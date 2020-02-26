النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

جامعة الملك فيصل تعلن عن وظائف أكاديمية شاغرة للسعوديين من حملة الماجستير

"الزهراني": الأولوية ستعطى للمتميزين من خريجي برنامج خادم الحرمين للابتعاث الخارجي

تعلن جامعة الملك فيصل عن توفر وظائف أكاديمية شاغرة لحملة الماجستير، وترغب شغلها بمواطنين ومواطنات في كليات الجامعة حسب التخصصات الموضحة أدناه.

وأوضح عميد شؤون أعضاء هيئة التدريس الدكتور محمد بن سعيد الزهراني، أن الأولوية ستعطى للمتميزين من خريجي برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي، وكذلك لخريجي الجامعات العالمية المرموقة التي تعترف بها وزارة التعليم والجامعة، وذلك وفق الشروط التالية: أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وألا يكون مرتبطاً بوظيفة حكومية وقت تقديم الطلب، وأن يكون حاصلاً على جميع الدرجات العلمية (بكالوريوس/ ماجستير) من جامعات مرموقة ومعترف بها وبمعدل تراكمي لا يقل عن جيد جداً. وإذا كان حاصلا على شهادة الماجستير من جامعة تمنحها بتقدير، توفر الخبرات المطلوبة لكل وظيفة حسب البيان وإرفاق ما يفيد الشهادات التخصصية إن وُجدت، مع ضرورة معادلة المؤهلات لخريجي الجامعات غير السعودية من وزارة التعليم، أن تكون جميع المؤهلات امتدادا للتخصص،أن تكون الدراسة في جميع المراحل الدراسية بالانتظام والتفرغ والإقامة في بلد الدراسة، وإجادة اللغة الإنجليزية لبعض التخصصات حسب احتياج الكلية، وأن يكون حسن السيرة ولائقاً صحياً، مع اجتياز المتطلبات والشروط الخاصة بالجامعة بما فيها المقابلة الشخصية.

وعلى من تتوفر لديه المؤهلات المطلوبة تقديمها عبر الموقع الإلكتروني للجامعة وذلك ابتداءً من يوم الثلاثاء 1/ 7/ 1441هـ الموافق 25/ 2/ 2020م وينتهي الساعة الثالثة عصراً من يوم السبت 5/ 7/ 1441هـ الموافق 29/ 2/ 2020م علماً بأنه لن يتم استقبال أي طلبات ورقية مع خالص تمنياتنا للجميع بالتوفيق.

جامعة الملك فيصل وظائف

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
جامعة الملك فيصل تعلن عن وظائف أكاديمية شاغرة للسعوديين من حملة الماجستير
سبق

تعلن جامعة الملك فيصل عن توفر وظائف أكاديمية شاغرة لحملة الماجستير، وترغب شغلها بمواطنين ومواطنات في كليات الجامعة حسب التخصصات الموضحة أدناه.

وأوضح عميد شؤون أعضاء هيئة التدريس الدكتور محمد بن سعيد الزهراني، أن الأولوية ستعطى للمتميزين من خريجي برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي، وكذلك لخريجي الجامعات العالمية المرموقة التي تعترف بها وزارة التعليم والجامعة، وذلك وفق الشروط التالية: أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وألا يكون مرتبطاً بوظيفة حكومية وقت تقديم الطلب، وأن يكون حاصلاً على جميع الدرجات العلمية (بكالوريوس/ ماجستير) من جامعات مرموقة ومعترف بها وبمعدل تراكمي لا يقل عن جيد جداً. وإذا كان حاصلا على شهادة الماجستير من جامعة تمنحها بتقدير، توفر الخبرات المطلوبة لكل وظيفة حسب البيان وإرفاق ما يفيد الشهادات التخصصية إن وُجدت، مع ضرورة معادلة المؤهلات لخريجي الجامعات غير السعودية من وزارة التعليم، أن تكون جميع المؤهلات امتدادا للتخصص،أن تكون الدراسة في جميع المراحل الدراسية بالانتظام والتفرغ والإقامة في بلد الدراسة، وإجادة اللغة الإنجليزية لبعض التخصصات حسب احتياج الكلية، وأن يكون حسن السيرة ولائقاً صحياً، مع اجتياز المتطلبات والشروط الخاصة بالجامعة بما فيها المقابلة الشخصية.

وعلى من تتوفر لديه المؤهلات المطلوبة تقديمها عبر الموقع الإلكتروني للجامعة وذلك ابتداءً من يوم الثلاثاء 1/ 7/ 1441هـ الموافق 25/ 2/ 2020م وينتهي الساعة الثالثة عصراً من يوم السبت 5/ 7/ 1441هـ الموافق 29/ 2/ 2020م علماً بأنه لن يتم استقبال أي طلبات ورقية مع خالص تمنياتنا للجميع بالتوفيق.

26 فبراير 2020 - 2 رجب 1441
02:15 PM

جامعة الملك فيصل تعلن عن وظائف أكاديمية شاغرة للسعوديين من حملة الماجستير

"الزهراني": الأولوية ستعطى للمتميزين من خريجي برنامج خادم الحرمين للابتعاث الخارجي

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الدمام
1
905

تعلن جامعة الملك فيصل عن توفر وظائف أكاديمية شاغرة لحملة الماجستير، وترغب شغلها بمواطنين ومواطنات في كليات الجامعة حسب التخصصات الموضحة أدناه.

وأوضح عميد شؤون أعضاء هيئة التدريس الدكتور محمد بن سعيد الزهراني، أن الأولوية ستعطى للمتميزين من خريجي برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي، وكذلك لخريجي الجامعات العالمية المرموقة التي تعترف بها وزارة التعليم والجامعة، وذلك وفق الشروط التالية: أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وألا يكون مرتبطاً بوظيفة حكومية وقت تقديم الطلب، وأن يكون حاصلاً على جميع الدرجات العلمية (بكالوريوس/ ماجستير) من جامعات مرموقة ومعترف بها وبمعدل تراكمي لا يقل عن جيد جداً. وإذا كان حاصلا على شهادة الماجستير من جامعة تمنحها بتقدير، توفر الخبرات المطلوبة لكل وظيفة حسب البيان وإرفاق ما يفيد الشهادات التخصصية إن وُجدت، مع ضرورة معادلة المؤهلات لخريجي الجامعات غير السعودية من وزارة التعليم، أن تكون جميع المؤهلات امتدادا للتخصص،أن تكون الدراسة في جميع المراحل الدراسية بالانتظام والتفرغ والإقامة في بلد الدراسة، وإجادة اللغة الإنجليزية لبعض التخصصات حسب احتياج الكلية، وأن يكون حسن السيرة ولائقاً صحياً، مع اجتياز المتطلبات والشروط الخاصة بالجامعة بما فيها المقابلة الشخصية.

وعلى من تتوفر لديه المؤهلات المطلوبة تقديمها عبر الموقع الإلكتروني للجامعة وذلك ابتداءً من يوم الثلاثاء 1/ 7/ 1441هـ الموافق 25/ 2/ 2020م وينتهي الساعة الثالثة عصراً من يوم السبت 5/ 7/ 1441هـ الموافق 29/ 2/ 2020م علماً بأنه لن يتم استقبال أي طلبات ورقية مع خالص تمنياتنا للجميع بالتوفيق.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
3,829
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
11,318
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
17,677
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
38,962

كاريكاتير

إذا أحبَّ المواطن السعودي وطنه

المقالات

ما لي خلق أفكّر ..

ما لي خلق أفكّر ..

مها عبدالله الحقباني
المملكة والريادة في الغاز

المملكة والريادة في الغاز

ماجد البريكان
تبديل المواليد بين الحماية وسوء الإدارة

تبديل المواليد بين الحماية وسوء الإدارة

عبدالغني الشيخ
شموخ الانحناء

شموخ الانحناء

ساير المنيعي
زيارات أعضاء مجلس الشورى.. لماذا؟

زيارات أعضاء مجلس الشورى.. لماذا؟

جمعان الكرت
الرحلة إلى وظيفة الأحلام

الرحلة إلى وظيفة الأحلام

عبدالغني الشيخ
الاتحاد والهلال...!

الاتحاد والهلال...!

صالح المسلّم
بطاقات المواد الغذائية.. اقرؤوها جيدًا

بطاقات المواد الغذائية.. اقرؤوها جيدًا

عبدالرحمن المرشد
يا بني إن لم ترفع رأسي فلا تخفضه

يا بني إن لم ترفع رأسي فلا تخفضه

حسن آل عمير
يا لها من نملة..!

يا لها من نملة..!

بدر الغامدي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

"التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب".. أنموذج المبادرة الإسلامية للتصدي للتطرف
"التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب".. أنموذج المبادرة الإسلامية للتصدي للتطرف

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة