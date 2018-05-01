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فيديو.. دولفين يتعمد ضرب راكب أمواج أسترالي.. "ديلي ميل": أراد أن يلهو معه

لم يكن راكب الأمواج الأسترالي يدري بما يحدث وهو يجدف ويستمتع على شاطئ جريس تاون غربي أستراليا، حين دخل غريب على طريقه وأزاحه من فوق لوحه الخشبي.

وتحت عنوان "فعلها عمدا"، قالت صحيفة "ديلي ميل" إن أحد الدلافين كان يلعب ويصارع الأمواج مع مجموعة، حين لمح شخصا في طريقه، ويبدو أن الدولفين قرر أن يلهو قليلا مع راكب الأمواج الأسترالي أندرو، 54 عاما، حيث اقترب منه، ثم قفز الدولفين في الهواء ضاربا أندرو الذي أطاحت به المفاجأة من فوق لوحه الخشبي.

وفي مقابلة مع تليفزيون " 7 نيوز" الأسترالي، قال أندرو وهو يضحك "ذذلقد فعلها الدولفين عن عمد ".

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فيديو.. دولفين يتعمد ضرب راكب أمواج أسترالي.. "ديلي ميل": أراد أن يلهو معه
سبق

لم يكن راكب الأمواج الأسترالي يدري بما يحدث وهو يجدف ويستمتع على شاطئ جريس تاون غربي أستراليا، حين دخل غريب على طريقه وأزاحه من فوق لوحه الخشبي.

وتحت عنوان "فعلها عمدا"، قالت صحيفة "ديلي ميل" إن أحد الدلافين كان يلعب ويصارع الأمواج مع مجموعة، حين لمح شخصا في طريقه، ويبدو أن الدولفين قرر أن يلهو قليلا مع راكب الأمواج الأسترالي أندرو، 54 عاما، حيث اقترب منه، ثم قفز الدولفين في الهواء ضاربا أندرو الذي أطاحت به المفاجأة من فوق لوحه الخشبي.

وفي مقابلة مع تليفزيون " 7 نيوز" الأسترالي، قال أندرو وهو يضحك "ذذلقد فعلها الدولفين عن عمد ".

01 مايو 2018 - 15 شعبان 1439
03:00 PM

فيديو.. دولفين يتعمد ضرب راكب أمواج أسترالي.. "ديلي ميل": أراد أن يلهو معه

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أيمن حسن - الرياض
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لم يكن راكب الأمواج الأسترالي يدري بما يحدث وهو يجدف ويستمتع على شاطئ جريس تاون غربي أستراليا، حين دخل غريب على طريقه وأزاحه من فوق لوحه الخشبي.

وتحت عنوان "فعلها عمدا"، قالت صحيفة "ديلي ميل" إن أحد الدلافين كان يلعب ويصارع الأمواج مع مجموعة، حين لمح شخصا في طريقه، ويبدو أن الدولفين قرر أن يلهو قليلا مع راكب الأمواج الأسترالي أندرو، 54 عاما، حيث اقترب منه، ثم قفز الدولفين في الهواء ضاربا أندرو الذي أطاحت به المفاجأة من فوق لوحه الخشبي.

وفي مقابلة مع تليفزيون " 7 نيوز" الأسترالي، قال أندرو وهو يضحك "ذذلقد فعلها الدولفين عن عمد ".

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