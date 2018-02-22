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سوق الأسهم يغلق مرتفعًا عند  7525.22 نقطة

بتداولات بلغت قيمتها أكثر من 3.2 مليار ريال

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم مرتفعًا 19.60 نقطة ليقفل عند مستوى 7525.22 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 3.2 مليار ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 144 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 98 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 85 شركة ارتفاعاً في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 88 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات المصافي, ونماء للكيماويات, وسيسكو, وبوبا العربية, وبروج للتأمين الأكثر ارتفاعاً, أما أسهم شركات الصادرات, وميدغلف للتأمين, والأسماك, وجازادكو, وملاذ للتأمين, فكانت الأكثر انخفاضا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.87% و 9.96% .

فيما كانت أسهم شركات دار الأركان, والإنماء, وكيان السعودية، وزين السعودية، وسيسكو هي الأكثر نشاطا بالكمية, كما كانت أسهم شركات الإنماء, ودار الأركان، وسابك، والراجحي، والصادرات هي الأكثر نشاطا في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية ( نمو ) اليوم منخفضًا 47.48 نقطة ليقفل عند مستوى 3047.77 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 900 ألف ريال, وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 56 ألف سهم تقاسمتها 258 صفقة.

الرئيسية/ المملكة / إقتصاد

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سوق الأسهم يغلق مرتفعًا عند  7525.22 نقطة
سبق

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم مرتفعًا 19.60 نقطة ليقفل عند مستوى 7525.22 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 3.2 مليار ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 144 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 98 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 85 شركة ارتفاعاً في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 88 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات المصافي, ونماء للكيماويات, وسيسكو, وبوبا العربية, وبروج للتأمين الأكثر ارتفاعاً, أما أسهم شركات الصادرات, وميدغلف للتأمين, والأسماك, وجازادكو, وملاذ للتأمين, فكانت الأكثر انخفاضا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.87% و 9.96% .

فيما كانت أسهم شركات دار الأركان, والإنماء, وكيان السعودية، وزين السعودية، وسيسكو هي الأكثر نشاطا بالكمية, كما كانت أسهم شركات الإنماء, ودار الأركان، وسابك، والراجحي، والصادرات هي الأكثر نشاطا في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية ( نمو ) اليوم منخفضًا 47.48 نقطة ليقفل عند مستوى 3047.77 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 900 ألف ريال, وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 56 ألف سهم تقاسمتها 258 صفقة.

22 فبراير 2018 - 6 جمادى الآخر 1439
04:00 PM

سوق الأسهم يغلق مرتفعًا عند  7525.22 نقطة

بتداولات بلغت قيمتها أكثر من 3.2 مليار ريال

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم مرتفعًا 19.60 نقطة ليقفل عند مستوى 7525.22 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 3.2 مليار ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 144 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 98 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 85 شركة ارتفاعاً في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 88 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات المصافي, ونماء للكيماويات, وسيسكو, وبوبا العربية, وبروج للتأمين الأكثر ارتفاعاً, أما أسهم شركات الصادرات, وميدغلف للتأمين, والأسماك, وجازادكو, وملاذ للتأمين, فكانت الأكثر انخفاضا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.87% و 9.96% .

فيما كانت أسهم شركات دار الأركان, والإنماء, وكيان السعودية، وزين السعودية، وسيسكو هي الأكثر نشاطا بالكمية, كما كانت أسهم شركات الإنماء, ودار الأركان، وسابك، والراجحي، والصادرات هي الأكثر نشاطا في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية ( نمو ) اليوم منخفضًا 47.48 نقطة ليقفل عند مستوى 3047.77 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 900 ألف ريال, وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 56 ألف سهم تقاسمتها 258 صفقة.

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