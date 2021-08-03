النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

كاتبة سعودية: قصص الموتى حرمة كأصحابها.. والمغسل مؤتمن عليها

ترفض نشرها حتى لو كانت صادقة وللعبرة

ترفض الكاتبة الصحفية صيغة الشمري؛ نشر قصص الموتى، مؤكدة أنها جزءٌ من حرمة الموتى، وأن مغسل الموتى مؤتمن عليها حتى وإن كانت صحيحة، وقيلت من باب العظة والعبرة، محذرةً من أن هذه القصص المروّعة تضر أكثر مما تنفع، وتسيء لصورة مجتمعنا.

فتاة تروي قصص الموتى

وفي مقالها "حرمة (قصص) الموتى!" بصحيفة "الجزيرة"، تقول: "قبل أيام كنت أتابع فقرة تلفزيونية تم خلالها استضافة إحدى الفتيات التي تخصصت في غسل الموتى، لا شك أن تغسيل الأموات عمل إنساني وديني عظيم وأجره عند الله كبير، وهو دور اجتماعي رائع وخدمة جليلة يشكر عليها كل مَن يقوم بها، عندما وجدت الحوار مع فتاة دفعني الفضول -كعادتي- لمتابعة أي حوار مع بنات وطني اللواتي يقدمن أعمالاً جليلة للمجتمع كهذه الفتاة، لكنها ما لبثت لتحكي قصصاً غريبة عن الموتى، شعرت بالوحشة والحزن".

هذه القصص جزءٌ من حرمة الموتى

وتعلق "الشمري" قائلة: "لم يكن يهمني مصداقية بعض القصص من عدمها، بل كان همي الأكبر بأن هذه القصص جزءٌ من حرمة الموتى التي يجب أن يكون مغسل الموتى مؤتمناً عليها حتى وإن كانت صحيحة، حتى وإن قيلت من باب العظة والعبرة أو من باب التحفيز، حتى إن ذكرت هذه القصص دون ذكر أسماء أصحابها.. مغسل الموتى مثله مثل الطبيب النفساني وجميع المهن التي تقتضي السرية وعدم إفشاء المعلومات لا بالتلميح ولا بالتصريح".

ما كان يجب فتح الموضوع من البداية

وتؤكد " الشمري" أنه ما كان يجب فتح هكذا موضوع من البداية، وتقول: "القصص المروعة التي ذكرتها مغسلة الموتى استقبلها الناس بين مصدق وبين مكذب، في موقف كان من الممكن عدم الوقوع فيه من البداية التي يجب فيها التحدث -من الأساس- عن مثل هذه القصص وغيرها لأنها ببساطة تخص متوفى قد يرفض رفضاً قاطعاً الحديث عمّا حصل له من تجربة أثناء تغسيله، الموت بحد ذاته واعظ ولا يحتاج ذكر بعض القصص التي يصعب تصديقها -حتى إن كانت صادقة- عن طريق مغسل الموتى".

عمل لله وليس لرواية القصص

وتؤكّد "الشمري" أن تغسيل الموتى عملٌ لله وليس لرواية القصص، وتقول: "تمنيت أن يمتنع جميع الذين يقومون بهذه الخدمة الإنسانية العظيمة بعدم التحدث عن القصص التي تحدث للموتى سواء كانت سلبية أو إيجابية احتراماً لخصوصية الموتى، خصوصاً أن الهدف الأساسي من عملهم في تغسيل الموتى هو البحث عمّا عند الله -سبحانه-، ومنهم مَن يقوم بتغسيل الموتى تطوعاً من تلقاء نفسه بحثاً عن الأجر".

هذه القصص المروّعة تسيء لصورة مجتمعنا

وتنهي الكاتبة قائلة: "هذه القصص المروّعة -بغض النظر عن مدى مصداقيتها- تضر أكثر مما تنفع، وتسيء لصورة مجتمع يحاول أن يقدم نفسه للعالم بصورة حضارية وزاهية بعيداً عن القصص التي ترسم عن مجتمعنا صورة تثير السخرية أو التهكم".

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
كاتبة سعودية: قصص الموتى حرمة كأصحابها.. والمغسل مؤتمن عليها
سبق

ترفض الكاتبة الصحفية صيغة الشمري؛ نشر قصص الموتى، مؤكدة أنها جزءٌ من حرمة الموتى، وأن مغسل الموتى مؤتمن عليها حتى وإن كانت صحيحة، وقيلت من باب العظة والعبرة، محذرةً من أن هذه القصص المروّعة تضر أكثر مما تنفع، وتسيء لصورة مجتمعنا.

فتاة تروي قصص الموتى

وفي مقالها "حرمة (قصص) الموتى!" بصحيفة "الجزيرة"، تقول: "قبل أيام كنت أتابع فقرة تلفزيونية تم خلالها استضافة إحدى الفتيات التي تخصصت في غسل الموتى، لا شك أن تغسيل الأموات عمل إنساني وديني عظيم وأجره عند الله كبير، وهو دور اجتماعي رائع وخدمة جليلة يشكر عليها كل مَن يقوم بها، عندما وجدت الحوار مع فتاة دفعني الفضول -كعادتي- لمتابعة أي حوار مع بنات وطني اللواتي يقدمن أعمالاً جليلة للمجتمع كهذه الفتاة، لكنها ما لبثت لتحكي قصصاً غريبة عن الموتى، شعرت بالوحشة والحزن".

هذه القصص جزءٌ من حرمة الموتى

وتعلق "الشمري" قائلة: "لم يكن يهمني مصداقية بعض القصص من عدمها، بل كان همي الأكبر بأن هذه القصص جزءٌ من حرمة الموتى التي يجب أن يكون مغسل الموتى مؤتمناً عليها حتى وإن كانت صحيحة، حتى وإن قيلت من باب العظة والعبرة أو من باب التحفيز، حتى إن ذكرت هذه القصص دون ذكر أسماء أصحابها.. مغسل الموتى مثله مثل الطبيب النفساني وجميع المهن التي تقتضي السرية وعدم إفشاء المعلومات لا بالتلميح ولا بالتصريح".

ما كان يجب فتح الموضوع من البداية

وتؤكد " الشمري" أنه ما كان يجب فتح هكذا موضوع من البداية، وتقول: "القصص المروعة التي ذكرتها مغسلة الموتى استقبلها الناس بين مصدق وبين مكذب، في موقف كان من الممكن عدم الوقوع فيه من البداية التي يجب فيها التحدث -من الأساس- عن مثل هذه القصص وغيرها لأنها ببساطة تخص متوفى قد يرفض رفضاً قاطعاً الحديث عمّا حصل له من تجربة أثناء تغسيله، الموت بحد ذاته واعظ ولا يحتاج ذكر بعض القصص التي يصعب تصديقها -حتى إن كانت صادقة- عن طريق مغسل الموتى".

عمل لله وليس لرواية القصص

وتؤكّد "الشمري" أن تغسيل الموتى عملٌ لله وليس لرواية القصص، وتقول: "تمنيت أن يمتنع جميع الذين يقومون بهذه الخدمة الإنسانية العظيمة بعدم التحدث عن القصص التي تحدث للموتى سواء كانت سلبية أو إيجابية احتراماً لخصوصية الموتى، خصوصاً أن الهدف الأساسي من عملهم في تغسيل الموتى هو البحث عمّا عند الله -سبحانه-، ومنهم مَن يقوم بتغسيل الموتى تطوعاً من تلقاء نفسه بحثاً عن الأجر".

هذه القصص المروّعة تسيء لصورة مجتمعنا

وتنهي الكاتبة قائلة: "هذه القصص المروّعة -بغض النظر عن مدى مصداقيتها- تضر أكثر مما تنفع، وتسيء لصورة مجتمع يحاول أن يقدم نفسه للعالم بصورة حضارية وزاهية بعيداً عن القصص التي ترسم عن مجتمعنا صورة تثير السخرية أو التهكم".

03 أغسطس 2021 - 24 ذو الحجة 1442
09:29 AM
اخر تعديل
03 أغسطس 2021 - 24 ذو الحجة 1442
11:47 AM

كاتبة سعودية: قصص الموتى حرمة كأصحابها.. والمغسل مؤتمن عليها

ترفض نشرها حتى لو كانت صادقة وللعبرة

A A A
أيمن حسن - الرياض
7
2,512

ترفض الكاتبة الصحفية صيغة الشمري؛ نشر قصص الموتى، مؤكدة أنها جزءٌ من حرمة الموتى، وأن مغسل الموتى مؤتمن عليها حتى وإن كانت صحيحة، وقيلت من باب العظة والعبرة، محذرةً من أن هذه القصص المروّعة تضر أكثر مما تنفع، وتسيء لصورة مجتمعنا.

فتاة تروي قصص الموتى

وفي مقالها "حرمة (قصص) الموتى!" بصحيفة "الجزيرة"، تقول: "قبل أيام كنت أتابع فقرة تلفزيونية تم خلالها استضافة إحدى الفتيات التي تخصصت في غسل الموتى، لا شك أن تغسيل الأموات عمل إنساني وديني عظيم وأجره عند الله كبير، وهو دور اجتماعي رائع وخدمة جليلة يشكر عليها كل مَن يقوم بها، عندما وجدت الحوار مع فتاة دفعني الفضول -كعادتي- لمتابعة أي حوار مع بنات وطني اللواتي يقدمن أعمالاً جليلة للمجتمع كهذه الفتاة، لكنها ما لبثت لتحكي قصصاً غريبة عن الموتى، شعرت بالوحشة والحزن".

هذه القصص جزءٌ من حرمة الموتى

وتعلق "الشمري" قائلة: "لم يكن يهمني مصداقية بعض القصص من عدمها، بل كان همي الأكبر بأن هذه القصص جزءٌ من حرمة الموتى التي يجب أن يكون مغسل الموتى مؤتمناً عليها حتى وإن كانت صحيحة، حتى وإن قيلت من باب العظة والعبرة أو من باب التحفيز، حتى إن ذكرت هذه القصص دون ذكر أسماء أصحابها.. مغسل الموتى مثله مثل الطبيب النفساني وجميع المهن التي تقتضي السرية وعدم إفشاء المعلومات لا بالتلميح ولا بالتصريح".

ما كان يجب فتح الموضوع من البداية

وتؤكد " الشمري" أنه ما كان يجب فتح هكذا موضوع من البداية، وتقول: "القصص المروعة التي ذكرتها مغسلة الموتى استقبلها الناس بين مصدق وبين مكذب، في موقف كان من الممكن عدم الوقوع فيه من البداية التي يجب فيها التحدث -من الأساس- عن مثل هذه القصص وغيرها لأنها ببساطة تخص متوفى قد يرفض رفضاً قاطعاً الحديث عمّا حصل له من تجربة أثناء تغسيله، الموت بحد ذاته واعظ ولا يحتاج ذكر بعض القصص التي يصعب تصديقها -حتى إن كانت صادقة- عن طريق مغسل الموتى".

عمل لله وليس لرواية القصص

وتؤكّد "الشمري" أن تغسيل الموتى عملٌ لله وليس لرواية القصص، وتقول: "تمنيت أن يمتنع جميع الذين يقومون بهذه الخدمة الإنسانية العظيمة بعدم التحدث عن القصص التي تحدث للموتى سواء كانت سلبية أو إيجابية احتراماً لخصوصية الموتى، خصوصاً أن الهدف الأساسي من عملهم في تغسيل الموتى هو البحث عمّا عند الله -سبحانه-، ومنهم مَن يقوم بتغسيل الموتى تطوعاً من تلقاء نفسه بحثاً عن الأجر".

هذه القصص المروّعة تسيء لصورة مجتمعنا

وتنهي الكاتبة قائلة: "هذه القصص المروّعة -بغض النظر عن مدى مصداقيتها- تضر أكثر مما تنفع، وتسيء لصورة مجتمع يحاول أن يقدم نفسه للعالم بصورة حضارية وزاهية بعيداً عن القصص التي ترسم عن مجتمعنا صورة تثير السخرية أو التهكم".

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
9,370
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,239
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,554
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
33,123

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

ما قيمتها..؟!!

ما قيمتها..؟!!

ساير المنيعي
غبن المرأة الوارثة

غبن المرأة الوارثة

بندر مغرم الشهري
حلا شيحة وأزمتها!!

حلا شيحة وأزمتها!!

غسان محمد عسيلان
مُجرِّب الدنيا ومعطيها..!

مُجرِّب الدنيا ومعطيها..!

عبدالعزيز بن ذياب
أنا إنسان.. إذًا أنا مسؤول

أنا إنسان.. إذًا أنا مسؤول

مها الجبر
الباحة وحزامها التنموي

الباحة وحزامها التنموي

جمعان الكرت
"حمى" تُسلِّط الضوء على التاريخ السعودي

"حمى" تُسلِّط الضوء على التاريخ السعودي

علي آل شرمة
تصفية حساب..!!

تصفية حساب..!!

محمد الصيعري
أسواق الدم!!

أسواق الدم!!

بندر مغرم الشهري
إسماعيل.. كما تدين تُدان

إسماعيل.. كما تدين تُدان

عبدالغني الشيخ
سند المواطن

سند المواطن

ماجد البريكان

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة