن سنوياً.

وبين أنه بفضل الشراكات الاستراتيجية وجهود الهيئة الملكية، أصبحت الصناعة البتروكيماوية بمدن الهيئة الملكية، تشكل 10% من الإنتاج العالمي لصناعة البتروكيماويات.

وحول مساهمة الهيئة المليكة في رؤية المملكة 2030، أفاد أن الهيئة تساهم بخمسين مبادرة لتحقيق أهداف الرؤية، من بينها عشر مبادرات سيتم إطلاقها يوم غد في إطار برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية، أحد أهم البرامج لتحقيق الرؤية، بميزانية تتجاوز قيمتها 16 مليار ريال.

وألقى السفير الصيني، كلمة عبر فيها عن شكره على اللقاء، والحفاوة التي حظي بها المسؤولين والمستثمرين الصينيين، منوهاً بالإجراءات التطويرية التي تشهدها المملكة منذ انطلاق رؤية المملكة 2030، إذ يتمتع المستثمرون بإجراءات ميسرة منذ أن يصلوا إلى المطار، ويحظون بتعاون كبير من قبل العديد من الهيئات، كالهيئة العامة للاستثمار، والهيئة الملكية للجبيل وينبع، مشيداً بالفرص الاستثمارية المتاحة في المدن الصناعية التابعة للهيئة الملكية، وحرص الصين على الاستفادة منها.

بعد ذلك ألقى النائب الأعلى لمحافظ مدينة ين شوان، كلمة أكد فيها الأهمية التي تحظى بها الهيئة الملكية للجبيل وينبع، كعامل مهم في تعزيز الشراكة الاستراتيجية السعودية الصينية.

وشاهد الحضور عرضاً عن شركة طريق الحرير السعودية، وآخر عن المدينة الذكية بجازان، وعروضاً مقدمة من الهيئة العامة للاستثمار وصندوق التنمية الصناعية السعودي.

ويؤكد اللقاء حرص الهيئة الملكية على إطلاع المستثمرين المحليين والعالميين على الفرص الاستثمارية في المدن الصناعية التابعة لها كجزء من استراتيجيتها لجذب الاستثمار، وتعزيز الاقتصاد الوطني، والمساهمة بفعالية في تحريك عجلة التنمية نحو الأمام.

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