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للمرة الرابعة.. "أبو ظبي" تستضيف "السوبر المصري"

أعلن مجلس أبوظبي الرياضي، اليوم الأربعاء، أن مباراة كأس السوبر المصري ستقام في أبوظبي في فبراير المقبل.

وأوضحت صحيفة الاتحاد الإماراتية عبر موقعها على الإنترنت صباح اليوم: في إطار التعاون الرياضي بين الإمارات ومصر، وقع مجلس أبوظبي الرياضي ووزارة الشباب والرياضة المصرية اتفاقية لإقامة مباراة السوبر بين الأهلي بطل الدوري والزمالك بطل الكأس، في أبوظبي خلال فبراير المقبل.

وأضافت الصحيفة أنه سبق أن تم تنظيم السوبر المصري بين الفريقين مرتين في العين وأبوظبي، بجانب لقاء السوبر بين الأهلي والمصري البورسعيدي.

السوبر المصري أبوظبي

الرئيسية/ رياضة / رياضة عالمية

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للمرة الرابعة.. "أبو ظبي" تستضيف "السوبر المصري"
سبق

أعلن مجلس أبوظبي الرياضي، اليوم الأربعاء، أن مباراة كأس السوبر المصري ستقام في أبوظبي في فبراير المقبل.

وأوضحت صحيفة الاتحاد الإماراتية عبر موقعها على الإنترنت صباح اليوم: في إطار التعاون الرياضي بين الإمارات ومصر، وقع مجلس أبوظبي الرياضي ووزارة الشباب والرياضة المصرية اتفاقية لإقامة مباراة السوبر بين الأهلي بطل الدوري والزمالك بطل الكأس، في أبوظبي خلال فبراير المقبل.

وأضافت الصحيفة أنه سبق أن تم تنظيم السوبر المصري بين الفريقين مرتين في العين وأبوظبي، بجانب لقاء السوبر بين الأهلي والمصري البورسعيدي.

25 ديسمبر 2019 - 28 ربيع الآخر 1441
07:52 PM

للمرة الرابعة.. "أبو ظبي" تستضيف "السوبر المصري"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلن مجلس أبوظبي الرياضي، اليوم الأربعاء، أن مباراة كأس السوبر المصري ستقام في أبوظبي في فبراير المقبل.

وأوضحت صحيفة الاتحاد الإماراتية عبر موقعها على الإنترنت صباح اليوم: في إطار التعاون الرياضي بين الإمارات ومصر، وقع مجلس أبوظبي الرياضي ووزارة الشباب والرياضة المصرية اتفاقية لإقامة مباراة السوبر بين الأهلي بطل الدوري والزمالك بطل الكأس، في أبوظبي خلال فبراير المقبل.

وأضافت الصحيفة أنه سبق أن تم تنظيم السوبر المصري بين الفريقين مرتين في العين وأبوظبي، بجانب لقاء السوبر بين الأهلي والمصري البورسعيدي.

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