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بعد النتائج المتواضعة.. أُحد يعيِّن يوسف عنبر مدربًا للفريق

أعلنت إدارة نادي أًحد رسميًّا تعاقدها مع المدرب يوسف عنبر مديرًا فنيًّا للفريق الكروي الأول بالنادي خلال الموسم الرياضي الجاري 2019-2020م.

فيما أنهت إدارة النادي عقد مدرب الفريق الأول لكرة القدم طارق جرايا بالتراضي بين الطرفين لسوء نتائج الفريق في دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى.

ولم يعرف الفريق طعم الفوز بعد مرور ثلاث جولات على انطلاقته، وكانت حصيلته تعادلين وهزيمة، وضعت الفريق الهابط في الموسم الماضي من دوري المحترفين في المركز الـ18 على جدول الترتيب.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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بعد النتائج المتواضعة.. أُحد يعيِّن يوسف عنبر مدربًا للفريق
سبق

أعلنت إدارة نادي أًحد رسميًّا تعاقدها مع المدرب يوسف عنبر مديرًا فنيًّا للفريق الكروي الأول بالنادي خلال الموسم الرياضي الجاري 2019-2020م.

فيما أنهت إدارة النادي عقد مدرب الفريق الأول لكرة القدم طارق جرايا بالتراضي بين الطرفين لسوء نتائج الفريق في دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى.

ولم يعرف الفريق طعم الفوز بعد مرور ثلاث جولات على انطلاقته، وكانت حصيلته تعادلين وهزيمة، وضعت الفريق الهابط في الموسم الماضي من دوري المحترفين في المركز الـ18 على جدول الترتيب.

06 سبتمبر 2019 - 7 محرّم 1441
09:29 PM

بعد النتائج المتواضعة.. أُحد يعيِّن يوسف عنبر مدربًا للفريق

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صحيفة سبق الإلكترونية - المدينة المنورة
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أعلنت إدارة نادي أًحد رسميًّا تعاقدها مع المدرب يوسف عنبر مديرًا فنيًّا للفريق الكروي الأول بالنادي خلال الموسم الرياضي الجاري 2019-2020م.

فيما أنهت إدارة النادي عقد مدرب الفريق الأول لكرة القدم طارق جرايا بالتراضي بين الطرفين لسوء نتائج الفريق في دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى.

ولم يعرف الفريق طعم الفوز بعد مرور ثلاث جولات على انطلاقته، وكانت حصيلته تعادلين وهزيمة، وضعت الفريق الهابط في الموسم الماضي من دوري المحترفين في المركز الـ18 على جدول الترتيب.

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