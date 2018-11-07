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الجبير يبحث مع مسؤول أميركي التنسيق في مجال محاربة الإرهاب

استقبل سفير الأرجنتين لدى المملكة

استقبل وزير الخارجية عادل بن أحمد الجبير، في مكتبه بديوان الوزارة اليوم، السفير المتجول منسق مكافحة الإرهاب في وزارة الخارجية الأميركية ناثان سيلز.

وجرى خلال الاستقبال استعراض تطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط، وبحث التنسيق القائم بين البلدين في مجال محاربة الإرهاب.

حضر الاستقبال: وكيل وزارة الخارجية للشؤون الدولية المتعددة الدكتور عبدالرحمن بن إبراهيم الرسي، ونائب وكيل الوزارة للشؤون السياسية والاقتصادية المكلف ومدير عام الإدارة الآسيوية فيصل العامودي.

على جانب آخر استقبل الجبير، في مكتبه بديوان الوزارة اليوم، سفير الأرجنتين لدى المملكة مارسيلو جيلاردوني؛ حيث جرى خلال الاستقبال بحث العلاقات الثنائية بين البلدين والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

جاء ذلك بحضور وكيل الوزارة للشؤون السياسية والاقتصادية السفير الدكتور عادل بن سراج مرداد، وكيل وزارة الخارجية للشؤون الدولية المتعددة الدكتور عبدالرحمن بن إبراهيم الرسي.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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الجبير يبحث مع مسؤول أميركي التنسيق في مجال محاربة الإرهاب
سبق

استقبل وزير الخارجية عادل بن أحمد الجبير، في مكتبه بديوان الوزارة اليوم، السفير المتجول منسق مكافحة الإرهاب في وزارة الخارجية الأميركية ناثان سيلز.

وجرى خلال الاستقبال استعراض تطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط، وبحث التنسيق القائم بين البلدين في مجال محاربة الإرهاب.

حضر الاستقبال: وكيل وزارة الخارجية للشؤون الدولية المتعددة الدكتور عبدالرحمن بن إبراهيم الرسي، ونائب وكيل الوزارة للشؤون السياسية والاقتصادية المكلف ومدير عام الإدارة الآسيوية فيصل العامودي.

على جانب آخر استقبل الجبير، في مكتبه بديوان الوزارة اليوم، سفير الأرجنتين لدى المملكة مارسيلو جيلاردوني؛ حيث جرى خلال الاستقبال بحث العلاقات الثنائية بين البلدين والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

جاء ذلك بحضور وكيل الوزارة للشؤون السياسية والاقتصادية السفير الدكتور عادل بن سراج مرداد، وكيل وزارة الخارجية للشؤون الدولية المتعددة الدكتور عبدالرحمن بن إبراهيم الرسي.

07 نوفمبر 2018 - 29 صفر 1440
09:20 PM

الجبير يبحث مع مسؤول أميركي التنسيق في مجال محاربة الإرهاب

استقبل سفير الأرجنتين لدى المملكة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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استقبل وزير الخارجية عادل بن أحمد الجبير، في مكتبه بديوان الوزارة اليوم، السفير المتجول منسق مكافحة الإرهاب في وزارة الخارجية الأميركية ناثان سيلز.

وجرى خلال الاستقبال استعراض تطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط، وبحث التنسيق القائم بين البلدين في مجال محاربة الإرهاب.

حضر الاستقبال: وكيل وزارة الخارجية للشؤون الدولية المتعددة الدكتور عبدالرحمن بن إبراهيم الرسي، ونائب وكيل الوزارة للشؤون السياسية والاقتصادية المكلف ومدير عام الإدارة الآسيوية فيصل العامودي.

على جانب آخر استقبل الجبير، في مكتبه بديوان الوزارة اليوم، سفير الأرجنتين لدى المملكة مارسيلو جيلاردوني؛ حيث جرى خلال الاستقبال بحث العلاقات الثنائية بين البلدين والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

جاء ذلك بحضور وكيل الوزارة للشؤون السياسية والاقتصادية السفير الدكتور عادل بن سراج مرداد، وكيل وزارة الخارجية للشؤون الدولية المتعددة الدكتور عبدالرحمن بن إبراهيم الرسي.

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