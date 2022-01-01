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"الصحة": تسجيل 846 إصابة جديدة بكورونا.. وتعافي 262 حالة

في يوم واحد.. ألمانيا تسجل 26392 إصابة جديدة و22775 بالهند و4416 بكوريا الجنوبية

أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية، اليوم السبت، ارتفاع إجمالي الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا إلى سبعة ملايين، و176814 بعد تسجيل 26392 إصابة جديدة.

وأشارت البيانات إلى ارتفاع إجمالي عدد الوفيات إلى 112109 بعد تسجيل 184 وفاة جديدة.

الهند
سجّلت الهند خلال الـ24 ساعة الماضية، 22775 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و406 وفيات.

وأفادت وزارة الصحة الهندية بأنه بذلك ارتفع إجمالي الإصابات إلى 34.86 مليون إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 481488 وفاة.

كوريا الجنوبية
سجلت كوريا الجنوبية 4416 إصابة جديدة بفيروس كورونا "كوفيد - 19" لترتفع الحصيلة الإجمالية للإصابات إلى 635253؛ وفقًا للوكالة الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها.

وتم تسجيل 62 حالة وفاة جديدة بكوفيد - 19 لترتفع حصيلة الوفيات إلى 5625 حالة وفاة.

لقاح كورونا كورونا

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في يوم واحد.. ألمانيا تسجل 26392 إصابة جديدة و22775 بالهند و4416 بكوريا الجنوبية
سبق

أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية، اليوم السبت، ارتفاع إجمالي الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا إلى سبعة ملايين، و176814 بعد تسجيل 26392 إصابة جديدة.

وأشارت البيانات إلى ارتفاع إجمالي عدد الوفيات إلى 112109 بعد تسجيل 184 وفاة جديدة.

الهند
سجّلت الهند خلال الـ24 ساعة الماضية، 22775 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و406 وفيات.

وأفادت وزارة الصحة الهندية بأنه بذلك ارتفع إجمالي الإصابات إلى 34.86 مليون إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 481488 وفاة.

كوريا الجنوبية
سجلت كوريا الجنوبية 4416 إصابة جديدة بفيروس كورونا "كوفيد - 19" لترتفع الحصيلة الإجمالية للإصابات إلى 635253؛ وفقًا للوكالة الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها.

وتم تسجيل 62 حالة وفاة جديدة بكوفيد - 19 لترتفع حصيلة الوفيات إلى 5625 حالة وفاة.

01 يناير 2022 - 28 جمادى الأول 1443
10:42 AM
اخر تعديل
01 يناير 2022 - 28 جمادى الأول 1443
03:01 PM

في يوم واحد.. ألمانيا تسجل 26392 إصابة جديدة و22775 بالهند و4416 بكوريا الجنوبية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية، اليوم السبت، ارتفاع إجمالي الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا إلى سبعة ملايين، و176814 بعد تسجيل 26392 إصابة جديدة.

وأشارت البيانات إلى ارتفاع إجمالي عدد الوفيات إلى 112109 بعد تسجيل 184 وفاة جديدة.

الهند
سجّلت الهند خلال الـ24 ساعة الماضية، 22775 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و406 وفيات.

وأفادت وزارة الصحة الهندية بأنه بذلك ارتفع إجمالي الإصابات إلى 34.86 مليون إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 481488 وفاة.

كوريا الجنوبية
سجلت كوريا الجنوبية 4416 إصابة جديدة بفيروس كورونا "كوفيد - 19" لترتفع الحصيلة الإجمالية للإصابات إلى 635253؛ وفقًا للوكالة الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها.

وتم تسجيل 62 حالة وفاة جديدة بكوفيد - 19 لترتفع حصيلة الوفيات إلى 5625 حالة وفاة.

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بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
14,081
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

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13,119
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