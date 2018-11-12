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محامي: مهدد المسن بالسلاح يواجه 5 تهم وتقدمت ضده ببلاغ رسمي

شاهد.. مصادر "سبق": تم توقيف الشاب والمقطع المتداول تم تصويره منذ فترة

أكد المحامي نايف الصم أنه تقدم بدعوى رسمية ضد الشاب الذي ظهر في فيديو متداول وهو يقوم بالاعتداء على مسن وتهديده بالسلاح منتحلاً شخصية رجل أمن، وتم القبض عليه من قبل الجهات الأمنية.

وتفصيلاً، أوضح المحامي "الصم" أن الشاب يواجه 5 تهم وهي انتحال صفة رجل أمن، وهذه يعاقب عليها النظام بنص المادة الثانية من نظام عقوبات انتحال صفة رجل السلطة العامة، وإشهار السلاح والتهديد بالقتل، وكذلك تهديد وترويع للآمنين وجريمة معلوماتية وهي التصوير والتشهير بالآخرين ونشرها دون إذن، وكذلك التلفظ والقذف بألفاظ تخالف النظام، وجميع تلك الجرائم موجبة للتوقيف.

وكشفت مصادر "سبق" أنه تم توقيف الشاب الذي ظهر في مقطع فيديو، وهو يحمل سلاحاً، وينتحل صفة رجل أمن خلال تهديده مسناً برميه، وذلك في محافظة صامطة بمنطقة جازان، بالإضافة إلى زيادة تداول مقاطع أخرى ظهر بها الطرفان.

وقالت المصادر إن المقطع الذي ظهر فيه السلاح تم تصويره منذ فترة طويلة، ولم يتم تداوله بشكله الكامل إلا خلال وقت قريب، حيث اقتُطع الفيديو، وتم نشر جزئية منه فقط، موضحةً أنه تم رصد تداول مقاطع أخرى بين الطرفين.

وينتظر أن تصدر شرطة منطقة جازان توضيحاً وتفصيلاً حول الحادثة وإجراءاتها.

توجيهات بضبط منتحل صفة رجل الأمن "مهدد المسنّ بالسلاح" في جازان مصادر "سبق": القبض على الشاب مشهر السلاح في وجه مسن بجازان

الرئيسية/ المملكة / محليات

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محامي: مهدد المسن بالسلاح يواجه 5 تهم وتقدمت ضده ببلاغ رسمي
سبق

أكد المحامي نايف الصم أنه تقدم بدعوى رسمية ضد الشاب الذي ظهر في فيديو متداول وهو يقوم بالاعتداء على مسن وتهديده بالسلاح منتحلاً شخصية رجل أمن، وتم القبض عليه من قبل الجهات الأمنية.

وتفصيلاً، أوضح المحامي "الصم" أن الشاب يواجه 5 تهم وهي انتحال صفة رجل أمن، وهذه يعاقب عليها النظام بنص المادة الثانية من نظام عقوبات انتحال صفة رجل السلطة العامة، وإشهار السلاح والتهديد بالقتل، وكذلك تهديد وترويع للآمنين وجريمة معلوماتية وهي التصوير والتشهير بالآخرين ونشرها دون إذن، وكذلك التلفظ والقذف بألفاظ تخالف النظام، وجميع تلك الجرائم موجبة للتوقيف.

وكشفت مصادر "سبق" أنه تم توقيف الشاب الذي ظهر في مقطع فيديو، وهو يحمل سلاحاً، وينتحل صفة رجل أمن خلال تهديده مسناً برميه، وذلك في محافظة صامطة بمنطقة جازان، بالإضافة إلى زيادة تداول مقاطع أخرى ظهر بها الطرفان.

وقالت المصادر إن المقطع الذي ظهر فيه السلاح تم تصويره منذ فترة طويلة، ولم يتم تداوله بشكله الكامل إلا خلال وقت قريب، حيث اقتُطع الفيديو، وتم نشر جزئية منه فقط، موضحةً أنه تم رصد تداول مقاطع أخرى بين الطرفين.

وينتظر أن تصدر شرطة منطقة جازان توضيحاً وتفصيلاً حول الحادثة وإجراءاتها.

12 نوفمبر 2018 - 4 ربيع الأول 1440
09:56 PM
اخر تعديل
13 نوفمبر 2018 - 5 ربيع الأول 1440
12:10 AM

محامي: مهدد المسن بالسلاح يواجه 5 تهم وتقدمت ضده ببلاغ رسمي

شاهد.. مصادر "سبق": تم توقيف الشاب والمقطع المتداول تم تصويره منذ فترة

A A A
فهد كاملي - جازان
12
15,595

أكد المحامي نايف الصم أنه تقدم بدعوى رسمية ضد الشاب الذي ظهر في فيديو متداول وهو يقوم بالاعتداء على مسن وتهديده بالسلاح منتحلاً شخصية رجل أمن، وتم القبض عليه من قبل الجهات الأمنية.

وتفصيلاً، أوضح المحامي "الصم" أن الشاب يواجه 5 تهم وهي انتحال صفة رجل أمن، وهذه يعاقب عليها النظام بنص المادة الثانية من نظام عقوبات انتحال صفة رجل السلطة العامة، وإشهار السلاح والتهديد بالقتل، وكذلك تهديد وترويع للآمنين وجريمة معلوماتية وهي التصوير والتشهير بالآخرين ونشرها دون إذن، وكذلك التلفظ والقذف بألفاظ تخالف النظام، وجميع تلك الجرائم موجبة للتوقيف.

وكشفت مصادر "سبق" أنه تم توقيف الشاب الذي ظهر في مقطع فيديو، وهو يحمل سلاحاً، وينتحل صفة رجل أمن خلال تهديده مسناً برميه، وذلك في محافظة صامطة بمنطقة جازان، بالإضافة إلى زيادة تداول مقاطع أخرى ظهر بها الطرفان.

وقالت المصادر إن المقطع الذي ظهر فيه السلاح تم تصويره منذ فترة طويلة، ولم يتم تداوله بشكله الكامل إلا خلال وقت قريب، حيث اقتُطع الفيديو، وتم نشر جزئية منه فقط، موضحةً أنه تم رصد تداول مقاطع أخرى بين الطرفين.

وينتظر أن تصدر شرطة منطقة جازان توضيحاً وتفصيلاً حول الحادثة وإجراءاتها.

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