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"الصحة" تبدأ حملة وطنية توعوية للكشف المبكر عن سرطان الثدي

تحت شعار (الرحلة آمنة .. #افحصي_الآن)

بدأت الصحة اليوم الثلاثاء تنفيذ حملة وطنية للكشف المبكر عن سرطان الثدي، والذي يُعد "أكثر أنواع السرطان شيوعًا لدى النساء بالمملكة"، حيث تتزامن الحملة مع فعاليات الشهر العالمي للتوعية بسرطان الثدي (الشهر الوردي) الذي يقام في شهر أكتوبر من كل عام .

وأوضحت الصحة أن أكثر من 55٪ من حالات السرطان في المملكة يتم اكتشافها في مراحل متأخرة، حيث يعود السبب الرئيس لتأجيل الكشف المبكر إلى اعتقاد السيدات بأن عدم ظهور الأعراض يعني عدم وجود المرض.

وفي هذا السياق عملت الصحة جاهدة لتصحيح هذا المفهوم الخاطئ، حيث إن الفحص المبكر بجهاز الماموغرام يكتشف الأورام في مراحلها الأولى قبل ظهور الأعراض والإحساس بها، مؤكدةً أن العيادات وأجهزة الفحص آمنة بإذن الله، حيث يتم تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية للحفاظ على صحة وسلامة الجميع.

وأشارت الصحة أن الحملة تهدف إلى تشجيع النساء من عمر 40 سنة فما فوق على الكشف المبكر لما له من أهمية فهو الوسيلة الوحيدة لاكتشاف المرض في مراحله الأولى التي تصل نسبة الشفاء فيها إلى أكثر من 95٪ - بإذن الله.

وأوضحت "الصحة" من خلال تصاميم إنفوجرافيك توعوية نشرتها عبر حسابها على تويتر ومنصتها التوعوية #عش_بصحة احتمالية التقليل من الإصابة بسرطان الثدي بإذن الله من خلال إتباع عدد من النصائح، ومنها الابتعاد عن تناول حبوب منع الحمل لمدة طويلة والكشف بالماموغرام كل سنة إلى سنتين بعمر الـ40 سنة فما فوق والكشف المبكر من 30 عامًا في حال وجود تاريخ عائلي بهذا المرض وتجنب استخدام المعالجة الهرمونية بعد انقطاع الطمث وممارسة النشاط البدني ما لا يقل عن 30 دقيقة يومياً وتناول الغذاء الصحي الغني بالخضار والفواكه وتجنب السمنة وزيادة الوزن وممارسة الإرضاع الطبيعي والإنجاب المبكر قبل عمر 30 سنة .

وأضافت الصحة أن سرطان الثدي أكثر أنواع السرطان شيوعاً في العالم بعد سرطان الرئة ويعتبر السرطان الأول عند النساء عالمياً.

وأكدت الصحة على أهمية الكشف المبكر عن سرطان الثدي، حيث إنه يسهم بإذن الله في خفض معدل الوفيات .

الجدير بالذكر أن هذه الحملة تأتي تواصلاً للجهود التوعوية التي تقوم بها "الصحة" للحفاظ على صحة وسلامة كافة أفراد المجتمع وتعزيز أنماط الحياة الصحية والتخفيف من عبء المرض تماشياً مع مبادرات منظومة الصحة ورؤية 2030.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الصحة" تبدأ حملة وطنية توعوية للكشف المبكر عن سرطان الثدي
سبق

بدأت الصحة اليوم الثلاثاء تنفيذ حملة وطنية للكشف المبكر عن سرطان الثدي، والذي يُعد "أكثر أنواع السرطان شيوعًا لدى النساء بالمملكة"، حيث تتزامن الحملة مع فعاليات الشهر العالمي للتوعية بسرطان الثدي (الشهر الوردي) الذي يقام في شهر أكتوبر من كل عام .

وأوضحت الصحة أن أكثر من 55٪ من حالات السرطان في المملكة يتم اكتشافها في مراحل متأخرة، حيث يعود السبب الرئيس لتأجيل الكشف المبكر إلى اعتقاد السيدات بأن عدم ظهور الأعراض يعني عدم وجود المرض.

وفي هذا السياق عملت الصحة جاهدة لتصحيح هذا المفهوم الخاطئ، حيث إن الفحص المبكر بجهاز الماموغرام يكتشف الأورام في مراحلها الأولى قبل ظهور الأعراض والإحساس بها، مؤكدةً أن العيادات وأجهزة الفحص آمنة بإذن الله، حيث يتم تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية للحفاظ على صحة وسلامة الجميع.

وأشارت الصحة أن الحملة تهدف إلى تشجيع النساء من عمر 40 سنة فما فوق على الكشف المبكر لما له من أهمية فهو الوسيلة الوحيدة لاكتشاف المرض في مراحله الأولى التي تصل نسبة الشفاء فيها إلى أكثر من 95٪ - بإذن الله.

وأوضحت "الصحة" من خلال تصاميم إنفوجرافيك توعوية نشرتها عبر حسابها على تويتر ومنصتها التوعوية #عش_بصحة احتمالية التقليل من الإصابة بسرطان الثدي بإذن الله من خلال إتباع عدد من النصائح، ومنها الابتعاد عن تناول حبوب منع الحمل لمدة طويلة والكشف بالماموغرام كل سنة إلى سنتين بعمر الـ40 سنة فما فوق والكشف المبكر من 30 عامًا في حال وجود تاريخ عائلي بهذا المرض وتجنب استخدام المعالجة الهرمونية بعد انقطاع الطمث وممارسة النشاط البدني ما لا يقل عن 30 دقيقة يومياً وتناول الغذاء الصحي الغني بالخضار والفواكه وتجنب السمنة وزيادة الوزن وممارسة الإرضاع الطبيعي والإنجاب المبكر قبل عمر 30 سنة .

وأضافت الصحة أن سرطان الثدي أكثر أنواع السرطان شيوعاً في العالم بعد سرطان الرئة ويعتبر السرطان الأول عند النساء عالمياً.

وأكدت الصحة على أهمية الكشف المبكر عن سرطان الثدي، حيث إنه يسهم بإذن الله في خفض معدل الوفيات .

الجدير بالذكر أن هذه الحملة تأتي تواصلاً للجهود التوعوية التي تقوم بها "الصحة" للحفاظ على صحة وسلامة كافة أفراد المجتمع وتعزيز أنماط الحياة الصحية والتخفيف من عبء المرض تماشياً مع مبادرات منظومة الصحة ورؤية 2030.

06 أكتوبر 2020 - 19 صفر 1442
06:39 PM

"الصحة" تبدأ حملة وطنية توعوية للكشف المبكر عن سرطان الثدي

تحت شعار (الرحلة آمنة .. #افحصي_الآن)

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عبدالله البرقاوي - الرياض
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بدأت الصحة اليوم الثلاثاء تنفيذ حملة وطنية للكشف المبكر عن سرطان الثدي، والذي يُعد "أكثر أنواع السرطان شيوعًا لدى النساء بالمملكة"، حيث تتزامن الحملة مع فعاليات الشهر العالمي للتوعية بسرطان الثدي (الشهر الوردي) الذي يقام في شهر أكتوبر من كل عام .

وأوضحت الصحة أن أكثر من 55٪ من حالات السرطان في المملكة يتم اكتشافها في مراحل متأخرة، حيث يعود السبب الرئيس لتأجيل الكشف المبكر إلى اعتقاد السيدات بأن عدم ظهور الأعراض يعني عدم وجود المرض.

وفي هذا السياق عملت الصحة جاهدة لتصحيح هذا المفهوم الخاطئ، حيث إن الفحص المبكر بجهاز الماموغرام يكتشف الأورام في مراحلها الأولى قبل ظهور الأعراض والإحساس بها، مؤكدةً أن العيادات وأجهزة الفحص آمنة بإذن الله، حيث يتم تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية للحفاظ على صحة وسلامة الجميع.

وأشارت الصحة أن الحملة تهدف إلى تشجيع النساء من عمر 40 سنة فما فوق على الكشف المبكر لما له من أهمية فهو الوسيلة الوحيدة لاكتشاف المرض في مراحله الأولى التي تصل نسبة الشفاء فيها إلى أكثر من 95٪ - بإذن الله.

وأوضحت "الصحة" من خلال تصاميم إنفوجرافيك توعوية نشرتها عبر حسابها على تويتر ومنصتها التوعوية #عش_بصحة احتمالية التقليل من الإصابة بسرطان الثدي بإذن الله من خلال إتباع عدد من النصائح، ومنها الابتعاد عن تناول حبوب منع الحمل لمدة طويلة والكشف بالماموغرام كل سنة إلى سنتين بعمر الـ40 سنة فما فوق والكشف المبكر من 30 عامًا في حال وجود تاريخ عائلي بهذا المرض وتجنب استخدام المعالجة الهرمونية بعد انقطاع الطمث وممارسة النشاط البدني ما لا يقل عن 30 دقيقة يومياً وتناول الغذاء الصحي الغني بالخضار والفواكه وتجنب السمنة وزيادة الوزن وممارسة الإرضاع الطبيعي والإنجاب المبكر قبل عمر 30 سنة .

وأضافت الصحة أن سرطان الثدي أكثر أنواع السرطان شيوعاً في العالم بعد سرطان الرئة ويعتبر السرطان الأول عند النساء عالمياً.

وأكدت الصحة على أهمية الكشف المبكر عن سرطان الثدي، حيث إنه يسهم بإذن الله في خفض معدل الوفيات .

الجدير بالذكر أن هذه الحملة تأتي تواصلاً للجهود التوعوية التي تقوم بها "الصحة" للحفاظ على صحة وسلامة كافة أفراد المجتمع وتعزيز أنماط الحياة الصحية والتخفيف من عبء المرض تماشياً مع مبادرات منظومة الصحة ورؤية 2030.

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