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"الصحة" تعلن تسجيل 2466 حالة تعاف جديدة من "كورونا" و 1227 إصابة

متحدث "الصحة": "كورونا" لا تزال مستمرة.. والنزول بأعداد الحالات نستبشر به خيراً

قال عن نهايتها: أمر مرتبط بما تعلنه الهيئات والمنظمات العالمية المعنية

أكد متحدث وزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، أن جائحة فيروس كورونا العالمية لا تزال مستمرة، مضيفا أن النزول في أعداد الحالات والاصابات بالفيروس في المملكة وتسجيل الانخفاض في أعداد الحالات الحرجة بالعنايات المركزة، أمور نستبشر بها خيراً، وهي بعد فضل الله نتيجة الالتزام العالي بالاجراءات والاحترازات الوقائية والبروتوكولات والتطبيقات والخدمات الصحية الداعمة التي وفرتها الدولة لامن وسلامة المجتمع.

جاء ذلك في رده خلال المؤتمر الصحفي الدوري لمستجدات فيروس كورونا الجديد (COVID-19)، اليوم الأحد، عن سؤال يخص الجائحة وهل هي في نهايتها، حيث أجاب "العبدالعالي": "هذا أمر مرتبط بما يعلن عنه من قبل الهيئات والمنظمات العالمية المعنية به، خاصة أن هناك عوامل وتعريفات وعناصر محددة لإطلاق مستوى الجائحة عالمياً"، مبيناً أن نهاية أي جائحة عالمية تتحدد بالانحسار في الأعداد والانخفاض في الانتشار حول العالم وقاراته، كذلك وجود علاج ناجح أو لقاح فعال ومؤثر.

ووصل إجمالي أعداد المتعافين من فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) إلى 266953 حالة ولله الحمد، فيما بلغ إجمالي عدد الإصابات 298542حالة.

وكشفت وزارة الصحة، اليوم، عن أن عدد الحالات النشطة بلغ 28181، والحرجة 1774 حالة، كما ارتفع إجمالي الوفيات إلى 3408 حالات وفاة، رحمهم الله.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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متحدث "الصحة": "كورونا" لا تزال مستمرة.. والنزول بأعداد الحالات نستبشر به خيراً
سبق

أكد متحدث وزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، أن جائحة فيروس كورونا العالمية لا تزال مستمرة، مضيفا أن النزول في أعداد الحالات والاصابات بالفيروس في المملكة وتسجيل الانخفاض في أعداد الحالات الحرجة بالعنايات المركزة، أمور نستبشر بها خيراً، وهي بعد فضل الله نتيجة الالتزام العالي بالاجراءات والاحترازات الوقائية والبروتوكولات والتطبيقات والخدمات الصحية الداعمة التي وفرتها الدولة لامن وسلامة المجتمع.

جاء ذلك في رده خلال المؤتمر الصحفي الدوري لمستجدات فيروس كورونا الجديد (COVID-19)، اليوم الأحد، عن سؤال يخص الجائحة وهل هي في نهايتها، حيث أجاب "العبدالعالي": "هذا أمر مرتبط بما يعلن عنه من قبل الهيئات والمنظمات العالمية المعنية به، خاصة أن هناك عوامل وتعريفات وعناصر محددة لإطلاق مستوى الجائحة عالمياً"، مبيناً أن نهاية أي جائحة عالمية تتحدد بالانحسار في الأعداد والانخفاض في الانتشار حول العالم وقاراته، كذلك وجود علاج ناجح أو لقاح فعال ومؤثر.

ووصل إجمالي أعداد المتعافين من فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) إلى 266953 حالة ولله الحمد، فيما بلغ إجمالي عدد الإصابات 298542حالة.

وكشفت وزارة الصحة، اليوم، عن أن عدد الحالات النشطة بلغ 28181، والحرجة 1774 حالة، كما ارتفع إجمالي الوفيات إلى 3408 حالات وفاة، رحمهم الله.

16 أغسطس 2020 - 26 ذو الحجة 1441
09:00 PM

متحدث "الصحة": "كورونا" لا تزال مستمرة.. والنزول بأعداد الحالات نستبشر به خيراً

قال عن نهايتها: أمر مرتبط بما تعلنه الهيئات والمنظمات العالمية المعنية

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عبدالحكيم شار - الرياض
0
1,254

أكد متحدث وزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، أن جائحة فيروس كورونا العالمية لا تزال مستمرة، مضيفا أن النزول في أعداد الحالات والاصابات بالفيروس في المملكة وتسجيل الانخفاض في أعداد الحالات الحرجة بالعنايات المركزة، أمور نستبشر بها خيراً، وهي بعد فضل الله نتيجة الالتزام العالي بالاجراءات والاحترازات الوقائية والبروتوكولات والتطبيقات والخدمات الصحية الداعمة التي وفرتها الدولة لامن وسلامة المجتمع.

جاء ذلك في رده خلال المؤتمر الصحفي الدوري لمستجدات فيروس كورونا الجديد (COVID-19)، اليوم الأحد، عن سؤال يخص الجائحة وهل هي في نهايتها، حيث أجاب "العبدالعالي": "هذا أمر مرتبط بما يعلن عنه من قبل الهيئات والمنظمات العالمية المعنية به، خاصة أن هناك عوامل وتعريفات وعناصر محددة لإطلاق مستوى الجائحة عالمياً"، مبيناً أن نهاية أي جائحة عالمية تتحدد بالانحسار في الأعداد والانخفاض في الانتشار حول العالم وقاراته، كذلك وجود علاج ناجح أو لقاح فعال ومؤثر.

ووصل إجمالي أعداد المتعافين من فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) إلى 266953 حالة ولله الحمد، فيما بلغ إجمالي عدد الإصابات 298542حالة.

وكشفت وزارة الصحة، اليوم، عن أن عدد الحالات النشطة بلغ 28181، والحرجة 1774 حالة، كما ارتفع إجمالي الوفيات إلى 3408 حالات وفاة، رحمهم الله.

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