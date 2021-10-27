وشددت وزارة الخارجية على موقف مملكة البحرين الثابت والداعم بقوة للمملكة العربية السعودية في كل ما يحفظ أمنها واستقرارها والمتضامن معها دائمًا فيما تتبناه من سياسات وإجراءات لمواجهة هذه الأعمال الجبانة التي تسعى لزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة، مشيدة بكفاءة ويقظة قوات الدفاعات الجوية السعودية وقوات تحالف دعم الشرعية في اعتراض وتدمير الطائرتين المسيرتين.

‬أدانت مملكة البحرين بشدة استمرار مليشيا الحوثي الإرهابية في استهداف أراضي المملكة العربية السعودية بطائرات مسيرة مفخخة، التي كان آخرها استهداف مطار أبها الدولي بطائرة مسيرة مفخخة، وإطلاقها لطائرة مسيرة مفخخة أخرى تجاه مدينة نجران.

البحرين تدين استمرار مليشيا الحوثي استهداف المملكة بطائرات مسيرة مفخخة وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2021-10-27 ‬أدانت مملكة البحرين بشدة استمرار مليشيا الحوثي الإرهابية في استهداف أراضي المملكة العربية السعودية بطائرات مسيرة مفخخة، التي كان آخرها استهداف مطار أبها الدولي بطائرة مسيرة مفخخة، وإطلاقها لطائرة مسيرة مفخخة أخرى تجاه مدينة نجران. وشددت وزارة الخارجية على موقف مملكة البحرين الثابت والداعم بقوة للمملكة العربية السعودية في كل ما يحفظ أمنها واستقرارها والمتضامن معها دائمًا فيما تتبناه من سياسات وإجراءات لمواجهة هذه الأعمال الجبانة التي تسعى لزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة، مشيدة بكفاءة ويقظة قوات الدفاعات الجوية السعودية وقوات تحالف دعم الشرعية في اعتراض وتدمير الطائرتين المسيرتين.

27 أكتوبر 2021 - 21 ربيع الأول 1443 06:39 PM

البحرين تدين استمرار مليشيا الحوثي استهداف المملكة بطائرات مسيرة مفخخة شدّدت على موقفها الثابت والداعم للسعودية في كل ما يحفظ أمنها واستقرارها





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‬أدانت مملكة البحرين بشدة استمرار مليشيا الحوثي الإرهابية في استهداف أراضي المملكة العربية السعودية بطائرات مسيرة مفخخة، التي كان آخرها استهداف مطار أبها الدولي بطائرة مسيرة مفخخة، وإطلاقها لطائرة مسيرة مفخخة أخرى تجاه مدينة نجران.

وشددت وزارة الخارجية على موقف مملكة البحرين الثابت والداعم بقوة للمملكة العربية السعودية في كل ما يحفظ أمنها واستقرارها والمتضامن معها دائمًا فيما تتبناه من سياسات وإجراءات لمواجهة هذه الأعمال الجبانة التي تسعى لزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة، مشيدة بكفاءة ويقظة قوات الدفاعات الجوية السعودية وقوات تحالف دعم الشرعية في اعتراض وتدمير الطائرتين المسيرتين.