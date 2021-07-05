تقنية بنات الطائف: تلقي طلبات القبول على برامج الدبلوم حتى الأربعاء
قالت إن الشروط والتقديم من خلال رابط البوابة الإلكترونية للقبول "قبولي"
أعلنت الكلية التقنية للبنات بالطائف، عن استمرار التقديم على برامج الدبلوم حتى بعد غدٍ الأربعاء.
و تقدم الكلية برنامج الدبلوم الصباحي في تخصصات (الإدارة المكتبية- التسويق-البرمجيات-خياطة و انتاج الملابس-تصميم الأزياء- تقنية التزيين النسائي) وكذلك برنامج الدبلوم المسائي في تخصصي (الإدارة المكتبية والتسويق).
تقنية بنات الطائف: تلقي طلبات القبول على برامج الدبلوم حتى الأربعاء
عبدالعزيز الشهريسبق2021-07-05
أعلنت الكلية التقنية للبنات بالطائف، عن استمرار التقديم على برامج الدبلوم حتى بعد غدٍ الأربعاء.
و تقدم الكلية برنامج الدبلوم الصباحي في تخصصات (الإدارة المكتبية- التسويق-البرمجيات-خياطة و انتاج الملابس-تصميم الأزياء- تقنية التزيين النسائي) وكذلك برنامج الدبلوم المسائي في تخصصي (الإدارة المكتبية والتسويق).
أعلنت الكلية التقنية للبنات بالطائف، عن استمرار التقديم على برامج الدبلوم حتى بعد غدٍ الأربعاء.
و تقدم الكلية برنامج الدبلوم الصباحي في تخصصات (الإدارة المكتبية- التسويق-البرمجيات-خياطة و انتاج الملابس-تصميم الأزياء- تقنية التزيين النسائي) وكذلك برنامج الدبلوم المسائي في تخصصي (الإدارة المكتبية والتسويق).