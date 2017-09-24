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تنبيه لـ"مركز الأرصاد": أمطار رعدية على منطقة عسير

تشمل تأثيراتها نشاطاً في الرياح وتدنياً في مدى الرؤية

نبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من تكون أمطار رعدية على منطقة عسير، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطاً في الرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية، على مدينة أبها ومحافظات أحد رفيدة، والحرجة، والنماص، وتنومة، وخميس مشيط، وسراة عبيدة، وظهران الجنوب، إضافة إلى المناطق المفتوحة والطرق السريعة.

وأوضح المركز أن الحالة تستمر بمشيئة الله حتى الساعة الـ7 مساءً.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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تنبيه لـ"مركز الأرصاد": أمطار رعدية على منطقة عسير
سبق

نبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من تكون أمطار رعدية على منطقة عسير، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطاً في الرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية، على مدينة أبها ومحافظات أحد رفيدة، والحرجة، والنماص، وتنومة، وخميس مشيط، وسراة عبيدة، وظهران الجنوب، إضافة إلى المناطق المفتوحة والطرق السريعة.

وأوضح المركز أن الحالة تستمر بمشيئة الله حتى الساعة الـ7 مساءً.

24 سبتمبر 2021 - 17 صفر 1443
02:06 PM

تنبيه لـ"مركز الأرصاد": أمطار رعدية على منطقة عسير

تشمل تأثيراتها نشاطاً في الرياح وتدنياً في مدى الرؤية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - أبها
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نبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من تكون أمطار رعدية على منطقة عسير، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطاً في الرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية، على مدينة أبها ومحافظات أحد رفيدة، والحرجة، والنماص، وتنومة، وخميس مشيط، وسراة عبيدة، وظهران الجنوب، إضافة إلى المناطق المفتوحة والطرق السريعة.

وأوضح المركز أن الحالة تستمر بمشيئة الله حتى الساعة الـ7 مساءً.

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