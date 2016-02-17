النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"إسلامية نجران" تطلق الدورة الـ 28 للبرنامج العلمي لتحفيظ المتون

تتناول شرح  كتابي "اعتقاد أهل السنة" و"البيوع من عمدة الأحكام"

تحت إشراف فرع وزارة الشؤون الإسلامية بمنطقة نجران، تنطلق الدورة العلمية الثامنة والعشرون التي ينظمها البرنامج العلمي لتحفيظ المتون بنجران "متون"، بالتنسيق مع إدارة الدعوة والإرشاد بالفرع وجمعية الدعوة والإرشاد بنجران "بصائر" ابتداءً من يوم الخميس الموافق السادس عشر من شهر رجب 1443هـ ، وذلك في جامع الوادعي وتستمر لمدة ثلاثة أيام.

وصرح الدكتور عبدالرحمن بن سعد العصيمي المدير العام لفرع الوزارة بنجران والمشرف العام على برنامج (متون) بأن هذه الدورة ضمن البرامج والأنشطة الدعوية والعلمية التي ينفذها الفرع لحث الناس على طلب العلم، وتعليمهم أمور دينهم.

وقال "العصيمي" إن هذه الدورة يشارك فيها الدكتور حمد بن محمد الوهيبي والذي يتولى شرح (كتاب اعتقاد أهل السنة لأبي بكر الإسماعيلي) ويشارك فضيلة الشيخ أ د. محمد بن بخيت الحجيلي في شرح (كتاب أخلاق العلماء لأبي بكر الآجري) ويشارك فضيلة الشيخ أ د. أحمد بن حمد الونيس في شرح (كتاب البيوع من عمدة الأحكام ).

وشكر "العصيمي" في الختام الوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ على دعم وتوجيه للفرع حتى يؤدي دوره على الوجه المطلوب.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
"إسلامية نجران" تطلق الدورة الـ 28 للبرنامج العلمي لتحفيظ المتون
سبق

تحت إشراف فرع وزارة الشؤون الإسلامية بمنطقة نجران، تنطلق الدورة العلمية الثامنة والعشرون التي ينظمها البرنامج العلمي لتحفيظ المتون بنجران "متون"، بالتنسيق مع إدارة الدعوة والإرشاد بالفرع وجمعية الدعوة والإرشاد بنجران "بصائر" ابتداءً من يوم الخميس الموافق السادس عشر من شهر رجب 1443هـ ، وذلك في جامع الوادعي وتستمر لمدة ثلاثة أيام.

وصرح الدكتور عبدالرحمن بن سعد العصيمي المدير العام لفرع الوزارة بنجران والمشرف العام على برنامج (متون) بأن هذه الدورة ضمن البرامج والأنشطة الدعوية والعلمية التي ينفذها الفرع لحث الناس على طلب العلم، وتعليمهم أمور دينهم.

وقال "العصيمي" إن هذه الدورة يشارك فيها الدكتور حمد بن محمد الوهيبي والذي يتولى شرح (كتاب اعتقاد أهل السنة لأبي بكر الإسماعيلي) ويشارك فضيلة الشيخ أ د. محمد بن بخيت الحجيلي في شرح (كتاب أخلاق العلماء لأبي بكر الآجري) ويشارك فضيلة الشيخ أ د. أحمد بن حمد الونيس في شرح (كتاب البيوع من عمدة الأحكام ).

وشكر "العصيمي" في الختام الوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ على دعم وتوجيه للفرع حتى يؤدي دوره على الوجه المطلوب.

16 فبراير 2022 - 15 رجب 1443
11:04 PM

"إسلامية نجران" تطلق الدورة الـ 28 للبرنامج العلمي لتحفيظ المتون

تتناول شرح  كتابي "اعتقاد أهل السنة" و"البيوع من عمدة الأحكام"

A A A
علي حفول - نجران
0
33

تحت إشراف فرع وزارة الشؤون الإسلامية بمنطقة نجران، تنطلق الدورة العلمية الثامنة والعشرون التي ينظمها البرنامج العلمي لتحفيظ المتون بنجران "متون"، بالتنسيق مع إدارة الدعوة والإرشاد بالفرع وجمعية الدعوة والإرشاد بنجران "بصائر" ابتداءً من يوم الخميس الموافق السادس عشر من شهر رجب 1443هـ ، وذلك في جامع الوادعي وتستمر لمدة ثلاثة أيام.

وصرح الدكتور عبدالرحمن بن سعد العصيمي المدير العام لفرع الوزارة بنجران والمشرف العام على برنامج (متون) بأن هذه الدورة ضمن البرامج والأنشطة الدعوية والعلمية التي ينفذها الفرع لحث الناس على طلب العلم، وتعليمهم أمور دينهم.

وقال "العصيمي" إن هذه الدورة يشارك فيها الدكتور حمد بن محمد الوهيبي والذي يتولى شرح (كتاب اعتقاد أهل السنة لأبي بكر الإسماعيلي) ويشارك فضيلة الشيخ أ د. محمد بن بخيت الحجيلي في شرح (كتاب أخلاق العلماء لأبي بكر الآجري) ويشارك فضيلة الشيخ أ د. أحمد بن حمد الونيس في شرح (كتاب البيوع من عمدة الأحكام ).

وشكر "العصيمي" في الختام الوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ على دعم وتوجيه للفرع حتى يؤدي دوره على الوجه المطلوب.

اعلان

بالأرقام

200 مليار دولار ..

200 مليار دولار ..

04 فبراير
10,055
142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
15,512
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
14,175
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
15,136

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

التدريب والتأهيل عملية متواصلة

التدريب والتأهيل عملية متواصلة

حواء القرني
هل أنت مدير استثنائي؟

هل أنت مدير استثنائي؟

حسن آل عمير
وهم التزام المسار

وهم التزام المسار

مها الجبر
الميز التنافسية للباحة ومدى استثمارها

الميز التنافسية للباحة ومدى استثمارها

جمعان الكرت
المملكة والصدارة الدولية في التمور

المملكة والصدارة الدولية في التمور

ماجد البريكان
رسالة إلى ميّت..!!

رسالة إلى ميّت..!!

ساير المنيعي
الاستثمار الواقعي في العالم الافتراضي

الاستثمار الواقعي في العالم الافتراضي

ماجد آل حسنه
سفر العمالة الوافدة بدون شروط!

سفر العمالة الوافدة بدون شروط!

عبدالغني الشيخ
عاداتنا خلال كورونا هل تستمر؟

عاداتنا خلال كورونا هل تستمر؟

عبدالرحمن المرشد
الموجِّهون الطلابيون.. الحلقة الأضعف..!!

الموجِّهون الطلابيون.. الحلقة الأضعف..!!

ماجد الحربي
فوضى الأسعار في سوق الـ PCR

فوضى الأسعار في سوق الـ PCR

ماجد آل حسنه
التسويق بالمحتوى: عنك أو لك؟!

التسويق بالمحتوى: عنك أو لك؟!

مها الجبر

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2022

تصميم و برمجة     استضافة