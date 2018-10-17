النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

بلدية ظهران الجنوب تنظم ورشة "مشاريع المراكز الشبابية"

ضمن مشاريع أطلقها أمير عسير للمشهد الحضري

تنظم بلدية محافظة ظهران الجنوب، التابعة لأمانة منطقة عسير، الأربعاء المقبل؛ ورشة "مشاريع المراكز الشبابية" في مقر مركز الاحتفالات وسط المحافظة.

وقال رئيس البلدية عوض سعيد آل سياف: إن الورشة تأتي ضمن حزمة مشاريع المشهد الحضري، التي أطلقها أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز.

وأضاف أن أمين عسير الدكتور وليد الحميدي، وجه بلدية محافظة ظهران الجنوب بتنفيذ ورشة العمل عن المراكز الشابية كأحد محاور المشهد الحضري.

وتابع "آل سياف" أنه جرت دعوة عدد من المهتمين والمتخصصين ومجموعة من شباب وشابات المحافظة؛ لإبداء آرائهم وتقديم مقترحاتهم وأفكارهم حول تلك المراكز، حتى تتحقق الأهداف المرسومة التي وضعها أمير المنطقة.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
بلدية ظهران الجنوب تنظم ورشة "مشاريع المراكز الشبابية"
سبق

تنظم بلدية محافظة ظهران الجنوب، التابعة لأمانة منطقة عسير، الأربعاء المقبل؛ ورشة "مشاريع المراكز الشبابية" في مقر مركز الاحتفالات وسط المحافظة.

وقال رئيس البلدية عوض سعيد آل سياف: إن الورشة تأتي ضمن حزمة مشاريع المشهد الحضري، التي أطلقها أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز.

وأضاف أن أمين عسير الدكتور وليد الحميدي، وجه بلدية محافظة ظهران الجنوب بتنفيذ ورشة العمل عن المراكز الشابية كأحد محاور المشهد الحضري.

وتابع "آل سياف" أنه جرت دعوة عدد من المهتمين والمتخصصين ومجموعة من شباب وشابات المحافظة؛ لإبداء آرائهم وتقديم مقترحاتهم وأفكارهم حول تلك المراكز، حتى تتحقق الأهداف المرسومة التي وضعها أمير المنطقة.

17 أكتوبر 2019 - 18 صفر 1441
06:41 PM

بلدية ظهران الجنوب تنظم ورشة "مشاريع المراكز الشبابية"

ضمن مشاريع أطلقها أمير عسير للمشهد الحضري

A A A
بندر آل عوض - ظهران الجنوب
0
31

تنظم بلدية محافظة ظهران الجنوب، التابعة لأمانة منطقة عسير، الأربعاء المقبل؛ ورشة "مشاريع المراكز الشبابية" في مقر مركز الاحتفالات وسط المحافظة.

وقال رئيس البلدية عوض سعيد آل سياف: إن الورشة تأتي ضمن حزمة مشاريع المشهد الحضري، التي أطلقها أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز.

وأضاف أن أمين عسير الدكتور وليد الحميدي، وجه بلدية محافظة ظهران الجنوب بتنفيذ ورشة العمل عن المراكز الشابية كأحد محاور المشهد الحضري.

وتابع "آل سياف" أنه جرت دعوة عدد من المهتمين والمتخصصين ومجموعة من شباب وشابات المحافظة؛ لإبداء آرائهم وتقديم مقترحاتهم وأفكارهم حول تلك المراكز، حتى تتحقق الأهداف المرسومة التي وضعها أمير المنطقة.

اعلان

بالأرقام

53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
35,259
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
32,891
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
27,982
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
36,743

كاريكاتير

تحول قناة الجزيرة إلى قناة العالم الإيرانية في عداءها للعرب

المقالات

أسباب تعثُّر بعض البرامج والمشاريع التربوية في التعليم العام

أسباب تعثُّر بعض البرامج والمشاريع التربوية في التعليم العام

محمد المنيع
هل ما نفعله جهل؟

هل ما نفعله جهل؟

صالح مطر الغامدي
العالم.. بتوقيت الرياض

العالم.. بتوقيت الرياض

عبدالغني الشيخ
"المعاكسات" وقانون التشهير

"المعاكسات" وقانون التشهير

عبدالرحمن المرشد
أطفال تحوَّلوا لمجرمين..!!

أطفال تحوَّلوا لمجرمين..!!

ساير المنيعي
أخصائي صعوبات تعلم.. الحاضر الغائب..!!

أخصائي صعوبات تعلم.. الحاضر الغائب..!!

ماجد الحربي
"الترفيه" من قمة الهرم

"الترفيه" من قمة الهرم

ماجد البريكان
الفِكر في ملف الإسكان

الفِكر في ملف الإسكان

يحيى فقيهي
"الاتحاد" وثقافة الفوز..!!

"الاتحاد" وثقافة الفوز..!!

محمد الصيـعري
ماذا لو استيقظت وأصبحت معلمًا؟!

ماذا لو استيقظت وأصبحت معلمًا؟!

بدر الغامدي

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة