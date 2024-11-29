النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

رئيس موانئ: القطاع الخاص يلعب دوراً أساسياً في التطوير ونطمح لزيادة مشاركته بنسبة 90 %

قال: هناك أمام المستثمرين فرص أخرى في عدد من عقود التشغيل لخدمات قطاع النقل البحري

قال الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للموانئ عمر بن طلال حريري، إن القطاع الخاص يلعب دوراً أساسياً في تطور القطاع ونطمح لزيادة مشاركته بنسبة 90 % بحلول عام 2030.

وأوضح، أن أبرز فرص الاستثمار تتضمن التعهيد الخارجي، وعقود التشغيل للشحن العام، والدحرجة، والحاويات، ونقل المواشي والركاب، مبيناً أن هناك أمام المستثمرين فرصاً أخرى في عدد من عقود التشغيل لخدمات قطاع النقل البحري، وفرصاً لتعزيز الخدمات اللوجستية داخل الموانئ وخارجها.

وأضاف حريري، في مقابلة بتقرير "موجز الاستثمار صيف 2021"، أن الهيئة تعمل على زيادة الطاقة الاستيعابية للموانئ لتتعدى 40 مليون حاوية بحلول عام 2030.

وقال إن الهيئة تطمح إلى تحويل موانئها لموانئ ذكية قادرة على المنافسة عالمياً، من خلال اعتماد التقنيات الحديثة، والحلول الذكية، وإجراءات الأتمتة الشاملة، للحد من المعاملات الورقية وضمان التدفق الحر للبيانات بين السلطات المختصة.

وتابع: "سوف نعتمد حلولاً مبنية على إنترنت الأشياء، والذكاء الاصطناعي وسلسلة التكتل لتحسين النقل، والتحميل والتفريغ، والخدمات اللوجستية البحرية، مُشيراً إلى أن هذه التدابير تلعب دوراً مهماً في تعزيز القطاعات الأساسية مثل التجارة الإلكترونية التي بدورها تعزّز القدرة التنافسية للمنتجات الوطنية وتدعم سلاسل الإمداد.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
رئيس موانئ: القطاع الخاص يلعب دوراً أساسياً في التطوير ونطمح لزيادة مشاركته بنسبة 90 %
سبق

قال الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للموانئ عمر بن طلال حريري، إن القطاع الخاص يلعب دوراً أساسياً في تطور القطاع ونطمح لزيادة مشاركته بنسبة 90 % بحلول عام 2030.

وأوضح، أن أبرز فرص الاستثمار تتضمن التعهيد الخارجي، وعقود التشغيل للشحن العام، والدحرجة، والحاويات، ونقل المواشي والركاب، مبيناً أن هناك أمام المستثمرين فرصاً أخرى في عدد من عقود التشغيل لخدمات قطاع النقل البحري، وفرصاً لتعزيز الخدمات اللوجستية داخل الموانئ وخارجها.

وأضاف حريري، في مقابلة بتقرير "موجز الاستثمار صيف 2021"، أن الهيئة تعمل على زيادة الطاقة الاستيعابية للموانئ لتتعدى 40 مليون حاوية بحلول عام 2030.

وقال إن الهيئة تطمح إلى تحويل موانئها لموانئ ذكية قادرة على المنافسة عالمياً، من خلال اعتماد التقنيات الحديثة، والحلول الذكية، وإجراءات الأتمتة الشاملة، للحد من المعاملات الورقية وضمان التدفق الحر للبيانات بين السلطات المختصة.

وتابع: "سوف نعتمد حلولاً مبنية على إنترنت الأشياء، والذكاء الاصطناعي وسلسلة التكتل لتحسين النقل، والتحميل والتفريغ، والخدمات اللوجستية البحرية، مُشيراً إلى أن هذه التدابير تلعب دوراً مهماً في تعزيز القطاعات الأساسية مثل التجارة الإلكترونية التي بدورها تعزّز القدرة التنافسية للمنتجات الوطنية وتدعم سلاسل الإمداد.

29 نوفمبر 2021 - 24 ربيع الآخر 1443
08:54 AM

رئيس موانئ: القطاع الخاص يلعب دوراً أساسياً في التطوير ونطمح لزيادة مشاركته بنسبة 90 %

قال: هناك أمام المستثمرين فرص أخرى في عدد من عقود التشغيل لخدمات قطاع النقل البحري

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
1
596

قال الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للموانئ عمر بن طلال حريري، إن القطاع الخاص يلعب دوراً أساسياً في تطور القطاع ونطمح لزيادة مشاركته بنسبة 90 % بحلول عام 2030.

وأوضح، أن أبرز فرص الاستثمار تتضمن التعهيد الخارجي، وعقود التشغيل للشحن العام، والدحرجة، والحاويات، ونقل المواشي والركاب، مبيناً أن هناك أمام المستثمرين فرصاً أخرى في عدد من عقود التشغيل لخدمات قطاع النقل البحري، وفرصاً لتعزيز الخدمات اللوجستية داخل الموانئ وخارجها.

وأضاف حريري، في مقابلة بتقرير "موجز الاستثمار صيف 2021"، أن الهيئة تعمل على زيادة الطاقة الاستيعابية للموانئ لتتعدى 40 مليون حاوية بحلول عام 2030.

وقال إن الهيئة تطمح إلى تحويل موانئها لموانئ ذكية قادرة على المنافسة عالمياً، من خلال اعتماد التقنيات الحديثة، والحلول الذكية، وإجراءات الأتمتة الشاملة، للحد من المعاملات الورقية وضمان التدفق الحر للبيانات بين السلطات المختصة.

وتابع: "سوف نعتمد حلولاً مبنية على إنترنت الأشياء، والذكاء الاصطناعي وسلسلة التكتل لتحسين النقل، والتحميل والتفريغ، والخدمات اللوجستية البحرية، مُشيراً إلى أن هذه التدابير تلعب دوراً مهماً في تعزيز القطاعات الأساسية مثل التجارة الإلكترونية التي بدورها تعزّز القدرة التنافسية للمنتجات الوطنية وتدعم سلاسل الإمداد.

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
12,946
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
12,419
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,253
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,301

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

أسئلة لورين..!

أسئلة لورين..!

مها عبدالله الحقباني
جازان وفرسان وبينهما جسر!

جازان وفرسان وبينهما جسر!

بندر الشهري
في الباحة.. "وادي لخية وريع جدعاء"!!

في الباحة.. "وادي لخية وريع جدعاء"!!

محمد عمير الغامدي
كنوز الباحة والمكتب الاستراتيجي

كنوز الباحة والمكتب الاستراتيجي

جمعان الكرت
شكرًا الهلال

شكرًا الهلال

محمد الصيعري
"أوكساچون" واقتصاد المعرفة

"أوكساچون" واقتصاد المعرفة

ماجد آل حسنه
الموهوبون والطريق الأسهل للشهرة!!

الموهوبون والطريق الأسهل للشهرة!!

ماجد الحربي
أسود وغزلان في شوارع الرياض!!

أسود وغزلان في شوارع الرياض!!

بندر مغرم الشهري
العلاج من خلال الرياضة

العلاج من خلال الرياضة

عبدالرحمن المرشد
أوكساچون"... درة الصناعة في العصر الحديث

أوكساچون"... درة الصناعة في العصر الحديث

علي آل شرمة
اعتبر زميلتك في العمل أختك

اعتبر زميلتك في العمل أختك

حسن آل عمير
الرفض بمنطق

الرفض بمنطق

مها الجبر

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة