هيئة الأمر بالمعروف بمنطقة مكة المكرمة تواصل تنفيذ خطتها الإجازة الميدانية

في الأسواق والمجمعات التجارية والأماكن العامة والمحافظات

واصلت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة مكة المكرمة، تنفيذ خطتها الميدانية في الأسواق والمجمعات التجارية والأماكن العامة، وفي محفظاتها الكبرى المعتمدة من فرع الرئاسة العامة بمنطقة مكة المكرمة.

وأوضح مدير عام فرع الرئاسة العامة بمنطقة مكة المكرمة الشيخ فؤاد بن سعود العمري؛ أن الخطة تهدف إلى إبراز شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتقديم النصح والتوجيه، وإقامة البرامج التوعوية أثناء تواجدهم الميداني وتسيير الجولات الميدانية؛ للحيلولة دون وقوع المخالفات والسلوكيات غير اللائقة والتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة.

وأشار العمر إلى تكوين فرق عمل ميدانية للوقوف المباشر ومتابعة تنفيذ الخطة الميدانية خلال الإجازة، مشيداً فضيلته بعمل أعضاء الهيئة الميداني والتوعوي المحقق لتطلعات الرئيس العام الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن عبدالله السند وفقه الله.