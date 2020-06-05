"سبق" تكشف تفاصيل جريمة شارع الحج.. رصاصة واحدة مميتة والقبض على القاتل في وقت قياسي

"عشريني" أطلق النار على "ثلاثيني" بسبب خلافات سابقة بينهما

تكشفت لـ"سبق" تفاصيل جديدة لجريمة القتل التي وقعت مساء أمس بمكة المكرمة بشارع الحج، وراح ضحيتها شاب بلغ من العمر 30 عامًا.

وقالت مصادر لـ"سبق" إن الجريمة وقعت أمس الخميس بعد صلاة المغرب بإقدام مواطن يبلغ من العمر 21 عامًا بإطلاق النار من سلاح من "مسدس" على مواطن آخر يبلغ من العمر 30 عامًا بسبب خلافات سابقة بينهما، وأصابه بطلقة واحدة باتجاه صدر المجني عليه، وفر هاربًا من مسرح الجريمة.

وأوضحت المصادر أن الجهات الأمنية بمكة المكرمة والهلال الأحمر باشرت بعد تلقيهم بلاغًا بالعثور على شخص ملقى على الأرض وبه آثار دماء، وبعد وصول الهلال الأحمر، وبعد الكشف على الشخص اتضح أنه متوفى فيما تولت دوريات الأمن التحقيقات الأولية في الجريمة، وتمكنت من تحديد مكان القاتل، وتم القبض عليه في وقت قياسي، وتم التحفظ على الجاني، وتسليمه إلى مركز شرطة المعابدة لتتولى التحقيق في القضية تمهيدًا لإحالته إلى النيابة العامة.