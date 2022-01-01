في يوم واحد.. ألمانيا تسجل 26392 إصابة جديدة و22775 بالهند و4416 بكوريا الجنوبية

أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية، اليوم السبت، ارتفاع إجمالي الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا إلى سبعة ملايين، و176814 بعد تسجيل 26392 إصابة جديدة.

وأشارت البيانات إلى ارتفاع إجمالي عدد الوفيات إلى 112109 بعد تسجيل 184 وفاة جديدة.



الهند

سجّلت الهند خلال الـ24 ساعة الماضية، 22775 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و406 وفيات.

وأفادت وزارة الصحة الهندية بأنه بذلك ارتفع إجمالي الإصابات إلى 34.86 مليون إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 481488 وفاة.



كوريا الجنوبية

سجلت كوريا الجنوبية 4416 إصابة جديدة بفيروس كورونا "كوفيد - 19" لترتفع الحصيلة الإجمالية للإصابات إلى 635253؛ وفقًا للوكالة الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها.

وتم تسجيل 62 حالة وفاة جديدة بكوفيد - 19 لترتفع حصيلة الوفيات إلى 5625 حالة وفاة.