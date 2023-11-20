"الحقيل" حول الخطاب الملكي: دعم خادم الحرمين واهتمامه المتواصل دفع مجال الإسكان لتحقيق النجاحات

الإنجازات التي شهدها قطاع الإسكان جاءت نتيجة لتنفيذ توجيهات القيادة

أكّد وزير الإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل، أن الخطاب الملكي السنوي الذي تفضل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- بإلقائه في افتتاح أعمال السنة الرابعة من الدورة السابعة لمجلس الشورى؛ يعد خطة ومنهجًا لسياسات المملكة الداخلية والخارجية؛ حيث تضمّن العديد من المحاور؛ ومنها محور الإسكان الذي يحظى بدعم واهتمام القيادة الرشيدة.



ونوه إلى دعم حكومة خادم الحرمين الشريفين لكل ما يحقّق راحة ورفاهية المواطن؛ فقد أولت اهتمامًا كبيرًا بتيسير وزيادة نسب تملك المساكن من خلال إطلاق عدد من البرامج السكنية عبر توفير الحلول التمويلية والادخارية الملائمة، بالإضافة إلى تحفيز العرض بإشراك القطاع الخاص في هذا المجال بصورة أوسع؛ مما عزز من إسهام القطاع الخاص وقدرته على القيام بدوره بكفاءة أكبر.



وأوضح أن الإنجازات التي شهدها قطاع الإسكان جاءت نتيجة لتنفيذ توجيهات القيادة الرشيدة؛ حيث ارتفعت نسب تملُّك المواطنين للمساكن في العام الماضي -بفضل الله- بمقدار 2% مع منتصف هذا العام 2019، بزيادة بلغت أكثر من (165) ألف مسكن مملوك. ولقد أسهمت جهود توفير احتياجات المواطن السكنية بفاعلية في تحفيز قطاعات اقتصادية أخرى.



ولفت إلى أن الخطاب حمل العديد من الرسائل التي تؤكد مضيّ الحكومة الرشيدة قدمًا وبكل اجتهاد وجدية لتحقيق راحة المواطنين؛ من خلال رؤية المملكة 2030؛ حيث يأتي تصنيف المملكة هذا العام من قبل البنك الدولي كأكثر الدول تقدمًا والأولى إصلاحًا من بين (190) دولة في العالم، إشارة لما حققته من إنجازات وما بذلته من جهود في تسهيل ممارسة الأعمال.