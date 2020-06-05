النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"سبق" تكشف تفاصيل جريمة شارع الحج.. رصاصة واحدة مميتة والقبض على القاتل في وقت قياسي

"عشريني" أطلق النار على "ثلاثيني" بسبب خلافات سابقة بينهما

تكشفت لـ"سبق" تفاصيل جديدة لجريمة القتل التي وقعت مساء أمس بمكة المكرمة بشارع الحج، وراح ضحيتها شاب بلغ من العمر 30 عامًا.

وقالت مصادر لـ"سبق" إن الجريمة وقعت أمس الخميس بعد صلاة المغرب بإقدام مواطن يبلغ من العمر 21 عامًا بإطلاق النار من سلاح من "مسدس" على مواطن آخر يبلغ من العمر 30 عامًا بسبب خلافات سابقة بينهما، وأصابه بطلقة واحدة باتجاه صدر المجني عليه، وفر هاربًا من مسرح الجريمة.

وأوضحت المصادر أن الجهات الأمنية بمكة المكرمة والهلال الأحمر باشرت بعد تلقيهم بلاغًا بالعثور على شخص ملقى على الأرض وبه آثار دماء، وبعد وصول الهلال الأحمر، وبعد الكشف على الشخص اتضح أنه متوفى فيما تولت دوريات الأمن التحقيقات الأولية في الجريمة، وتمكنت من تحديد مكان القاتل، وتم القبض عليه في وقت قياسي، وتم التحفظ على الجاني، وتسليمه إلى مركز شرطة المعابدة لتتولى التحقيق في القضية تمهيدًا لإحالته إلى النيابة العامة.

جريمة قتل

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"سبق" تكشف تفاصيل جريمة شارع الحج.. رصاصة واحدة مميتة والقبض على القاتل في وقت قياسي
سبق

تكشفت لـ"سبق" تفاصيل جديدة لجريمة القتل التي وقعت مساء أمس بمكة المكرمة بشارع الحج، وراح ضحيتها شاب بلغ من العمر 30 عامًا.

وقالت مصادر لـ"سبق" إن الجريمة وقعت أمس الخميس بعد صلاة المغرب بإقدام مواطن يبلغ من العمر 21 عامًا بإطلاق النار من سلاح من "مسدس" على مواطن آخر يبلغ من العمر 30 عامًا بسبب خلافات سابقة بينهما، وأصابه بطلقة واحدة باتجاه صدر المجني عليه، وفر هاربًا من مسرح الجريمة.

وأوضحت المصادر أن الجهات الأمنية بمكة المكرمة والهلال الأحمر باشرت بعد تلقيهم بلاغًا بالعثور على شخص ملقى على الأرض وبه آثار دماء، وبعد وصول الهلال الأحمر، وبعد الكشف على الشخص اتضح أنه متوفى فيما تولت دوريات الأمن التحقيقات الأولية في الجريمة، وتمكنت من تحديد مكان القاتل، وتم القبض عليه في وقت قياسي، وتم التحفظ على الجاني، وتسليمه إلى مركز شرطة المعابدة لتتولى التحقيق في القضية تمهيدًا لإحالته إلى النيابة العامة.

05 يونيو 2020 - 13 شوّال 1441
12:27 AM

"سبق" تكشف تفاصيل جريمة شارع الحج.. رصاصة واحدة مميتة والقبض على القاتل في وقت قياسي

"عشريني" أطلق النار على "ثلاثيني" بسبب خلافات سابقة بينهما

A A A
هادي العصيمي - مكة المكرمة
0
4,332

تكشفت لـ"سبق" تفاصيل جديدة لجريمة القتل التي وقعت مساء أمس بمكة المكرمة بشارع الحج، وراح ضحيتها شاب بلغ من العمر 30 عامًا.

وقالت مصادر لـ"سبق" إن الجريمة وقعت أمس الخميس بعد صلاة المغرب بإقدام مواطن يبلغ من العمر 21 عامًا بإطلاق النار من سلاح من "مسدس" على مواطن آخر يبلغ من العمر 30 عامًا بسبب خلافات سابقة بينهما، وأصابه بطلقة واحدة باتجاه صدر المجني عليه، وفر هاربًا من مسرح الجريمة.

وأوضحت المصادر أن الجهات الأمنية بمكة المكرمة والهلال الأحمر باشرت بعد تلقيهم بلاغًا بالعثور على شخص ملقى على الأرض وبه آثار دماء، وبعد وصول الهلال الأحمر، وبعد الكشف على الشخص اتضح أنه متوفى فيما تولت دوريات الأمن التحقيقات الأولية في الجريمة، وتمكنت من تحديد مكان القاتل، وتم القبض عليه في وقت قياسي، وتم التحفظ على الجاني، وتسليمه إلى مركز شرطة المعابدة لتتولى التحقيق في القضية تمهيدًا لإحالته إلى النيابة العامة.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
6,839
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
17,228
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
22,218
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
42,906

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

أزمة الكمامات الطبية وخطر المغشوش

أزمة الكمامات الطبية وخطر المغشوش

عبدالغني الشيخ
الشرطة في المملكة

الشرطة في المملكة

غسان محمد عسيلان
"كورونا".. والمرحلة الأخطر

"كورونا".. والمرحلة الأخطر

حواء القرني
الوعي المجتمعي واستئصال كورونا

الوعي المجتمعي واستئصال كورونا

علي آل شرمة
أنت كفو

أنت كفو

مها عبدالله الحقباني
كورونا.. وبحيرة اللبن!!

كورونا.. وبحيرة اللبن!!

وحيد بغدادي
عيـــــــد.. أين سعيد؟

عيـــــــد.. أين سعيد؟

خالد الحقباني
هيئة النهي عن كورونا

هيئة النهي عن كورونا

أحمد عجب
الشوق للحياة الطبيعية!؟

الشوق للحياة الطبيعية!؟

سارة الجهني
ثلاثة لاءات

ثلاثة لاءات

صالح المسلّم

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟
مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة