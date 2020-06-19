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"ميسي" يقترب من تجديد علاقته مع برشلونة حتى 2023

وصفت صحيفة "آس" الإسبانية علاقة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي مع فريقه برشلونة؛ بالرائعة؛ حيث يستعد الأخير لتجديد عقده إلى غاية عام 2023.


وذكر المصدر أن عقد "ميسي" يتضمن فقرة تسمح له بالمغادرة في نهاية الموسم الحالي بالمجان، لكن يبدو أن القائد الأرجنتيني وافق على صفقة لتمديد عقده حتى عام 2023.


وحسب ما أفادت صحيفة "موندو ديبورتيفو"، فإن العقد الجديد سيعتمد على الصيغة نفسها الموجودة في العقد الحالي، أي التمديد لعامين.


وينتهي التعاقد الحالي للنجم الأرجنتيني مع ناديه في صيف 2021.

الرئيسية/ رياضة / رياضة عالمية

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"ميسي" يقترب من تجديد علاقته مع برشلونة حتى 2023
سبق

وصفت صحيفة "آس" الإسبانية علاقة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي مع فريقه برشلونة؛ بالرائعة؛ حيث يستعد الأخير لتجديد عقده إلى غاية عام 2023.


وذكر المصدر أن عقد "ميسي" يتضمن فقرة تسمح له بالمغادرة في نهاية الموسم الحالي بالمجان، لكن يبدو أن القائد الأرجنتيني وافق على صفقة لتمديد عقده حتى عام 2023.


وحسب ما أفادت صحيفة "موندو ديبورتيفو"، فإن العقد الجديد سيعتمد على الصيغة نفسها الموجودة في العقد الحالي، أي التمديد لعامين.


وينتهي التعاقد الحالي للنجم الأرجنتيني مع ناديه في صيف 2021.

19 يونيو 2020 - 27 شوّال 1441
07:10 PM

"ميسي" يقترب من تجديد علاقته مع برشلونة حتى 2023

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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وصفت صحيفة "آس" الإسبانية علاقة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي مع فريقه برشلونة؛ بالرائعة؛ حيث يستعد الأخير لتجديد عقده إلى غاية عام 2023.


وذكر المصدر أن عقد "ميسي" يتضمن فقرة تسمح له بالمغادرة في نهاية الموسم الحالي بالمجان، لكن يبدو أن القائد الأرجنتيني وافق على صفقة لتمديد عقده حتى عام 2023.


وحسب ما أفادت صحيفة "موندو ديبورتيفو"، فإن العقد الجديد سيعتمد على الصيغة نفسها الموجودة في العقد الحالي، أي التمديد لعامين.


وينتهي التعاقد الحالي للنجم الأرجنتيني مع ناديه في صيف 2021.

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