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"أدبي الأحساء" ينظِّم حوارًا بعنوان "في تفاعل الكتابة والنقد: شؤون الروائي وشجون القراء"

مساء يوم الأربعاء المقبل عبر تطبيق (zoom).. ضمن البرامج الافتراضية للنادي

ينظِّم نادي الأحساء الأدبي مساء الأربعاء القادم الثاني عشر من شهر رجب الحالي، الموافق الرابع والعشرين من شهر فبراير الجاري، عند الساعة الثامنة بتوقيت السعودية عبر تطبيق (Zoom) ، لقاء افتراضيًّا مع الأستاذ الدكتور شكري المبخوت، الفائز بجائزة الملك فيصل العالمية (فرع اللغة العربية).

ويتمحور اللقاء تحت عنوان "في تفاعل الكتابة: شؤون الروائي وشجون القراء". وسيدير هذا الحوار الأستاذ الدكتور عبدالله بن حامد، أستاذ الأدب والنقد بجامعة الملك خالد بأبها. وسيكون رابط اللقاء متاحًا - بإذن الله - على تطبيق النادي وحساباته عبر منظومة الهواتف الذكية للمهتمين بهذا الفن الأدبي الجميل.

وقال رئيس النادي، الدكتور ظافر الشهري، إن النادي مستمر في تقديم برامجه افتراضيًّا لنجاح التجربة، والحرص على صحة وسلامة مرتادي النادي في هذه الظروف الاستثنائية. وأوضح أنه في غضون هذا الأسبوع استلم النادي ثلاثة إصدارات جديدة؛ ليرتفع عدد الإصدارات في هذا العام 2021م إلى سبعة إصدارات، جاءت متنوعة بين الشعر والنقد والإبداع والحوارات الأدبية والثقافية.

أدبي الأحساء

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"أدبي الأحساء" ينظِّم حوارًا بعنوان "في تفاعل الكتابة والنقد: شؤون الروائي وشجون القراء"
سبق

ينظِّم نادي الأحساء الأدبي مساء الأربعاء القادم الثاني عشر من شهر رجب الحالي، الموافق الرابع والعشرين من شهر فبراير الجاري، عند الساعة الثامنة بتوقيت السعودية عبر تطبيق (Zoom) ، لقاء افتراضيًّا مع الأستاذ الدكتور شكري المبخوت، الفائز بجائزة الملك فيصل العالمية (فرع اللغة العربية).

ويتمحور اللقاء تحت عنوان "في تفاعل الكتابة: شؤون الروائي وشجون القراء". وسيدير هذا الحوار الأستاذ الدكتور عبدالله بن حامد، أستاذ الأدب والنقد بجامعة الملك خالد بأبها. وسيكون رابط اللقاء متاحًا - بإذن الله - على تطبيق النادي وحساباته عبر منظومة الهواتف الذكية للمهتمين بهذا الفن الأدبي الجميل.

وقال رئيس النادي، الدكتور ظافر الشهري، إن النادي مستمر في تقديم برامجه افتراضيًّا لنجاح التجربة، والحرص على صحة وسلامة مرتادي النادي في هذه الظروف الاستثنائية. وأوضح أنه في غضون هذا الأسبوع استلم النادي ثلاثة إصدارات جديدة؛ ليرتفع عدد الإصدارات في هذا العام 2021م إلى سبعة إصدارات، جاءت متنوعة بين الشعر والنقد والإبداع والحوارات الأدبية والثقافية.

21 فبراير 2021 - 9 رجب 1442
12:09 AM

"أدبي الأحساء" ينظِّم حوارًا بعنوان "في تفاعل الكتابة والنقد: شؤون الروائي وشجون القراء"

مساء يوم الأربعاء المقبل عبر تطبيق (zoom).. ضمن البرامج الافتراضية للنادي

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صحيفة سبق الإلكترونية - الأحساء
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ينظِّم نادي الأحساء الأدبي مساء الأربعاء القادم الثاني عشر من شهر رجب الحالي، الموافق الرابع والعشرين من شهر فبراير الجاري، عند الساعة الثامنة بتوقيت السعودية عبر تطبيق (Zoom) ، لقاء افتراضيًّا مع الأستاذ الدكتور شكري المبخوت، الفائز بجائزة الملك فيصل العالمية (فرع اللغة العربية).

ويتمحور اللقاء تحت عنوان "في تفاعل الكتابة: شؤون الروائي وشجون القراء". وسيدير هذا الحوار الأستاذ الدكتور عبدالله بن حامد، أستاذ الأدب والنقد بجامعة الملك خالد بأبها. وسيكون رابط اللقاء متاحًا - بإذن الله - على تطبيق النادي وحساباته عبر منظومة الهواتف الذكية للمهتمين بهذا الفن الأدبي الجميل.

وقال رئيس النادي، الدكتور ظافر الشهري، إن النادي مستمر في تقديم برامجه افتراضيًّا لنجاح التجربة، والحرص على صحة وسلامة مرتادي النادي في هذه الظروف الاستثنائية. وأوضح أنه في غضون هذا الأسبوع استلم النادي ثلاثة إصدارات جديدة؛ ليرتفع عدد الإصدارات في هذا العام 2021م إلى سبعة إصدارات، جاءت متنوعة بين الشعر والنقد والإبداع والحوارات الأدبية والثقافية.

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