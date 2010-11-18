" الراجحي": مليار ريال لإنشاء صندوق لتحقيق الاستدامة المالية للجمعيات

أكد سعي "العمل" إلى مضاعفة أعدادها لتصل إلى 2000 جمعية خلال عامين

كشف وزير العمل والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد الراجحي، اليوم، عن عزم الوزارة تأسيس ألف جمعية جديدة خلال عامي 2019 و2020، وتأسيس صندوق يهدف إلى تحقيق استدامة مالية للجمعيات بمبلغ مليار ريال، موضحاً أن الوزارة في طور إعداد الشروط الخاصة بالصندوق، متطلعاً أن يحقق الصندوق في عام 2019 استدامة مالية كاملة للجمعيات؛ وفقاً للأهداف التي تم تأسيسه من أجلها.

وأكد خلال لقائه اليوم مع عدد من رؤساء وأعضاء مجالس إدارات وأمناء الجمعيات الخيرية في المنطقة الشرقية، حرص الوزارة على أن يكون تأسيس الجمعيات الجديدة مبنيًّا على أسس احترافية وتخصصية ترتكز على مبادئ الحوكمة والإدارة والتخطيط، والابتعاد عن الجمعيات العامة.

واستطرد "الراجحي": إن الأساس العام للشروط هو أنه عند تقدم جمعية بطلب ترخيص ولديها قدرات إدارية ومالية واحترافية، فالوزارة على أتم الاستعداد أن تمول أعمالها بنسبة 50 % من قيمة الوقف، وهذه قد تكون على شكل هبة، بما يكفل لها في نهاية الأمر الاستدامة المالية لتحقيق أهدافها المنشودة، مشدداً على ضرورة أن تكون جميع الجمعيات لديها قدرة مالية كافية، وليست مرتبطة بدعم الوزارة أو مجلس إدارتها.

وأكد أن قطاع التنمية في الوزارة يحتاج إلى مزيد من التطوير ومضاعفة الجهد لرفع مستوى أدائه، ومشاركته في النهضة الاقتصادية الشاملة التي تشهدها المملكة على مختلف الأصعدة، مشيراً إلى أنه "سيتم خلال الأشهر القليلة المقبلة الانتهاء من جميع التحديات التي كانت تعيق عمل الجمعيات في تأسيسها ومجالس إداراتها واستدامة المالية وتطويرها الإداري".

وأوضح المهندس "الراجحي"، أنه سيتم عقد لقاءات وورش عمل عن قطاع التنمية، بهدف تطوير القطاع، مشيراً إلى أنه تمت دعوة جميع المهتمين والمختصين والممارسين في القطاع الخيري والجمعيات والمؤسسات المانحة، للاستنارة والاستئناس بآرائهم وأطروحاتهم في هذا الشأن، بما ينعكس إيجاباً على عمل وأداء قطاع التنمية في المملكة.

وأضاف: "أن المملكة تحتضن اليوم نحو 950 جمعية؛ حيث نسعى في الوزارة والجهات الشريكة إلى مضاعفة أعدادها لتصل إلى 2000 جمعية خلال الأعوام المقبلة، وهذا يتطلب جهدًا كبيرًا وعملًا مشتركًا من جميع الجهات والقطاعات الحكومية والخاصة، تحقيقاً لرؤية المملكة 2030".

وأعلن عن تأسيس مشروع لتعزيز وتأصيل الحوكمة في أعمال الجمعيات، وذلك من خلال وضع اللوائح والسياسات الواضحة لإبراز أداء وعمل الجمعيات، بما يكفل لها تحقيق أهدافها وغاياتها، مفيداً أن الوزارة تعكف الآن على عملية الربط الإلكتروني بالجمعيات، لرفع مستوى الجودة وتقديم الخدمات.

وقال: إن الوزارة بصدد إطلاق منصة إلكترونية لتسجيل المتطوعين والبالغ عددهم 50 ألف متطوع، مشيرًا إلى أن الوزارة تهدف إلى رفع العدد حتى 300 ألف متطوع في 2020، ومليون متطوع في 2030، مقرًّا أن الوزارة تدعم الجمعيات في القرى الصغيرة على الجمعيات في المدن الرئيسة.

وأشار وزير العمل والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد الراجحي، إلى وجود مبادرة "المسار الوظيفي" لكل سعودي، وتتضمن تاريخ انتقال الموظف بالمنشآت، وتركز على أسباب ترك العمل، وتعطي المنشآت جميع البيانات اللازمة لقياس أداء أو التزام الموظف.