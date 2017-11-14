رئيس الهيئة العامة للرياضة يشارك "متحدث رئيس" في جلسات منتدى الإعلام السعودي

بمشاركة نخبة من الخبراء من 32 دولة حول العالم.. بتنظيم هيئة الصحافيين

يشارك الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، كمتحدث رئيس في جلسات منتدى الإعلام السعودي في نسخته الأولى، الذي تنظمه هيئة الصحافيين في العاصمة الرياض، في الثاني من شهر ديسمبر المقبل، كأكبر حدث في المنطقة، بمشاركة نخبة من الخبراء والمتخصصين من داخل وخارج السعودية من 32 دولة حول العالم.



وسيلقي "الفيصل" خلال المشاركة، الضوء على العلاقة بين الرياضة والإعلام والتداخل المحوري بينهما، إضافة إلى الجهود المبذولة من قبل الهيئة لتطوير الإعلام الرياضي في المملكة.



ويشمل المنتدى عقد أكثر من 40 جلسة و30 ورشة عمل تناقش العديد من المواضيع؛ من بينها واقع الصناعة الإعلامية وتحدياتها التنظيمية والثقافية والعملية والتقنية والعوامل المؤثرة فيها، ودور صناعة المحتوى الإعلامي في تشكيل الرأي العام في البيئة الجديدة للاتصال، ودور التحول الرقمي للصناعة الإعلامية في تعزيز تنافسية وسائل الإعلام، وتأهيل العنصر البشري في البيئة الجديدة للإعلام والاتصال، كما يستعرض التجارب الدولية الناجحة في الاستثمار في الصناعة الإعلامية.