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أمير ‫الشمالية يشدد على معالجة الفجوة التي أظهرتها مؤشرات قياس الاداء

استقبل مدير فرع التجارة والاستثمار بالمنطقة

استقبل الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية في مكتبه بالإمارة اليوم، مدير فرع وزارة التجارة والاستثمار بالمنطقة عبدالرحمن بن جبان العنزي.

واطلع خلال اللقاء على نتائج مؤشرات قياس الأداء للفرع، حيث وجه بضرورة الإسراع بمعالجة الفجوة وفق مستهدفات رؤية 2030 وبرنامج التحول 2020، مشدداً على أهمية الإنجاز بكفاءة عالية وبالأوقات المستهدفة دون أعذار.

كما دعا أمير منطقة الحدود الشمالية بذل الجهود وتكثيف الجولات الميدانية وعدم التهاون في إيقاع العقوبات النظامية على مرتكبي المخالفات التجارية منها عدم الالتزام بالأسعار المقررة لبعض السلع.

وأكد أهمية تطوير أعمال الفرع للنهوض بمهامه على أكمل وجه ولتنفيذ ما يخص المنطقة من مبادرات لتحسين بيئتها الاستثمارية وتعزيز مقوماتها الاقتصادية بما يحقق توجيهات القيادة الرشيدة – أيدها الله - في تطوير قطاع الأعمال وفق رؤية المملكة الطموحة 2030، ومستهدفات برنامج التحول الوطني 2020 .

وشدد الأمير فيصل بن خالد بن سلطان على أن الإمارة ومن خلال وكالة الشؤون التنموية ستتابع بشكل دوري التقدم في مستوى الأداء والأثر المتحقق على أرض الواقع، متمنياً لمنسوبي فرع الوزارة التوفيق بأداء مسؤوليتهم وفق مؤشرات الأداء المعتمدة من وزارة التجارة والاستثمار.

ونوه أمير منطقة الحدود الشمالية بدعم وحرص خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- لكل ما يحقق للمواطن الرفاهية والعيش الكريم ، ويمكنه من تحقيق طموحات والمساهمة الفاعلة في البناء والتنمية.

من جهته أعرب مدير فرع وزارة التجارة والاستثمار بالمنطقة عن شكره وتقديره لأمير منطقة الحدود الشمالية على دعمة ومتابعته لأعمال ونشاطات الفرع للقيام بواجبه على أكمل وجه .

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أمير ‫الشمالية يشدد على معالجة الفجوة التي أظهرتها مؤشرات قياس الاداء
سبق

استقبل الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية في مكتبه بالإمارة اليوم، مدير فرع وزارة التجارة والاستثمار بالمنطقة عبدالرحمن بن جبان العنزي.

واطلع خلال اللقاء على نتائج مؤشرات قياس الأداء للفرع، حيث وجه بضرورة الإسراع بمعالجة الفجوة وفق مستهدفات رؤية 2030 وبرنامج التحول 2020، مشدداً على أهمية الإنجاز بكفاءة عالية وبالأوقات المستهدفة دون أعذار.

كما دعا أمير منطقة الحدود الشمالية بذل الجهود وتكثيف الجولات الميدانية وعدم التهاون في إيقاع العقوبات النظامية على مرتكبي المخالفات التجارية منها عدم الالتزام بالأسعار المقررة لبعض السلع.

وأكد أهمية تطوير أعمال الفرع للنهوض بمهامه على أكمل وجه ولتنفيذ ما يخص المنطقة من مبادرات لتحسين بيئتها الاستثمارية وتعزيز مقوماتها الاقتصادية بما يحقق توجيهات القيادة الرشيدة – أيدها الله - في تطوير قطاع الأعمال وفق رؤية المملكة الطموحة 2030، ومستهدفات برنامج التحول الوطني 2020 .

وشدد الأمير فيصل بن خالد بن سلطان على أن الإمارة ومن خلال وكالة الشؤون التنموية ستتابع بشكل دوري التقدم في مستوى الأداء والأثر المتحقق على أرض الواقع، متمنياً لمنسوبي فرع الوزارة التوفيق بأداء مسؤوليتهم وفق مؤشرات الأداء المعتمدة من وزارة التجارة والاستثمار.

ونوه أمير منطقة الحدود الشمالية بدعم وحرص خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- لكل ما يحقق للمواطن الرفاهية والعيش الكريم ، ويمكنه من تحقيق طموحات والمساهمة الفاعلة في البناء والتنمية.

من جهته أعرب مدير فرع وزارة التجارة والاستثمار بالمنطقة عن شكره وتقديره لأمير منطقة الحدود الشمالية على دعمة ومتابعته لأعمال ونشاطات الفرع للقيام بواجبه على أكمل وجه .

27 فبراير 2018 - 11 جمادى الآخر 1439
06:48 PM

أمير ‫الشمالية يشدد على معالجة الفجوة التي أظهرتها مؤشرات قياس الاداء

استقبل مدير فرع التجارة والاستثمار بالمنطقة

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أحمد البراهيم - عرعر
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استقبل الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية في مكتبه بالإمارة اليوم، مدير فرع وزارة التجارة والاستثمار بالمنطقة عبدالرحمن بن جبان العنزي.

واطلع خلال اللقاء على نتائج مؤشرات قياس الأداء للفرع، حيث وجه بضرورة الإسراع بمعالجة الفجوة وفق مستهدفات رؤية 2030 وبرنامج التحول 2020، مشدداً على أهمية الإنجاز بكفاءة عالية وبالأوقات المستهدفة دون أعذار.

كما دعا أمير منطقة الحدود الشمالية بذل الجهود وتكثيف الجولات الميدانية وعدم التهاون في إيقاع العقوبات النظامية على مرتكبي المخالفات التجارية منها عدم الالتزام بالأسعار المقررة لبعض السلع.

وأكد أهمية تطوير أعمال الفرع للنهوض بمهامه على أكمل وجه ولتنفيذ ما يخص المنطقة من مبادرات لتحسين بيئتها الاستثمارية وتعزيز مقوماتها الاقتصادية بما يحقق توجيهات القيادة الرشيدة – أيدها الله - في تطوير قطاع الأعمال وفق رؤية المملكة الطموحة 2030، ومستهدفات برنامج التحول الوطني 2020 .

وشدد الأمير فيصل بن خالد بن سلطان على أن الإمارة ومن خلال وكالة الشؤون التنموية ستتابع بشكل دوري التقدم في مستوى الأداء والأثر المتحقق على أرض الواقع، متمنياً لمنسوبي فرع الوزارة التوفيق بأداء مسؤوليتهم وفق مؤشرات الأداء المعتمدة من وزارة التجارة والاستثمار.

ونوه أمير منطقة الحدود الشمالية بدعم وحرص خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- لكل ما يحقق للمواطن الرفاهية والعيش الكريم ، ويمكنه من تحقيق طموحات والمساهمة الفاعلة في البناء والتنمية.

من جهته أعرب مدير فرع وزارة التجارة والاستثمار بالمنطقة عن شكره وتقديره لأمير منطقة الحدود الشمالية على دعمة ومتابعته لأعمال ونشاطات الفرع للقيام بواجبه على أكمل وجه .

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