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الجهني: فرص الأمطار مستمرة على الرياض والشرقية وحائل وتبوك

قال: السحب البردية ستكون العنوان الأبرز هذا اليوم الماطر المميز

توقع الخبير الجوي والباحث في الظواهر المناخية عضو لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة زياد الجهني أن تستمر فرص هطول الأمطار على الرياض والشرقية وعدد من مناطق المملكة .
وقال بإذن الله اليوم تستمر فرص الأمطار على منطقة الرياض والقصيم وحائل والشرقية والحدود الشمالية وتبوك، وكذلك دولة الكويت.
وأضاف: اليوم السحب البردية ستكون العنوان الأبرز، فهي تقترب من شقراء والزلفي.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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الجهني: فرص الأمطار مستمرة على الرياض والشرقية وحائل وتبوك
سبق

توقع الخبير الجوي والباحث في الظواهر المناخية عضو لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة زياد الجهني أن تستمر فرص هطول الأمطار على الرياض والشرقية وعدد من مناطق المملكة .
وقال بإذن الله اليوم تستمر فرص الأمطار على منطقة الرياض والقصيم وحائل والشرقية والحدود الشمالية وتبوك، وكذلك دولة الكويت.
وأضاف: اليوم السحب البردية ستكون العنوان الأبرز، فهي تقترب من شقراء والزلفي.

10 نوفمبر 2018 - 2 ربيع الأول 1440
03:08 PM

الجهني: فرص الأمطار مستمرة على الرياض والشرقية وحائل وتبوك

قال: السحب البردية ستكون العنوان الأبرز هذا اليوم الماطر المميز

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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توقع الخبير الجوي والباحث في الظواهر المناخية عضو لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة زياد الجهني أن تستمر فرص هطول الأمطار على الرياض والشرقية وعدد من مناطق المملكة .
وقال بإذن الله اليوم تستمر فرص الأمطار على منطقة الرياض والقصيم وحائل والشرقية والحدود الشمالية وتبوك، وكذلك دولة الكويت.
وأضاف: اليوم السحب البردية ستكون العنوان الأبرز، فهي تقترب من شقراء والزلفي.

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