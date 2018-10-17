بلدية ظهران الجنوب تنظم ورشة "مشاريع المراكز الشبابية"

ضمن مشاريع أطلقها أمير عسير للمشهد الحضري

تنظم بلدية محافظة ظهران الجنوب، التابعة لأمانة منطقة عسير، الأربعاء المقبل؛ ورشة "مشاريع المراكز الشبابية" في مقر مركز الاحتفالات وسط المحافظة.



وقال رئيس البلدية عوض سعيد آل سياف: إن الورشة تأتي ضمن حزمة مشاريع المشهد الحضري، التي أطلقها أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز.



وأضاف أن أمين عسير الدكتور وليد الحميدي، وجه بلدية محافظة ظهران الجنوب بتنفيذ ورشة العمل عن المراكز الشابية كأحد محاور المشهد الحضري.



وتابع "آل سياف" أنه جرت دعوة عدد من المهتمين والمتخصصين ومجموعة من شباب وشابات المحافظة؛ لإبداء آرائهم وتقديم مقترحاتهم وأفكارهم حول تلك المراكز، حتى تتحقق الأهداف المرسومة التي وضعها أمير المنطقة.