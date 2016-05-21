النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"الراجحي": إطلاق الحوثي صواريخ باتجاه الحرم سابقة فساد بالأرض

وصفها بالمليشيات العميلة التي تتآمر على الإسلام والمسلمين

استنكر رئيس جامعة الشعوب العربية الدكتور يوسف بن صالح الراجحي الجرائم الإرهابية للعدو الحوثي ضد بلاد الحرمين الشريفين والتي استهدفت منطقة مكة المكرمة بإطلاق الطغمة الضالة والعميلة للفرس من مليشيا الحوثي الانقلابية صواريخها صوب قبلة المسلمين.

وقال رئيس جامعة الشعوب العربية إن العملية الإرهابية التي حاول من خلالها الطغاة ضرب المسجد الحرام والمسلمين فيه تُعتبر سابقة في الفساد في الأرض، جاءت لتعري ضلال هذه المليشيا العميلة، وحقيقة حربها القذرة على الإسلام والمسلمين.

وأضاف أن هذه الجريمة التي تقشعر منها الأبدان لا يفعلها مَن في قلبه ذرة إيمان؛ إذ استهدفت الحرم الشريف، وهي جزء من مؤامرات خبيثة، تستهدف الإسلام والمسلمين.

وقال إن الاعتداء الإجرامي يعكس ضلال فكر هذه الفئة المنحرفة التي لم يردعها حرمة المكان بتصويب صواريخها نحو المسجد الحرام، وقد تحولوا إلى أدوات في أيدٍ خارجية، تستهدف بلادنا التي تعيش في أمن واستقرار بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده.
.
ودعا الراجحي في ختام تصريحه المولى القدير أن يحفظ على بلادنا أمنها واستقرارها، ويحفظ لها قادتها بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ـ أيده الله ـوسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان حفظه الله.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"الراجحي": إطلاق الحوثي صواريخ باتجاه الحرم سابقة فساد بالأرض
سبق

استنكر رئيس جامعة الشعوب العربية الدكتور يوسف بن صالح الراجحي الجرائم الإرهابية للعدو الحوثي ضد بلاد الحرمين الشريفين والتي استهدفت منطقة مكة المكرمة بإطلاق الطغمة الضالة والعميلة للفرس من مليشيا الحوثي الانقلابية صواريخها صوب قبلة المسلمين.

وقال رئيس جامعة الشعوب العربية إن العملية الإرهابية التي حاول من خلالها الطغاة ضرب المسجد الحرام والمسلمين فيه تُعتبر سابقة في الفساد في الأرض، جاءت لتعري ضلال هذه المليشيا العميلة، وحقيقة حربها القذرة على الإسلام والمسلمين.

وأضاف أن هذه الجريمة التي تقشعر منها الأبدان لا يفعلها مَن في قلبه ذرة إيمان؛ إذ استهدفت الحرم الشريف، وهي جزء من مؤامرات خبيثة، تستهدف الإسلام والمسلمين.

وقال إن الاعتداء الإجرامي يعكس ضلال فكر هذه الفئة المنحرفة التي لم يردعها حرمة المكان بتصويب صواريخها نحو المسجد الحرام، وقد تحولوا إلى أدوات في أيدٍ خارجية، تستهدف بلادنا التي تعيش في أمن واستقرار بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده.
.
ودعا الراجحي في ختام تصريحه المولى القدير أن يحفظ على بلادنا أمنها واستقرارها، ويحفظ لها قادتها بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ـ أيده الله ـوسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان حفظه الله.

21 مايو 2019 - 16 رمضان 1440
02:50 PM

"الراجحي": إطلاق الحوثي صواريخ باتجاه الحرم سابقة فساد بالأرض

وصفها بالمليشيات العميلة التي تتآمر على الإسلام والمسلمين

A A A
حمد الفراج - الرياض
2
4,364

استنكر رئيس جامعة الشعوب العربية الدكتور يوسف بن صالح الراجحي الجرائم الإرهابية للعدو الحوثي ضد بلاد الحرمين الشريفين والتي استهدفت منطقة مكة المكرمة بإطلاق الطغمة الضالة والعميلة للفرس من مليشيا الحوثي الانقلابية صواريخها صوب قبلة المسلمين.

وقال رئيس جامعة الشعوب العربية إن العملية الإرهابية التي حاول من خلالها الطغاة ضرب المسجد الحرام والمسلمين فيه تُعتبر سابقة في الفساد في الأرض، جاءت لتعري ضلال هذه المليشيا العميلة، وحقيقة حربها القذرة على الإسلام والمسلمين.

وأضاف أن هذه الجريمة التي تقشعر منها الأبدان لا يفعلها مَن في قلبه ذرة إيمان؛ إذ استهدفت الحرم الشريف، وهي جزء من مؤامرات خبيثة، تستهدف الإسلام والمسلمين.

وقال إن الاعتداء الإجرامي يعكس ضلال فكر هذه الفئة المنحرفة التي لم يردعها حرمة المكان بتصويب صواريخها نحو المسجد الحرام، وقد تحولوا إلى أدوات في أيدٍ خارجية، تستهدف بلادنا التي تعيش في أمن واستقرار بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده.
.
ودعا الراجحي في ختام تصريحه المولى القدير أن يحفظ على بلادنا أمنها واستقرارها، ويحفظ لها قادتها بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ـ أيده الله ـوسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان حفظه الله.

اعلان

بالأرقام

200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
22,641
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
30,617
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
18,070
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
32,212

كاريكاتير

#تراجع_السياحه_في_تركيا

المقالات

بنوكنا.. أين أنتم من قسط رمضان؟!

بنوكنا.. أين أنتم من قسط رمضان؟!

ماجد الحربي
تحقيق الدوري.. يكفي النصر..!!

تحقيق الدوري.. يكفي النصر..!!

محمد الصيـعري
أيسر الطرق للحرمان من الأجر!!

أيسر الطرق للحرمان من الأجر!!

عبدالرحمن القحطاني
كن واثقًا من نفسك

كن واثقًا من نفسك

علي القطان
"ساهر" ومركز 937 .. علاج بلا مستشفيات

"ساهر" ومركز 937 .. علاج بلا مستشفيات

عبدالغني الشيخ
ثالوث النجاح

ثالوث النجاح

سلطان رديف
بطل الدوري.. في رمضان!!!

بطل الدوري.. في رمضان!!!

وحيد بغدادي
دعم الاقتصاد بـ"الإقامة المميزة"

دعم الاقتصاد بـ"الإقامة المميزة"

ماجد البريكان
كم بيننا مثل الحاقد "جوني"!؟

كم بيننا مثل الحاقد "جوني"!؟

جمعان الكرت
باب ما جاء في "تطفيش" الموظفين السعوديين..!

باب ما جاء في "تطفيش" الموظفين السعوديين..!

منى الرشيدي

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة