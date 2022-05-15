روسيا: تسجل 10598 حالة إصابة جديدة و113 وفاة بكورونا
ليصل العدد الإجمالي إلى 262843
سجّلت روسيا، اليوم الجمعة، 10598 إصابة جديدة مؤكّدة بفيروس كورونا المستجد؛ ليصل العدد الإجمالي للحالات على مستوى روسيا، إلى 262843.
وقالت قوة العمل المعنية بمكافحة كورونا، إن 113 شخصاً توفوا خلال الساعات الأربع والعشرين الأخيرة؛ ليصل العدد الرسمي للوفيات بسبب الفيروس، إلى 2418.
روسيا
فيروس كورونا الجديد
روسيا: تسجل 10598 حالة إصابة جديدة و113 وفاة بكورونا
وكالة الأنباء السعودية (واس)
سبق
2020-05-15
سجّلت روسيا، اليوم الجمعة، 10598 إصابة جديدة مؤكّدة بفيروس كورونا المستجد؛ ليصل العدد الإجمالي للحالات على مستوى روسيا، إلى 262843.
وقالت قوة العمل المعنية بمكافحة كورونا، إن 113 شخصاً توفوا خلال الساعات الأربع والعشرين الأخيرة؛ ليصل العدد الرسمي للوفيات بسبب الفيروس، إلى 2418.
15 مايو 2020 - 22 رمضان 1441
01:28 PM
روسيا: تسجل 10598 حالة إصابة جديدة و113 وفاة بكورونا
ليصل العدد الإجمالي إلى 262843
سجّلت روسيا، اليوم الجمعة، 10598 إصابة جديدة مؤكّدة بفيروس كورونا المستجد؛ ليصل العدد الإجمالي للحالات على مستوى روسيا، إلى 262843.
وقالت قوة العمل المعنية بمكافحة كورونا، إن 113 شخصاً توفوا خلال الساعات الأربع والعشرين الأخيرة؛ ليصل العدد الرسمي للوفيات بسبب الفيروس، إلى 2418.