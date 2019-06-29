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باستثمارات تقارب 220 مليون ريال.. "السعودية للكهرباء" تبدأ تشغيل محطة " العليا 2"

لتعزيز الخدمة في المنطقة الشرقية وتخفيف أي أحمال طارئة ودعم التوسعات العمرانية

أعلنت الشركة السعودية للكهرباء عن بدء تشغيل وربط محطة تحويل قرية العليا 2، باستثمارات إجمالية تقارب 220 مليون ريال، وهو ما سيسهم في دعم موثوقية الشبكة الكهربائية للمشتركين في مدن وقرى المنطقة، في إطار جهودها لتعزيز موثوقية الخدمة الكهربائية في المنطقة الشرقية.

وأوضحت "السعودية للكهرباء" أن محطة قرية العليا 2 ستعزز شبكة النقل والتوزيع، وتدعم موثوقية الخدمة الكهربائية للمشتركين في المنطقة، لا سيما وأنها ستؤدي إلى تخفيف أي أحمال طارئة على الشبكة الكهربائية، وتدعم التوسعات العمرانية والمشاريع الجديدة.

ولفتت الشركة إلى أن مشروع محطة قرية العليا 2 تم تنفيذه وفقاً لتقنيات حديثة ضمن جهودها لخفض الاعتماد على النفط وفقاً لتوجهاتها الاستراتيجية ورؤية المملكة 2030م.

وكانت "السعودية للكهرباء" قد قامت خلال الفترة الماضية بتشغيل عدد كبير من محطات التحويل في مختلف مناطق المملكة، لتعزيز موثوقية الشبكة والخدمة الكهربائية لجميع المشتركين، واستخدام التقنيات الحديثة في إنشاء هذه المحطات، ضمن جهودها لتوطين هذه التقنيات داخل المملكة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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باستثمارات تقارب 220 مليون ريال.. "السعودية للكهرباء" تبدأ تشغيل محطة " العليا 2"
سبق

أعلنت الشركة السعودية للكهرباء عن بدء تشغيل وربط محطة تحويل قرية العليا 2، باستثمارات إجمالية تقارب 220 مليون ريال، وهو ما سيسهم في دعم موثوقية الشبكة الكهربائية للمشتركين في مدن وقرى المنطقة، في إطار جهودها لتعزيز موثوقية الخدمة الكهربائية في المنطقة الشرقية.

وأوضحت "السعودية للكهرباء" أن محطة قرية العليا 2 ستعزز شبكة النقل والتوزيع، وتدعم موثوقية الخدمة الكهربائية للمشتركين في المنطقة، لا سيما وأنها ستؤدي إلى تخفيف أي أحمال طارئة على الشبكة الكهربائية، وتدعم التوسعات العمرانية والمشاريع الجديدة.

ولفتت الشركة إلى أن مشروع محطة قرية العليا 2 تم تنفيذه وفقاً لتقنيات حديثة ضمن جهودها لخفض الاعتماد على النفط وفقاً لتوجهاتها الاستراتيجية ورؤية المملكة 2030م.

وكانت "السعودية للكهرباء" قد قامت خلال الفترة الماضية بتشغيل عدد كبير من محطات التحويل في مختلف مناطق المملكة، لتعزيز موثوقية الشبكة والخدمة الكهربائية لجميع المشتركين، واستخدام التقنيات الحديثة في إنشاء هذه المحطات، ضمن جهودها لتوطين هذه التقنيات داخل المملكة.

29 يونيو 2019 - 26 شوّال 1440
02:45 PM

باستثمارات تقارب 220 مليون ريال.. "السعودية للكهرباء" تبدأ تشغيل محطة " العليا 2"

لتعزيز الخدمة في المنطقة الشرقية وتخفيف أي أحمال طارئة ودعم التوسعات العمرانية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت الشركة السعودية للكهرباء عن بدء تشغيل وربط محطة تحويل قرية العليا 2، باستثمارات إجمالية تقارب 220 مليون ريال، وهو ما سيسهم في دعم موثوقية الشبكة الكهربائية للمشتركين في مدن وقرى المنطقة، في إطار جهودها لتعزيز موثوقية الخدمة الكهربائية في المنطقة الشرقية.

وأوضحت "السعودية للكهرباء" أن محطة قرية العليا 2 ستعزز شبكة النقل والتوزيع، وتدعم موثوقية الخدمة الكهربائية للمشتركين في المنطقة، لا سيما وأنها ستؤدي إلى تخفيف أي أحمال طارئة على الشبكة الكهربائية، وتدعم التوسعات العمرانية والمشاريع الجديدة.

ولفتت الشركة إلى أن مشروع محطة قرية العليا 2 تم تنفيذه وفقاً لتقنيات حديثة ضمن جهودها لخفض الاعتماد على النفط وفقاً لتوجهاتها الاستراتيجية ورؤية المملكة 2030م.

وكانت "السعودية للكهرباء" قد قامت خلال الفترة الماضية بتشغيل عدد كبير من محطات التحويل في مختلف مناطق المملكة، لتعزيز موثوقية الشبكة والخدمة الكهربائية لجميع المشتركين، واستخدام التقنيات الحديثة في إنشاء هذه المحطات، ضمن جهودها لتوطين هذه التقنيات داخل المملكة.

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بالأرقام

200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
24,365
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
32,210
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
18,719
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
34,112

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