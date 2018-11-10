توقع الخبير الجوي والباحث في الظواهر المناخية عضو لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة زياد الجهني أن تستمر فرص هطول الأمطار على الرياض والشرقية وعدد من مناطق المملكة . وقال بإذن الله اليوم تستمر فرص الأمطار على منطقة الرياض والقصيم وحائل والشرقية والحدود الشمالية وتبوك، وكذلك دولة الكويت. وأضاف: اليوم السحب البردية ستكون العنوان الأبرز، فهي تقترب من شقراء والزلفي.

الجهني: فرص الأمطار مستمرة على الرياض والشرقية وحائل وتبوك صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2018-11-10 توقع الخبير الجوي والباحث في الظواهر المناخية عضو لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة زياد الجهني أن تستمر فرص هطول الأمطار على الرياض والشرقية وعدد من مناطق المملكة .

وقال بإذن الله اليوم تستمر فرص الأمطار على منطقة الرياض والقصيم وحائل والشرقية والحدود الشمالية وتبوك، وكذلك دولة الكويت.

وأضاف: اليوم السحب البردية ستكون العنوان الأبرز، فهي تقترب من شقراء والزلفي.

10 نوفمبر 2018 - 2 ربيع الأول 1440 03:08 PM

الجهني: فرص الأمطار مستمرة على الرياض والشرقية وحائل وتبوك قال: السحب البردية ستكون العنوان الأبرز هذا اليوم الماطر المميز





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توقع الخبير الجوي والباحث في الظواهر المناخية عضو لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة زياد الجهني أن تستمر فرص هطول الأمطار على الرياض والشرقية وعدد من مناطق المملكة .

وقال بإذن الله اليوم تستمر فرص الأمطار على منطقة الرياض والقصيم وحائل والشرقية والحدود الشمالية وتبوك، وكذلك دولة الكويت.

وأضاف: اليوم السحب البردية ستكون العنوان الأبرز، فهي تقترب من شقراء والزلفي.