الاتحاد يعلن غياب "المولد" لثلاثة أسابيع .. والفريق يجري مسحة كورونا

أعلن نادي الاتحاد أن الفحوص الطبية التي أجراها مهاجم الفريق الكروي الأول فهد المولد على موضع إصابته أظهرت حاجته إلى العلاج والتأهيل لفترة ثلاثة أسابيع.

وكان اللاعب تعرض للإصابة خلال الشوط الثاني من مباراة فريقه أمام الأهلي والتي انتهت بفوز الاتحاد بثنائية نظيفة السبت الماضي من الجولة الثالثة (رئاسة العشرين) من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

حيث غادر المولد الملعب للإصابة في الدقيقة 58، وهو يتألم بشدة من الإصابة التي لحقت به برفقة الجهاز الطبي للاتحاد.

ميدانيًا واصل الفريق الكروي الأول بالنادي تدريباته اليومية استعدادًا لملاقاة فريق التعاون يوم الجمعة القادم لحساب مباريات الجولة الرابعة «لنُلهم العالم بقمتنا» من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

واشتمل المران الذي قاده المدرب البرازيلي فابيو كاريلي على الجوانب اللياقية والفنية.

فيما واصل اللاعب عبد الرحمن العبود برنامجه العلاجي بعد الإصابة التي تعرض لها قبل لقاء الأهلي الماضي.

وقد سلمت إدارة الاتحاد اللاعبين بعد نهاية تدريب الأمس مكافأة الفوز في لقاء الأهلي كما تم رصد مكافأة أخرى في حال الفوز على التعاون الجمعة المقبلة.

وأعلنت إدارة النادي أن الفريق سيجري مساء اليوم الأربعاء الفحوص الطبية الاحترازية من فيروس كورونا قبل انطلاق التدريب وذلك تطبيقًا للبروتوكولات الصحية.