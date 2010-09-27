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"الصحة": نسبة التعافي من كورونا في المملكة تتجاوز من 95٪

فيما انخفضت الحالات الحرجة إلى 1032 حالة

تجاوزت نسبة المتعافين من فيروس كورونا في المملكة من 95 ، جاء ذلك بعد أن أعلنت وزارة الصحة اليوم عن تجاوز عدد المتعافين من كورونا في المملكة 317005 حالات من بين إجمالي أعداد الإصابات المؤكدة التي بلغت 333193 حالة .

وأكدت وزارة الصحة عن تسجيل 600 حالة تعاف جديدة من فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) فيما تم تأكد إصابة 403 جديدة بفيروس كورونا بينها 11505 حالات نشطة لا تزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة فيما انخفضت الحالات الحرجة إلى 1032 حالة .

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الصحة": نسبة التعافي من كورونا في المملكة تتجاوز من 95٪
سبق

تجاوزت نسبة المتعافين من فيروس كورونا في المملكة من 95 ، جاء ذلك بعد أن أعلنت وزارة الصحة اليوم عن تجاوز عدد المتعافين من كورونا في المملكة 317005 حالات من بين إجمالي أعداد الإصابات المؤكدة التي بلغت 333193 حالة .

وأكدت وزارة الصحة عن تسجيل 600 حالة تعاف جديدة من فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) فيما تم تأكد إصابة 403 جديدة بفيروس كورونا بينها 11505 حالات نشطة لا تزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة فيما انخفضت الحالات الحرجة إلى 1032 حالة .

27 سبتمبر 2020 - 10 صفر 1442
04:13 PM

"الصحة": نسبة التعافي من كورونا في المملكة تتجاوز من 95٪

فيما انخفضت الحالات الحرجة إلى 1032 حالة

A A A
هادي العصيمي - مكة المكرمة
0
2,055

تجاوزت نسبة المتعافين من فيروس كورونا في المملكة من 95 ، جاء ذلك بعد أن أعلنت وزارة الصحة اليوم عن تجاوز عدد المتعافين من كورونا في المملكة 317005 حالات من بين إجمالي أعداد الإصابات المؤكدة التي بلغت 333193 حالة .

وأكدت وزارة الصحة عن تسجيل 600 حالة تعاف جديدة من فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) فيما تم تأكد إصابة 403 جديدة بفيروس كورونا بينها 11505 حالات نشطة لا تزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة فيما انخفضت الحالات الحرجة إلى 1032 حالة .

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