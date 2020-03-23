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"هيئة الاتصالات" لشركات التوصيل: تقيّدوا  بالاشتراطات الصحية

فحص حرارة المندوب يومياً ولبس القفاز والكمامات وتوجيه بغسل اليدين

اشترطت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، عدة ممارسات صحية على الشركات المقدمة لخدمات التوصيل، حفاظاً على سلامة المستفيدين ومقدمي الخدمة.

وتضمنت هذه الاشتراطات، فحص حرارة المندوب يومياً، ولبس القفاز والكمامات، وتوجيه المندوب بغسل اليدين قبل وبعد التسليم واستخدام المعقمات، إضافة الى التعامل الإلكتروني في عمليات الدفع، وعدم المصافحة.

يذكر أن الفرق الرقابية التابعة لهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، بالشراكة مع عدد من الجهات المتخصصة تنفذ جولات تفتيشية على منافذ بيع تابعة لمقدمي خدمات الاتصالات وفروع مقدمي الخدمات البريدية ومنصات التوصيل الإلكترونية؛ للتحقق من التزامهم بالأنظمة والقوانين، وتطبيقهم الإجراءات والتدابير الوقائية الموصى بها من قِبل وزارة الصحة للحدّ من انتشار فيروس كورونا المستجد.

هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"هيئة الاتصالات" لشركات التوصيل: تقيّدوا  بالاشتراطات الصحية
سبق

اشترطت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، عدة ممارسات صحية على الشركات المقدمة لخدمات التوصيل، حفاظاً على سلامة المستفيدين ومقدمي الخدمة.

وتضمنت هذه الاشتراطات، فحص حرارة المندوب يومياً، ولبس القفاز والكمامات، وتوجيه المندوب بغسل اليدين قبل وبعد التسليم واستخدام المعقمات، إضافة الى التعامل الإلكتروني في عمليات الدفع، وعدم المصافحة.

يذكر أن الفرق الرقابية التابعة لهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، بالشراكة مع عدد من الجهات المتخصصة تنفذ جولات تفتيشية على منافذ بيع تابعة لمقدمي خدمات الاتصالات وفروع مقدمي الخدمات البريدية ومنصات التوصيل الإلكترونية؛ للتحقق من التزامهم بالأنظمة والقوانين، وتطبيقهم الإجراءات والتدابير الوقائية الموصى بها من قِبل وزارة الصحة للحدّ من انتشار فيروس كورونا المستجد.

23 مارس 2020 - 28 رجب 1441
02:04 PM

"هيئة الاتصالات" لشركات التوصيل: تقيّدوا  بالاشتراطات الصحية

فحص حرارة المندوب يومياً ولبس القفاز والكمامات وتوجيه بغسل اليدين

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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اشترطت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، عدة ممارسات صحية على الشركات المقدمة لخدمات التوصيل، حفاظاً على سلامة المستفيدين ومقدمي الخدمة.

وتضمنت هذه الاشتراطات، فحص حرارة المندوب يومياً، ولبس القفاز والكمامات، وتوجيه المندوب بغسل اليدين قبل وبعد التسليم واستخدام المعقمات، إضافة الى التعامل الإلكتروني في عمليات الدفع، وعدم المصافحة.

يذكر أن الفرق الرقابية التابعة لهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، بالشراكة مع عدد من الجهات المتخصصة تنفذ جولات تفتيشية على منافذ بيع تابعة لمقدمي خدمات الاتصالات وفروع مقدمي الخدمات البريدية ومنصات التوصيل الإلكترونية؛ للتحقق من التزامهم بالأنظمة والقوانين، وتطبيقهم الإجراءات والتدابير الوقائية الموصى بها من قِبل وزارة الصحة للحدّ من انتشار فيروس كورونا المستجد.

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