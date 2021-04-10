"الشهراني" للمرتبة الـ46 فى بريد الرياض

صدرت موافقة رئيس مؤسسة البريد السعودي بترقية سعد بن محمد صالح الشهراني، مدير إدارة تقنية المعلومات والاتصالات في بريد منطقة الرياض للمرتبة الـ 46.
صدرت موافقة رئيس مؤسسة البريد السعودي بترقية سعد بن محمد صالح الشهراني، مدير إدارة تقنية المعلومات والاتصالات في بريد منطقة الرياض للمرتبة الـ 46.
صدرت موافقة رئيس مؤسسة البريد السعودي بترقية سعد بن محمد صالح الشهراني، مدير إدارة تقنية المعلومات والاتصالات في بريد منطقة الرياض للمرتبة الـ 46.
صدرت موافقة رئيس مؤسسة البريد السعودي بترقية سعد بن محمد صالح الشهراني، مدير إدارة تقنية المعلومات والاتصالات في بريد منطقة الرياض للمرتبة الـ 46.