"الأرصاد" تعلن عن تسجيل رفحاء أعلى درجة حرارة بالمملكة

﻿سجلت 50 درجة مئوية وتلتها القيصومة بفارق 3 درجات

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة عبر ‏حسابها الرسمي في موقع " تويتر"، اليوم الخميس، عن تسجيل محافظة رفحاء في منطقة الحدود الشمالية أعلى درجة حرارة في المملكة.

وتفصيلاً، بلغت الدرجة المسجلة اليوم وفقاً لجدول الأرصاد 50 مئوية، تلتها مدينة القيصومة بالمنطقة الشرقية بفارق 3 درجات، فيما سجلت مدينة الباحة أقل درجة بلغت 30 مئوية.