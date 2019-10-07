هذا ما تقوله عيناك عن صحتك.. إذا رأيت "أجساماً عائمة" اذهب للطبيب فوراً

مرآة صادقة تكشف حالة أعضاء الجسم وتتنبأ بأمراض خطيرة

أكد خبراء الصحة بأن التغييرات البسيطة في العين قد تشير إلى مجموعة من المشكلات الخطيرة المتعلقة بالصحة ونمط الحياة، بما في ذلك السكري، والاستخدام المفرط للأجهزة الإلكترونية والتعرض لأشعة الشمس.

وفي هذا الإطار أوضح أطباء عيون بحسب ما ذكرته روسيا اليوم نقلاً عن صحيفة " ديلي ميل" البريطانية أن هناك مجموعة من الأعراض البصرية التي تشير إلى العديد من المشكلات الصحية في الجسم التي تظهر في العين، والتي يجب زيارة الطبيب على الفور عند ملاحظتها ومنها ما يلي:

حلقات بيضاء

يؤكد الخبراء بأنه في حال ظهور حلقات بيضاء حول قوس القرنية فهذا يعني أنه حان الوقت لزيارة الطبيب، إذ إنه على الرغم من أن هذه الحلقة قد تكون إحدى علامات الشيخوخة، إلا أنها قد تكون مؤشراً على ارتفاع الكوليسترول في الدم، ويمكن أن تتنبأ بالسكتة الدماغية.

وقد تكون هذه الحلقة غير ضارة في الغالب، إلا أنه في حال كان عمرك أقل من 45 عاماً، فقد يكون من المفيد زيارة الطبيب

ماء العين.

هذه علامة تعني بأن الشخص يقضي وقتاً طويلاً في التحديق بجهاز الكمبيوتر، وقد حان الوقت للاستراحة من الشاشة، فعند النظر مطولاً إلى الشاشة ينخفض معدل الرمش ويتم امتصاص الدموع، ما يسبب ظهور الماء في العينين.

أجسام "عائمة"

قد يرى البعض بقعاً صغيرة تتحرك في مجال رؤيتهم كأنها تطفو في الفضاء المحيط، وعلى الرغم من أنها حالة شائعة نسبياً، إلا أنه لا ينبغي تجاهلها، فهذه الحالة عادة ما تكون جزءاً طبيعياً من التقدم في السن، ولكن في حال رؤيتها أكثر من المعتاد فقد تكون إشارة إلى وجود عدوى داخل العين.

بياض إلى الأصفر

يقول الخبراء إن هذه علامة مؤكدة على وجود مشكلة ما في الجسم، ما يتطلب زيارة الطبيب، حيث يكون اصفرار بياض العين علامة على وجود خطر كبير في الكبد، أو ربما يكون علامة قوية على الإصابة باليرقان، وهو حالة تحدث عندما تكون هناك كمية زائدة في الدم من صباغ بني مائل إلى الصفرة يسمى "بيليروبين"، يتكون من انهيار خلايا الدم الحمراء في الدم.

جفاف العيون

تعد العيون الجافة مشكلة شائعة بالنسبة للكثيرين، ووفقاً للخبراء فإن السبب الطبيعي لهذه الحالة هو أنها شكل من أشكال الحساسية، ويمكن لعدة أدوية تباع من دون وصفة طبية المساعدة في التغلب على هذه الحساسية.

وخز العينين

فسر الأطباء هذه الحالة بأن الشخص مرهق للغاية، ويحدث الوخز عندما تتقلص العضلات وتحدث تشنجات في الأعصاب، وهي حالة مرتبطة إلى حد كبير بالتعب والإجهاد، ما يتطلب الحصول على بعض الراحة للتخلص من الألم.

بقع القرنية

أما هذه فأكد الخبراء أن هذه الحالة تصيب أولئك الذين يرتدون العدسات اللاصقة، فمن المستحسن مراقبة ظهور بقع بيضاء على القرنية أو الطبقة الواضحة أعلى مقدمة مقلة العين، حيث يمكن لهذه العلامات أن تشير إلى وجود التهابات في القرنية.

تدني الرؤية

أخيراً يؤكد الخبراء أنه لا ينبغي أبداً تجاهل الرؤية غير الواضحة، لأنها قد تشير إلى مشكلات تتعلق بالعين أو بمرض السكري، وهو ما يستدعي إجراء فحص شامل لمعرفة الأسباب ومعالجة الأمور قبل تطورها.