النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

" الراجحي": مليار ريال لإنشاء صندوق لتحقيق الاستدامة المالية للجمعيات

أكد سعي "العمل" إلى مضاعفة أعدادها لتصل إلى 2000 جمعية خلال عامين

كشف وزير العمل والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد الراجحي، اليوم، عن عزم الوزارة تأسيس ألف جمعية جديدة خلال عامي 2019 و2020، وتأسيس صندوق يهدف إلى تحقيق استدامة مالية للجمعيات بمبلغ مليار ريال، موضحاً أن الوزارة في طور إعداد الشروط الخاصة بالصندوق، متطلعاً أن يحقق الصندوق في عام 2019 استدامة مالية كاملة للجمعيات؛ وفقاً للأهداف التي تم تأسيسه من أجلها.

وأكد خلال لقائه اليوم مع عدد من رؤساء وأعضاء مجالس إدارات وأمناء الجمعيات الخيرية في المنطقة الشرقية، حرص الوزارة على أن يكون تأسيس الجمعيات الجديدة مبنيًّا على أسس احترافية وتخصصية ترتكز على مبادئ الحوكمة والإدارة والتخطيط، والابتعاد عن الجمعيات العامة.

واستطرد "الراجحي": إن الأساس العام للشروط هو أنه عند تقدم جمعية بطلب ترخيص ولديها قدرات إدارية ومالية واحترافية، فالوزارة على أتم الاستعداد أن تمول أعمالها بنسبة 50 % من قيمة الوقف، وهذه قد تكون على شكل هبة، بما يكفل لها في نهاية الأمر الاستدامة المالية لتحقيق أهدافها المنشودة، مشدداً على ضرورة أن تكون جميع الجمعيات لديها قدرة مالية كافية، وليست مرتبطة بدعم الوزارة أو مجلس إدارتها.

وأكد أن قطاع التنمية في الوزارة يحتاج إلى مزيد من التطوير ومضاعفة الجهد لرفع مستوى أدائه، ومشاركته في النهضة الاقتصادية الشاملة التي تشهدها المملكة على مختلف الأصعدة، مشيراً إلى أنه "سيتم خلال الأشهر القليلة المقبلة الانتهاء من جميع التحديات التي كانت تعيق عمل الجمعيات في تأسيسها ومجالس إداراتها واستدامة المالية وتطويرها الإداري".

وأوضح المهندس "الراجحي"، أنه سيتم عقد لقاءات وورش عمل عن قطاع التنمية، بهدف تطوير القطاع، مشيراً إلى أنه تمت دعوة جميع المهتمين والمختصين والممارسين في القطاع الخيري والجمعيات والمؤسسات المانحة، للاستنارة والاستئناس بآرائهم وأطروحاتهم في هذا الشأن، بما ينعكس إيجاباً على عمل وأداء قطاع التنمية في المملكة.

وأضاف: "أن المملكة تحتضن اليوم نحو 950 جمعية؛ حيث نسعى في الوزارة والجهات الشريكة إلى مضاعفة أعدادها لتصل إلى 2000 جمعية خلال الأعوام المقبلة، وهذا يتطلب جهدًا كبيرًا وعملًا مشتركًا من جميع الجهات والقطاعات الحكومية والخاصة، تحقيقاً لرؤية المملكة 2030".

وأعلن عن تأسيس مشروع لتعزيز وتأصيل الحوكمة في أعمال الجمعيات، وذلك من خلال وضع اللوائح والسياسات الواضحة لإبراز أداء وعمل الجمعيات، بما يكفل لها تحقيق أهدافها وغاياتها، مفيداً أن الوزارة تعكف الآن على عملية الربط الإلكتروني بالجمعيات، لرفع مستوى الجودة وتقديم الخدمات.

وقال: إن الوزارة بصدد إطلاق منصة إلكترونية لتسجيل المتطوعين والبالغ عددهم 50 ألف متطوع، مشيرًا إلى أن الوزارة تهدف إلى رفع العدد حتى 300 ألف متطوع في 2020، ومليون متطوع في 2030، مقرًّا أن الوزارة تدعم الجمعيات في القرى الصغيرة على الجمعيات في المدن الرئيسة.

وأشار وزير العمل والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد الراجحي، إلى وجود مبادرة "المسار الوظيفي" لكل سعودي، وتتضمن تاريخ انتقال الموظف بالمنشآت، وتركز على أسباب ترك العمل، وتعطي المنشآت جميع البيانات اللازمة لقياس أداء أو التزام الموظف.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
" الراجحي": مليار ريال لإنشاء صندوق لتحقيق الاستدامة المالية للجمعيات
سبق

كشف وزير العمل والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد الراجحي، اليوم، عن عزم الوزارة تأسيس ألف جمعية جديدة خلال عامي 2019 و2020، وتأسيس صندوق يهدف إلى تحقيق استدامة مالية للجمعيات بمبلغ مليار ريال، موضحاً أن الوزارة في طور إعداد الشروط الخاصة بالصندوق، متطلعاً أن يحقق الصندوق في عام 2019 استدامة مالية كاملة للجمعيات؛ وفقاً للأهداف التي تم تأسيسه من أجلها.

وأكد خلال لقائه اليوم مع عدد من رؤساء وأعضاء مجالس إدارات وأمناء الجمعيات الخيرية في المنطقة الشرقية، حرص الوزارة على أن يكون تأسيس الجمعيات الجديدة مبنيًّا على أسس احترافية وتخصصية ترتكز على مبادئ الحوكمة والإدارة والتخطيط، والابتعاد عن الجمعيات العامة.

واستطرد "الراجحي": إن الأساس العام للشروط هو أنه عند تقدم جمعية بطلب ترخيص ولديها قدرات إدارية ومالية واحترافية، فالوزارة على أتم الاستعداد أن تمول أعمالها بنسبة 50 % من قيمة الوقف، وهذه قد تكون على شكل هبة، بما يكفل لها في نهاية الأمر الاستدامة المالية لتحقيق أهدافها المنشودة، مشدداً على ضرورة أن تكون جميع الجمعيات لديها قدرة مالية كافية، وليست مرتبطة بدعم الوزارة أو مجلس إدارتها.

وأكد أن قطاع التنمية في الوزارة يحتاج إلى مزيد من التطوير ومضاعفة الجهد لرفع مستوى أدائه، ومشاركته في النهضة الاقتصادية الشاملة التي تشهدها المملكة على مختلف الأصعدة، مشيراً إلى أنه "سيتم خلال الأشهر القليلة المقبلة الانتهاء من جميع التحديات التي كانت تعيق عمل الجمعيات في تأسيسها ومجالس إداراتها واستدامة المالية وتطويرها الإداري".

وأوضح المهندس "الراجحي"، أنه سيتم عقد لقاءات وورش عمل عن قطاع التنمية، بهدف تطوير القطاع، مشيراً إلى أنه تمت دعوة جميع المهتمين والمختصين والممارسين في القطاع الخيري والجمعيات والمؤسسات المانحة، للاستنارة والاستئناس بآرائهم وأطروحاتهم في هذا الشأن، بما ينعكس إيجاباً على عمل وأداء قطاع التنمية في المملكة.

وأضاف: "أن المملكة تحتضن اليوم نحو 950 جمعية؛ حيث نسعى في الوزارة والجهات الشريكة إلى مضاعفة أعدادها لتصل إلى 2000 جمعية خلال الأعوام المقبلة، وهذا يتطلب جهدًا كبيرًا وعملًا مشتركًا من جميع الجهات والقطاعات الحكومية والخاصة، تحقيقاً لرؤية المملكة 2030".

وأعلن عن تأسيس مشروع لتعزيز وتأصيل الحوكمة في أعمال الجمعيات، وذلك من خلال وضع اللوائح والسياسات الواضحة لإبراز أداء وعمل الجمعيات، بما يكفل لها تحقيق أهدافها وغاياتها، مفيداً أن الوزارة تعكف الآن على عملية الربط الإلكتروني بالجمعيات، لرفع مستوى الجودة وتقديم الخدمات.

وقال: إن الوزارة بصدد إطلاق منصة إلكترونية لتسجيل المتطوعين والبالغ عددهم 50 ألف متطوع، مشيرًا إلى أن الوزارة تهدف إلى رفع العدد حتى 300 ألف متطوع في 2020، ومليون متطوع في 2030، مقرًّا أن الوزارة تدعم الجمعيات في القرى الصغيرة على الجمعيات في المدن الرئيسة.

وأشار وزير العمل والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد الراجحي، إلى وجود مبادرة "المسار الوظيفي" لكل سعودي، وتتضمن تاريخ انتقال الموظف بالمنشآت، وتركز على أسباب ترك العمل، وتعطي المنشآت جميع البيانات اللازمة لقياس أداء أو التزام الموظف.

18 نوفمبر 2018 - 10 ربيع الأول 1440
06:59 PM

" الراجحي": مليار ريال لإنشاء صندوق لتحقيق الاستدامة المالية للجمعيات

أكد سعي "العمل" إلى مضاعفة أعدادها لتصل إلى 2000 جمعية خلال عامين

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الدمام
0
1,615

كشف وزير العمل والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد الراجحي، اليوم، عن عزم الوزارة تأسيس ألف جمعية جديدة خلال عامي 2019 و2020، وتأسيس صندوق يهدف إلى تحقيق استدامة مالية للجمعيات بمبلغ مليار ريال، موضحاً أن الوزارة في طور إعداد الشروط الخاصة بالصندوق، متطلعاً أن يحقق الصندوق في عام 2019 استدامة مالية كاملة للجمعيات؛ وفقاً للأهداف التي تم تأسيسه من أجلها.

وأكد خلال لقائه اليوم مع عدد من رؤساء وأعضاء مجالس إدارات وأمناء الجمعيات الخيرية في المنطقة الشرقية، حرص الوزارة على أن يكون تأسيس الجمعيات الجديدة مبنيًّا على أسس احترافية وتخصصية ترتكز على مبادئ الحوكمة والإدارة والتخطيط، والابتعاد عن الجمعيات العامة.

واستطرد "الراجحي": إن الأساس العام للشروط هو أنه عند تقدم جمعية بطلب ترخيص ولديها قدرات إدارية ومالية واحترافية، فالوزارة على أتم الاستعداد أن تمول أعمالها بنسبة 50 % من قيمة الوقف، وهذه قد تكون على شكل هبة، بما يكفل لها في نهاية الأمر الاستدامة المالية لتحقيق أهدافها المنشودة، مشدداً على ضرورة أن تكون جميع الجمعيات لديها قدرة مالية كافية، وليست مرتبطة بدعم الوزارة أو مجلس إدارتها.

وأكد أن قطاع التنمية في الوزارة يحتاج إلى مزيد من التطوير ومضاعفة الجهد لرفع مستوى أدائه، ومشاركته في النهضة الاقتصادية الشاملة التي تشهدها المملكة على مختلف الأصعدة، مشيراً إلى أنه "سيتم خلال الأشهر القليلة المقبلة الانتهاء من جميع التحديات التي كانت تعيق عمل الجمعيات في تأسيسها ومجالس إداراتها واستدامة المالية وتطويرها الإداري".

وأوضح المهندس "الراجحي"، أنه سيتم عقد لقاءات وورش عمل عن قطاع التنمية، بهدف تطوير القطاع، مشيراً إلى أنه تمت دعوة جميع المهتمين والمختصين والممارسين في القطاع الخيري والجمعيات والمؤسسات المانحة، للاستنارة والاستئناس بآرائهم وأطروحاتهم في هذا الشأن، بما ينعكس إيجاباً على عمل وأداء قطاع التنمية في المملكة.

وأضاف: "أن المملكة تحتضن اليوم نحو 950 جمعية؛ حيث نسعى في الوزارة والجهات الشريكة إلى مضاعفة أعدادها لتصل إلى 2000 جمعية خلال الأعوام المقبلة، وهذا يتطلب جهدًا كبيرًا وعملًا مشتركًا من جميع الجهات والقطاعات الحكومية والخاصة، تحقيقاً لرؤية المملكة 2030".

وأعلن عن تأسيس مشروع لتعزيز وتأصيل الحوكمة في أعمال الجمعيات، وذلك من خلال وضع اللوائح والسياسات الواضحة لإبراز أداء وعمل الجمعيات، بما يكفل لها تحقيق أهدافها وغاياتها، مفيداً أن الوزارة تعكف الآن على عملية الربط الإلكتروني بالجمعيات، لرفع مستوى الجودة وتقديم الخدمات.

وقال: إن الوزارة بصدد إطلاق منصة إلكترونية لتسجيل المتطوعين والبالغ عددهم 50 ألف متطوع، مشيرًا إلى أن الوزارة تهدف إلى رفع العدد حتى 300 ألف متطوع في 2020، ومليون متطوع في 2030، مقرًّا أن الوزارة تدعم الجمعيات في القرى الصغيرة على الجمعيات في المدن الرئيسة.

وأشار وزير العمل والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد الراجحي، إلى وجود مبادرة "المسار الوظيفي" لكل سعودي، وتتضمن تاريخ انتقال الموظف بالمنشآت، وتركز على أسباب ترك العمل، وتعطي المنشآت جميع البيانات اللازمة لقياس أداء أو التزام الموظف.

اعلان

بالأرقام

29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
13,672
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
24,959
88.3 مليار ..

88.3 مليار ..

03 فبراير
52,590
75 مليار ..

75 مليار ..

05 يناير
48,513

كاريكاتير

قطراتير

المقالات

مرضى "الزهايمر" في حاجة إلى دعم المجتمع

مرضى "الزهايمر" في حاجة إلى دعم المجتمع

ماجد البريكان
دبلوماسية المملكة.. تاريخ حافل

دبلوماسية المملكة.. تاريخ حافل

يحيى رفاعي
حل مشكلة إغلاق محطات البنزين أثناء الصلاة!!

حل مشكلة إغلاق محطات البنزين أثناء الصلاة!!

عبدالغني الشيخ
لماذا نقتل أفكارنا؟

لماذا نقتل أفكارنا؟

سلطان رديف
مشروع يقتل مشاريع!

مشروع يقتل مشاريع!

محمد الغامدي
الاتحاد.. وسر الغياب!!!

الاتحاد.. وسر الغياب!!!

وحيد بغدادي
بين ريموند وابن كرمان

بين ريموند وابن كرمان

جمعان الكرت
"سـهرة مع سـحابة بعيـدة"..

"سـهرة مع سـحابة بعيـدة"..

منيف الحربي
الوحدة والتوحيد

الوحدة والتوحيد

يحيى رفاعي
الاتحاد لن يهبــط.. بشـــرط..!!

الاتحاد لن يهبــط.. بشـــرط..!!

محمد الصيـعري

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

تتويج "العيسى" بجائزة "الاعتدال".. قصة طموح حاز إعجاب العالم
تتويج "العيسى" بجائزة "الاعتدال".. قصة طموح حاز إعجاب العالم

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2018

تصميم و برمجة     استضافة