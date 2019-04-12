الأرصاد تنبه من هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على نجران

مصحوبة بالبرد وتؤدي إلى تدنٍّ للرؤية الأفقية وتستمر حتى 8 مساء

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة -ممثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات- اليوم من هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بزخات من البرد قد تتسبب في جريان السيول ونشاط في الرياح السطحية، تؤدي إلى شبه انعدام في الرؤية على منطقة نجران.

وأوضحت الهيئة أن التنبيه يشمل مدينة نجران، ومحافظات: (بدر الجنوب، وثار، وخباش، وحبونا، ويدمة، ويستمر حتى الساعة الـ8 مساءً.