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شاهد "أسبارك" تستعرض "البومة الخارقة" في معرض دبي للسيارات

ذات محرك كهربائي جبار.. تقطع 450كم دون الحاجة لإعادة الشحن

عرضت شركة Aspark اليابانية في معرض دبي الأخير للسيارات، نسختها الجديدة من سيارة Owl الكهربائية، التي أطلق عليها البعض اسم "البومة الخارقة" لقدراتها الجبارة.

وظهرت "البومة الخارقة" بهيكل غاية في الانسيابية مزود بفتحات كبيرة وجناح هوائي مميز من الخلف، لزيادة ثباتها على السرعات الكبيرة، وأبواب تُرفع إلى الأعلى مثل سيارات لامبورغيني.

وبحسب "روسيا اليوم"، تم تدعيم هيكلها الذي يزن 1900 كلغ بدعائم أنبوبية من الداخل وخلائط خاصة من المغنيسيوم وألياف الكربون تمنحه القوة والقدرة على تحمل الصدمات.

أما من الداخل، فزودتها Aspark بقمرة غاية في التطور، فيها واجهة قيادة بشاشة كبيرة تعمل باللمس في منتصفها كما في سيارات "تسلا"، وشاشات صغيرة على المقود تُظهر الصور من الكاميرات التي تعمل عمل المرايا الجانبية.

وأتت هذه المركبة بمحرك كهربائي جبار قادر على زيادة تسارعها من 0 إلى 100كلم/ساعة في غضون 1.69 ثانية فقط، والوصول بها إلى سرعة أقصاها 400كلم/ساعة.

كما تُمكّنها بطاريات الليثيوم المتطورة التي زُوّدت بها، من قطع مسافة 450كلم دون الحاجة لإعادة الشحن.

أسبارك البومة الخارقة معرض دبي الدولي للسيارات

الرئيسية/ سيارات / أخبار السيارات

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شاهد "أسبارك" تستعرض "البومة الخارقة" في معرض دبي للسيارات
سبق

عرضت شركة Aspark اليابانية في معرض دبي الأخير للسيارات، نسختها الجديدة من سيارة Owl الكهربائية، التي أطلق عليها البعض اسم "البومة الخارقة" لقدراتها الجبارة.

وظهرت "البومة الخارقة" بهيكل غاية في الانسيابية مزود بفتحات كبيرة وجناح هوائي مميز من الخلف، لزيادة ثباتها على السرعات الكبيرة، وأبواب تُرفع إلى الأعلى مثل سيارات لامبورغيني.

وبحسب "روسيا اليوم"، تم تدعيم هيكلها الذي يزن 1900 كلغ بدعائم أنبوبية من الداخل وخلائط خاصة من المغنيسيوم وألياف الكربون تمنحه القوة والقدرة على تحمل الصدمات.

أما من الداخل، فزودتها Aspark بقمرة غاية في التطور، فيها واجهة قيادة بشاشة كبيرة تعمل باللمس في منتصفها كما في سيارات "تسلا"، وشاشات صغيرة على المقود تُظهر الصور من الكاميرات التي تعمل عمل المرايا الجانبية.

وأتت هذه المركبة بمحرك كهربائي جبار قادر على زيادة تسارعها من 0 إلى 100كلم/ساعة في غضون 1.69 ثانية فقط، والوصول بها إلى سرعة أقصاها 400كلم/ساعة.

كما تُمكّنها بطاريات الليثيوم المتطورة التي زُوّدت بها، من قطع مسافة 450كلم دون الحاجة لإعادة الشحن.

14 نوفمبر 2019 - 17 ربيع الأول 1441
10:53 AM

شاهد "أسبارك" تستعرض "البومة الخارقة" في معرض دبي للسيارات

ذات محرك كهربائي جبار.. تقطع 450كم دون الحاجة لإعادة الشحن

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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عرضت شركة Aspark اليابانية في معرض دبي الأخير للسيارات، نسختها الجديدة من سيارة Owl الكهربائية، التي أطلق عليها البعض اسم "البومة الخارقة" لقدراتها الجبارة.

وظهرت "البومة الخارقة" بهيكل غاية في الانسيابية مزود بفتحات كبيرة وجناح هوائي مميز من الخلف، لزيادة ثباتها على السرعات الكبيرة، وأبواب تُرفع إلى الأعلى مثل سيارات لامبورغيني.

وبحسب "روسيا اليوم"، تم تدعيم هيكلها الذي يزن 1900 كلغ بدعائم أنبوبية من الداخل وخلائط خاصة من المغنيسيوم وألياف الكربون تمنحه القوة والقدرة على تحمل الصدمات.

أما من الداخل، فزودتها Aspark بقمرة غاية في التطور، فيها واجهة قيادة بشاشة كبيرة تعمل باللمس في منتصفها كما في سيارات "تسلا"، وشاشات صغيرة على المقود تُظهر الصور من الكاميرات التي تعمل عمل المرايا الجانبية.

وأتت هذه المركبة بمحرك كهربائي جبار قادر على زيادة تسارعها من 0 إلى 100كلم/ساعة في غضون 1.69 ثانية فقط، والوصول بها إلى سرعة أقصاها 400كلم/ساعة.

كما تُمكّنها بطاريات الليثيوم المتطورة التي زُوّدت بها، من قطع مسافة 450كلم دون الحاجة لإعادة الشحن.

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