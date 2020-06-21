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صحة الباحة: لا خسائر في الأرواح في حريق مستشفى المخواة

نشب في وحدة سكنية لإحدى الشركات

أكدت صحة الباحة عدم وقوع خسائر في الأرواح جراء الحريق الذي وقع في مستشفى المخواة، مبينةً أن الحريق نشب في وحدة سكنية لإحدى الشركات العاملة في المستشفى.

وقالت صحة الباحة في بيان لها: "تعرضت بعد ظهر اليوم الأحد 1441/۱۰/۲۹ه وحدة سكنية متنقلة (بركس) تابعة لإحدى الشركات العاملة في مستشفى المخواة الجديد لحريق محدود، أدى إلى تدخل فرق الدفاع المدني وتم إطفاؤه والسيطرة عليه".

وأشارت صحة الباحة إلى أن الوحدة السكنية خارج مباني المستشفى، ولم يتضرر منها المستشفى، لافتة إلى أنه تم إطفاء الحريق والسيطرة عليه دون خسائر في الأرواح.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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صحة الباحة: لا خسائر في الأرواح في حريق مستشفى المخواة
سبق

أكدت صحة الباحة عدم وقوع خسائر في الأرواح جراء الحريق الذي وقع في مستشفى المخواة، مبينةً أن الحريق نشب في وحدة سكنية لإحدى الشركات العاملة في المستشفى.

وقالت صحة الباحة في بيان لها: "تعرضت بعد ظهر اليوم الأحد 1441/۱۰/۲۹ه وحدة سكنية متنقلة (بركس) تابعة لإحدى الشركات العاملة في مستشفى المخواة الجديد لحريق محدود، أدى إلى تدخل فرق الدفاع المدني وتم إطفاؤه والسيطرة عليه".

وأشارت صحة الباحة إلى أن الوحدة السكنية خارج مباني المستشفى، ولم يتضرر منها المستشفى، لافتة إلى أنه تم إطفاء الحريق والسيطرة عليه دون خسائر في الأرواح.

21 يونيو 2020 - 29 شوّال 1441
04:37 PM

صحة الباحة: لا خسائر في الأرواح في حريق مستشفى المخواة

نشب في وحدة سكنية لإحدى الشركات

A A A
عبدالعزيز الشهري - الباحة
1
2,029

أكدت صحة الباحة عدم وقوع خسائر في الأرواح جراء الحريق الذي وقع في مستشفى المخواة، مبينةً أن الحريق نشب في وحدة سكنية لإحدى الشركات العاملة في المستشفى.

وقالت صحة الباحة في بيان لها: "تعرضت بعد ظهر اليوم الأحد 1441/۱۰/۲۹ه وحدة سكنية متنقلة (بركس) تابعة لإحدى الشركات العاملة في مستشفى المخواة الجديد لحريق محدود، أدى إلى تدخل فرق الدفاع المدني وتم إطفاؤه والسيطرة عليه".

وأشارت صحة الباحة إلى أن الوحدة السكنية خارج مباني المستشفى، ولم يتضرر منها المستشفى، لافتة إلى أنه تم إطفاء الحريق والسيطرة عليه دون خسائر في الأرواح.

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