"إسلامية نجران" تطلق الدورة الـ 28 للبرنامج العلمي لتحفيظ المتون

تتناول شرح كتابي "اعتقاد أهل السنة" و"البيوع من عمدة الأحكام"

تحت إشراف فرع وزارة الشؤون الإسلامية بمنطقة نجران، تنطلق الدورة العلمية الثامنة والعشرون التي ينظمها البرنامج العلمي لتحفيظ المتون بنجران "متون"، بالتنسيق مع إدارة الدعوة والإرشاد بالفرع وجمعية الدعوة والإرشاد بنجران "بصائر" ابتداءً من يوم الخميس الموافق السادس عشر من شهر رجب 1443هـ ، وذلك في جامع الوادعي وتستمر لمدة ثلاثة أيام.

وصرح الدكتور عبدالرحمن بن سعد العصيمي المدير العام لفرع الوزارة بنجران والمشرف العام على برنامج (متون) بأن هذه الدورة ضمن البرامج والأنشطة الدعوية والعلمية التي ينفذها الفرع لحث الناس على طلب العلم، وتعليمهم أمور دينهم.

وقال "العصيمي" إن هذه الدورة يشارك فيها الدكتور حمد بن محمد الوهيبي والذي يتولى شرح (كتاب اعتقاد أهل السنة لأبي بكر الإسماعيلي) ويشارك فضيلة الشيخ أ د. محمد بن بخيت الحجيلي في شرح (كتاب أخلاق العلماء لأبي بكر الآجري) ويشارك فضيلة الشيخ أ د. أحمد بن حمد الونيس في شرح (كتاب البيوع من عمدة الأحكام ).

وشكر "العصيمي" في الختام الوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ على دعم وتوجيه للفرع حتى يؤدي دوره على الوجه المطلوب.