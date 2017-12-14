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"تعليم القنفذة" يدشن البوابة الإلكترونية لمبادرة "انتماء"

المنبثقة من مشروع "كيف نكون قدوة بلغة القرآن"

دشن مدير تعليم القنفذة، الدكتور محمد الزاحمي، البوابة الإلكترونية لمبادرة "انتماء"، والمنبثقة من مشروع "كيف نكون قدوة بلغة القرآن؟".

جاء ذلك خلال ترؤسه، الخميس، اجتماع اللقاء العام للجان ملتقى مكة الثقافي بالإدارة، بحضور مساعديه للبنين والبنات وجميع أعضاء لجان الملتقى المتضمنة اللجنة الإشرافية العليا، اللجنة التنفيذية، لجنة الإعلام والعلاقات العامة والاتصال، ولجنة تقنية المعلومات، وعدد من رجالات التربية والصحافة والإعلام.

وقال "الزاحمي"، في كلمة ألقاها خلال تدشين مبادرة "انتماء"، إن الوطن في حاجة مُلحة للقدوة الأنموذج من خلال العمل وليس بإطلاق الشعارات فقط.

وأضاف أن المؤسسة التعليمية والتربوية هي النواة الأساسية لصناعة القدوة وترسيخ القيم من خلال علاقة الإنسان بربه ووطنه ومجتمعه، مؤكدًا أنه ينبغي أن نستثمر طاقات طلابنا وطالباتنا في مبادرة "انتماء" من أجل تحقيق ممارسات لغوية آمنة يبقى أثرها، مؤملاً أن يخرج اللقاء بتوصيات ونتائج تواكب حجم وأهمية المشروع.

ولفت مدير تعليم القنفذة، في تصريح لـ"سبق"، إلى أن مبادرة "كيف نكون قدوة بلغة القرآن؟"، والتي أطلقها مستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير منطقة مكة المكرمة، الأمير خالد الفيصل، هي مبادرة تحمل في طياتها أهدافًا سامية وقيمة.

وأوضح أن مدارس المحافظة تفاعلت خلال المواسم الماضية مع المشروع وبشكل كبير ورائع، قائلاً إن المدارس ستتفاعل هذا العام مع مبادرة "انتماء"، حيث ستنفذ العديد من الفعاليات والبرامج التربوية داخل المدارس وخارجها، لتعزيز مفهوم القدوة الحسنة لدى النشء، وتحقيق أهداف المبادرة.

وقال إن الفعاليات ستتضمن أساليب عديدة مبتكرة، سوف تسهم بإذن الله، في تحقيق الأهداف والرسالة السامية التي رسمت لهذا المشروع الهام والحيوي، باعتبار أن القدوة صناعة تربوية أسرية مجتمعية وتُعنى بالدرجة الأولى بالمدارس كونها محاضن التربية والتنشئة والقدوة الأولى للطلاب والطالبات.

مدير تعليم القنفذة انتماء كيف نكون قدوة بلغة القرآن؟

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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"تعليم القنفذة" يدشن البوابة الإلكترونية لمبادرة "انتماء"
سبق

دشن مدير تعليم القنفذة، الدكتور محمد الزاحمي، البوابة الإلكترونية لمبادرة "انتماء"، والمنبثقة من مشروع "كيف نكون قدوة بلغة القرآن؟".

جاء ذلك خلال ترؤسه، الخميس، اجتماع اللقاء العام للجان ملتقى مكة الثقافي بالإدارة، بحضور مساعديه للبنين والبنات وجميع أعضاء لجان الملتقى المتضمنة اللجنة الإشرافية العليا، اللجنة التنفيذية، لجنة الإعلام والعلاقات العامة والاتصال، ولجنة تقنية المعلومات، وعدد من رجالات التربية والصحافة والإعلام.

وقال "الزاحمي"، في كلمة ألقاها خلال تدشين مبادرة "انتماء"، إن الوطن في حاجة مُلحة للقدوة الأنموذج من خلال العمل وليس بإطلاق الشعارات فقط.

وأضاف أن المؤسسة التعليمية والتربوية هي النواة الأساسية لصناعة القدوة وترسيخ القيم من خلال علاقة الإنسان بربه ووطنه ومجتمعه، مؤكدًا أنه ينبغي أن نستثمر طاقات طلابنا وطالباتنا في مبادرة "انتماء" من أجل تحقيق ممارسات لغوية آمنة يبقى أثرها، مؤملاً أن يخرج اللقاء بتوصيات ونتائج تواكب حجم وأهمية المشروع.

ولفت مدير تعليم القنفذة، في تصريح لـ"سبق"، إلى أن مبادرة "كيف نكون قدوة بلغة القرآن؟"، والتي أطلقها مستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير منطقة مكة المكرمة، الأمير خالد الفيصل، هي مبادرة تحمل في طياتها أهدافًا سامية وقيمة.

وأوضح أن مدارس المحافظة تفاعلت خلال المواسم الماضية مع المشروع وبشكل كبير ورائع، قائلاً إن المدارس ستتفاعل هذا العام مع مبادرة "انتماء"، حيث ستنفذ العديد من الفعاليات والبرامج التربوية داخل المدارس وخارجها، لتعزيز مفهوم القدوة الحسنة لدى النشء، وتحقيق أهداف المبادرة.

وقال إن الفعاليات ستتضمن أساليب عديدة مبتكرة، سوف تسهم بإذن الله، في تحقيق الأهداف والرسالة السامية التي رسمت لهذا المشروع الهام والحيوي، باعتبار أن القدوة صناعة تربوية أسرية مجتمعية وتُعنى بالدرجة الأولى بالمدارس كونها محاضن التربية والتنشئة والقدوة الأولى للطلاب والطالبات.

12 ديسمبر 2019 - 15 ربيع الآخر 1441
04:51 PM

"تعليم القنفذة" يدشن البوابة الإلكترونية لمبادرة "انتماء"

المنبثقة من مشروع "كيف نكون قدوة بلغة القرآن"

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علي السحاري - القنفذة
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دشن مدير تعليم القنفذة، الدكتور محمد الزاحمي، البوابة الإلكترونية لمبادرة "انتماء"، والمنبثقة من مشروع "كيف نكون قدوة بلغة القرآن؟".

جاء ذلك خلال ترؤسه، الخميس، اجتماع اللقاء العام للجان ملتقى مكة الثقافي بالإدارة، بحضور مساعديه للبنين والبنات وجميع أعضاء لجان الملتقى المتضمنة اللجنة الإشرافية العليا، اللجنة التنفيذية، لجنة الإعلام والعلاقات العامة والاتصال، ولجنة تقنية المعلومات، وعدد من رجالات التربية والصحافة والإعلام.

وقال "الزاحمي"، في كلمة ألقاها خلال تدشين مبادرة "انتماء"، إن الوطن في حاجة مُلحة للقدوة الأنموذج من خلال العمل وليس بإطلاق الشعارات فقط.

وأضاف أن المؤسسة التعليمية والتربوية هي النواة الأساسية لصناعة القدوة وترسيخ القيم من خلال علاقة الإنسان بربه ووطنه ومجتمعه، مؤكدًا أنه ينبغي أن نستثمر طاقات طلابنا وطالباتنا في مبادرة "انتماء" من أجل تحقيق ممارسات لغوية آمنة يبقى أثرها، مؤملاً أن يخرج اللقاء بتوصيات ونتائج تواكب حجم وأهمية المشروع.

ولفت مدير تعليم القنفذة، في تصريح لـ"سبق"، إلى أن مبادرة "كيف نكون قدوة بلغة القرآن؟"، والتي أطلقها مستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير منطقة مكة المكرمة، الأمير خالد الفيصل، هي مبادرة تحمل في طياتها أهدافًا سامية وقيمة.

وأوضح أن مدارس المحافظة تفاعلت خلال المواسم الماضية مع المشروع وبشكل كبير ورائع، قائلاً إن المدارس ستتفاعل هذا العام مع مبادرة "انتماء"، حيث ستنفذ العديد من الفعاليات والبرامج التربوية داخل المدارس وخارجها، لتعزيز مفهوم القدوة الحسنة لدى النشء، وتحقيق أهداف المبادرة.

وقال إن الفعاليات ستتضمن أساليب عديدة مبتكرة، سوف تسهم بإذن الله، في تحقيق الأهداف والرسالة السامية التي رسمت لهذا المشروع الهام والحيوي، باعتبار أن القدوة صناعة تربوية أسرية مجتمعية وتُعنى بالدرجة الأولى بالمدارس كونها محاضن التربية والتنشئة والقدوة الأولى للطلاب والطالبات.

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